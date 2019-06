DGAP-News: windeln.de SE: windeln.de ernennt Charles Zhixiong Yan zum weiteren Vorstandsmitglied und verstärkt Team in China (deutsch)

windeln.de SE: windeln.de ernennt Charles Zhixiong Yan zum weiteren Vorstandsmitglied und verstärkt Team in China

^

DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Personalie

windeln.de SE: windeln.de ernennt Charles Zhixiong Yan zum weiteren

Vorstandsmitglied und verstärkt Team in China

03.06.2019 / 11:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

windeln.de ernennt Charles Zhixiong Yan zum weiteren Vorstandsmitglied und

verstärkt Team in China

München, 3. Juni 2019: windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder

"Gruppe"), einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa

und für Kunden in China, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Charles Z. Yan

als zusätzliches Vorstandsmitglied bestellt hat. In seiner Funktion ist Herr

Yan für die Strategie- und Geschäftsentwicklung von windeln.de in China

verantwortlich und wird das weitere Wachstum des Unternehmens in dem

attraktiven chinesischen Markt vorantreiben.

Charles Z. Yan bringt umfangreiche Erfahrung und Fachkenntnisse aus dem

chinesischen Markt in die Gruppe ein. Vor seinem Eintritt bei windeln.de war

Herr Yan zwei Jahre Chief Executive Officer, Chief Restructuring Officer und

Executive Director der Tenwow International Holdings Limited, einem an der

Börse Hong Kong notierten Lebensmittel- und Getränkeunternehmens. Seit 2015

ist er Managing Director der Fosun Fashion Group und des China Momentum

Funds, eines - von einer Tochtergesellschaft von Fosun International Limited

verwalteten - Fonds mit einem Volumen von einer Milliarde US-Dollar. Charles

Z. Yan begann seine Karriere im Jahr 1994 bei Unilever (China) Co., Ltd, wo

er fünf Jahre lang den Vertrieb und das Marketing von Pflegeprodukten

verantwortete. Anschließend wechselte er zu Seagram Company Ltd (jetzt

Pernod Ricard Group), wo er für die Geschäftsentwicklung in China

verantwortlich war. Von 2005 bis 2008 arbeitete er als Vice President in der

Abteilung Consumer Investment Banking von Bear Stearns in New York.

Anschließend setzte er seine Karriere von 2008 bis 2015 bei der Macquarie

Group Limited, der Yuanta Financial Holdings und der Standard Chartered Bank

in Hongkong fort. Charles Z. Yan hat einen Master-Abschluss in Business

Administration (MBA) der Darden Graduate School of Business der University

of Virginia, einen Master-Abschluss in Rechnungswesen der Lubin School of

Business der Pace University und einen Bachelor-Abschluss in

Wirtschaftswissenschaften der Universität Shanghai für Finanzen und

Wirtschaft (SUFE).

Der Aufsichtsratsvorsitzende Willi Schwerdtle kommentiert die Bestellung:

"Charles bringt jahrelange Erfahrung in der erfolgreichen Skalierung und

Entwicklung von Unternehmen auf dem asiatischen Markt mit. Wir sind

überzeugt, dass die Aufnahme von Charles in den Vorstand der Gruppe helfen

wird, wichtige Projekte im chinesischen Geschäft im Jahr 2019 und in den

kommenden Jahren voranzutreiben. "

Der Konzern plant auch, die Präsenz in Shanghai auszubauen. Neben Charles Z.

Yan soll in den kommenden Wochen das Team in China vergrößert werden, um die

lokale Marktpräsenz zu stärken. CEO Matthias Peuckert: "Wir bauen derzeit

ein erfahrenes Team in China auf, um unsere Position als vertrauensvolles

deutsches Unternehmen hochwertiger europäischer Produkte für chinesische

Kunden weiter auszubauen. Wir sind überzeugt, mit Charles und anderen

kompetenten Experten in China unseren Umsatz profitabel zu steigern."

Corporate Communications

Sophia Kursawe

Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65

E-Mail: investor.relations@windeln.de

Über windeln.de

windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in

Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce

Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite

Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel,

Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen.

windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist

windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de.

Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es,

www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk/

---------------------------------------------------------------------------

03.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: windeln.de SE

Hofmannstr.51

81379 München

Deutschland

Telefon: 089 / 416 17 15-0

Fax: 089 / 416 17 15-11

E-Mail: investor.relations@windeln.de

Internet: www.windeln.de

ISIN: DE000WNDL193

WKN: WNDL19

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 818365

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

818365 03.06.2019

°