DGAP-News: uhr.de AG startet wieder durch (deutsch)

02.06.2017





uhr.de AG startet wieder durch

Das seit August 2016 an der Börse in Frankfurt (Open Market) notierte Uhren- und Schmuckhandelsunternehmen uhr.de AG (Zerbst, Sachsen-Anhalt) startet wieder durch.

Nach Differenzen mit den Hauptaktionären sowie den neuen Investoren hatte der alte Vorstand Ende Februar für die uhr.de AG und deren 100% Tochter Klitsch GmbH Insolvenz angemeldet. Ende April bestellte der neu konstituierte Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Mai den Vorstand neu, nachdem der alte Vorstand sein Amt niederlegte. Bereits Mitte Mai zog der neue Vorstand den Insolvenzantrag der uhr.de AG wieder zurück.

Die Investoren sind nach dem Vorstandswechsel bereit, der Gesellschaft wie ursprünglich geplant, kurzfristig neues Kapital zur Verfügung zu stellen und dadurch Wachstum und Expansion der Gesellschaft voran zu treiben.

Norman Mudring, der seit 1. Mai 2017 als Vorstand das Unternehmen leitet, plant die uhr.de AG mit neuen Konzepten neu ausrichten und wieder erfolgreich zu machen. "Das Geschäft geht per sofort wieder weiter. Wir haben bereits ein Objekt für ein neues Ladengeschäft ausgesucht und werden in Kürze wieder eröffnen", so Mudring.

Derzeit wird an neuen Partnerschaften mit Uhrenhändlern und Herstellern gearbeitet. Das Portal uhr.de soll im September mit zahlreichen Verbesserungen neu gestartet werden. Die Geschäfte der 100% Tochter Klitsch GmbH sollen teilweise übernommen und schon zeitnah mit einer neuen Tochtergesellschaft fortgeführt werden.

Mudring: "Der Handel mit Uhren im Internet ist nach wie vor ein boomendes Geschäft. Mit der ausgezeichneten Domain uhr.de und über 260.000 zufriedenen Kunden in unserer Datenbank möchten wir uns schnell wieder als führender Onlinehändler am Markt etablieren."

Sprache: Deutsch Unternehmen: uhr.de AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt Deutschland ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

