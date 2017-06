DGAP-News: uhr.de AG: meldet Sondererträge in Höhe von 210.000,00 Euro (deutsch)

uhr.de AG: meldet Sondererträge in Höhe von 210.000,00 Euro

uhr.de AG meldet Sondererträge in Höhe von 210.000 Euro

Der Uhr.de AG fließen Sondererträge in Höhe von 210.000 Euro zu. Diese entstehen durch Darlehensverzichte in Höhe von 210.000 Euro. Dadurch stärkt die Uhr.de AG ihre Kapitalbasis, so der Vorstand.

Weiterhin befindet sich die Uhr.de AG derzeit in finalen Verhandlungen über eine nachhaltige Finanzierungsvereinbarung mit neuen Geldgebern.

Sprache: Deutsch Unternehmen: uhr.de AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt Deutschland ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

