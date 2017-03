DGAP-News: wallstreet:online AG: Beibehaltung der Eigentümerstruktur bei der wallstreet:online AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "wallstreet:online":

wallstreet:online AG: Beibehaltung der Eigentümerstruktur bei der wallstreet:online AG

^ DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges wallstreet:online AG: Beibehaltung der Eigentümerstruktur bei der wallstreet:online AG

21.03.2017 / 14:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Die wallstreet:online AG hatte mit Pressemitteilung vom 21. Juni 2016 mitgeteilt, dass Minkabu, eine Gesellschaft mit Sitz in Tokio, sich über ihre deutsche Tochtergesellschaft sharewise GmbH (zusammen "Minkabu Gruppe") das Recht zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der wallstreet:online AG in Höhe von ca. 72,6% von André Kolbinger, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden, sowie von dessen Holdinggesellschaft gesichert hat. Der Vollzug des Erwerbs war von einer Reihe aufschiebender Bedingungen abhängig.

Die wallstreet:online AG hat heute erfahren, dass dieser Verkauf nun sehr wahrscheinlich nicht mehr vollzogen wird, da die aufschiebenden Bedingungen von Seiten Minkabu nicht erfüllt werden. Damit wird die Minkabu Gruppe absehbar nicht Aktionärin der wallstreet:online AG.

Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstand

556301 21.03.2017 CET/CEST

