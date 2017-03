DGAP-News: _wige MEDIA AG erwartet für 2017 positives Ergebnis (deutsch)

_wige MEDIA AG erwartet für 2017 positives Ergebnis

^ DGAP-News: _wige MEDIA AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis _wige MEDIA AG erwartet für 2017 positives Ergebnis

07.03.2017 / 17:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Corporate News vom 7. März 2017 _wige MEDIA AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

_wige MEDIA AG erwartet für 2017 positives Ergebnis

- Mittelfristig soll Umsatz auf 100 Mio. EUR wachsen - Mittelfristig EBIT-Marge von 10% angestrebt - EBT 2016 durch Konzernumbau wie erwartet bei -6,5 Mio. EUR

Köln, 7. März 2017. Die _wige MEDIA AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzvolumen von rund 60 Mio. EUR, ein EBITDA von 2,7 Mio EUR und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,5 Mio. EUR. Mittelfristig soll der Umsatz auf rund 100 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 10 % steigen. Eine entsprechende Mittelfristplanung hat der Vorstand des Unternehmens heute beschlossen. Profitieren wird die _wige MEDIA AG von einem körperschafts- und gewerbesteuerlichen Verlustvortrag, der per Ende 2016 bei rund 45 Mio. EUR liegt. Der vorläufige, noch nicht testierte Jahresabschluss 2016 weist - wie prognostiziert - aufgrund des Konzernumbaus bei einem Umsatz von rund 60 Mio. EUR ein Vorsteuerergebnis (EBT) von -6,5 Mio. EUR aus, jeweils inklusive des aufgegebenen Geschäftsbereichs Broadcast. Im Zuge des Konzernumbaus hatte das Unternehmen das Verlustgeschäft mit der TV-Produktion für nationale und internationale Sender, Verbände und Veranstalter - die _wige BROADCAST gmbh - sowie die margenschwache und kapitalintensive Medientechnik - _wige SOLUTIONS gmbh - vollständig veräußert. Die Transaktionen sind inzwischen abgeschlossen. Der Kaufpreis für die veräußerten Bereiche lag bei insgesamt 4 Mio. EUR - davon 3,5 Mio. EUR für die _wige SOLUTIONS gmbh und 0,5 Mio. EUR für die _wige BROADCAST gmbh. Aus der Transaktion sind der _wige MEDIA AG 1,6 Mio. EUR in bar zugeflossen. Durch die Veräußerungen sind einmalige, nicht cashwirksame Belastungen in Höhe von rund 3,2 Mio. EUR entstanden.

Expansion mit skalierbarem Digitalgeschäft, internationalen Projekten und Live-Events Die _wige MEDIA AG wird künftig im skalierbaren Digitalgeschäft, im margenstarken internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live- Events expandieren. So wird das Unternehmen in einer Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund deutsche Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik ausstatten, die es erlaubt, Fußball-Spiele in hoher Qualität und vollautomatisch live mit der neuen Plattform "sporttotal.tv" zu übertragen. Die Allianz Deutschland AG, die Deutsche Post AG sowie die Telekom Deutschland GmbH mit Microsoft unterstützen die 100 %-Tochter der _wige MEDIA AG als Gründungspartner, BILD ist Medien-Partner. Der Zuschauer kann beispielsweise über Nutzung der sporttotal-App selbst Regie führen, die Perspektive bestimmen und Szenen in sozialen Medien teilen. Bereits in der laufenden Rückrunde der Saison 2016/2017 sollen 50 Vereine in der Regionalliga Nord sowie der Bayernliga Süd und der Bayernliga Nord Schritt für Schritt mit den Systemen ausgestattet werden. Das Streaming-Angebot ist über die sporttotal-App sowie über sporttotal.tv, BFV.de und FUSSBALL.DE, der Plattform des DFB für Amateurfußball, abrufbar.

Der vollständige Jahresabschluss 2016 wird am 29. April 2017 auf der Homepage der _wige MEDIA AG veröffentlicht.

Über die _wige GROUP Als einer der weltweit führenden Marketing- und Produktionsunternehmen im Motorsport sowie in anderen Sportbereichen in Deutschland produziert die _wige GROUP nicht nur Formel-1-Rennen, die DTM Deutsche-Tourenwagen- Masters-Serie, die Handball Champions League, das ADAC Zurich 24-Stunden- Rennen am Nürburgring oder Spiele der Deutschen Fußball-Bundesliga, sondern plant und realisiert auch Veranstaltungen und Inhalte für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull, VW oder Deutsche Post AG.

Unternehmenskontakt: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.wige.de Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@wige.de

Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de

---------------------------------------------------------------------------

07.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@wige.de Internet: www.wige.de ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

551389 07.03.2017

°