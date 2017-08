DGAP-News: uhr.de AG: vollzieht Übernahme der neuen Tochtergesellschaft (deutsch)

uhr.de AG: vollzieht Übernahme der neuen Tochtergesellschaft

Uhr.de AG vollzieht Übernahme der neuen Tochtergesellschaft für 1,42 Millionen Euro

Die Uhr.de AG hat wie geplant am 22.08.2017, den Kauf der neuen Tochtergesellschaft notariell beurkundet. Der Kaufpreis beträgt 1,42 Millionen Euro. Die Umbenennung der neuen Tochtergesellschaft, in Uhr.de Handelsgesellschaft mbH fand gleichzeitig statt.

Mit der neuen Tochtergesellschaft plant die Uhr.de AG jetzt einen aggressiven Wachstumskurs einzuschlagen und kann auf über 200.000 hochwertige Kundendaten zugreifen. Durch das Portal www.uhr.de möchte man, wie ursprünglich geplant, unter die Top 3 der Uhren- und Schmuck Shops in Deutschland aufsteigen. Neben der baldigen Eröffnung eines Ladengeschäfts sollen in den nächsten 5 Jahren, bei Erfolg noch mindestens 2 weitere Standorte hinzukommen. In Planung ist ebenfalls die Etablierung und der Vertrieb eines eigenen Uhren- und Schmucklabels.

Für 2018 sind weitere Kapitalmaßnahmen geplant.

