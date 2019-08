DGAP-News: u-blox AG: u-blox gibt Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2019 bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "U-Blox":

u-blox AG: u-blox gibt Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2019 bekannt

^

EQS Group-News: u-blox AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

u-blox AG: u-blox gibt Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2019 bekannt

23.08.2019 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

u-blox gibt Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2019 bekannt

Höhepunkte im ersten Halbjahr 2019

Thalwil, Schweiz - August 23, 2019 - u-blox (SIX: UBXN), ein weltweit

führender Anbieter von Positionierungs- und drahtlosen

Kommunikationstechnologien, gab heute ihre Finanzergebnisse des ersten

Halbjahres 2019 bekannt.





- Umsatz von CHF 190.6 million gegenüber CHF 199.0 Mio. in H1.2018,

according to 4.2%

- Rückkehr zu Wachstum in APAC and Steigerung des Umsatzes um 8% gegenüber

dem ersten Halbjahr 2018; China verzeichnete ein Wachstum von 14%

- Der Bruttogewinn (bereinigt) belief sich on CHF 86.1 million; gegenüber

CHF 94.0 Mio. im ersten Halbjahr 2018 entspricht dies einem Rückgang um

8.4%; die bereinigte Bruttogewinnmarge sank von 47.2% im ersten Halbjahr

2018 auf 45.2% (Geschäftsjahr 2018: 45.2%)

- Der EBIT (bereinigt) sank from CHF 34.9 Mio. im ersten Halbjahr 2018 on

CHF 19.7 Mio.

- Der EBITDA (bereinigt) sank from CHF 45.1 million im ersten Halbjahr 2018

on CHF 32.7 Mio.

- Der Cashflow aus Operativer Geschäftstätigkeit wurde von CHF 13.7 Mio. im

ersten Halbjahr 2018 on CHF 33.1 million gesteigert

- Positive Free Cashflow (vor Akquisitionen) from CHF 3.9 Mio.

- Der Reingewinn (bereinigt) sank from CHF 30.2 Mio. im ersten Halbjahr 2018

on CHF 13.6 Mio.

- Starke Zunahme der Kundenanzahl gegenüber H1.2018

- Wichtige Produkteinführungen: New Chip-Plattformen and Neue Module

- F & E pipeline eweitert - bedeutende Produkteinführungen stehen bevor

- Die Umsatz-, EBITDA- und EBIT-Prognose für das Gesamtjahr wurde aufgrund

der wirtschaftlichen Unsicherheiten angepasst

Anmerkung: Alle Zahlen im vorliegenden Bericht sind bereinigt. Die

IFRS-Zahlen finden sich in der ersten Tabelle der vorliegenden

Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie und Unter-Versionen unter:

Halbjahresbericht (PDF)

Presentation (PDF)

Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Thomas Seiler, CEO and Roland Jud, CFO, werden am Freitag, den 23. August,

um 10:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz und ein Webcast mit Analysten und

Investoren durchführen. Eine Live-Präsentation steht während des Anrufs über

den untenstehenden Link zur Verfügung.

Um teilzunehmen, wählen Sie bitte die folgende Nummer ca. 10 Minuten vor

Beginn der Telefonkonferenz:

Schweiz / Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Webcast-Teilnehmer Links:

Pre-Registration Link: https://ccwebcast.eu/links/ublox190823/indexl.html

Über u-blox

Die Schweizer u-blox AG (SIX: UBXN) is an ein führender Anbieter von Modulen

und Chips für drahtlose Kommunikation und Positionierung für den Automobil-,

Industriegüter- und Konsumgütermarkt. Lösungen von u-blox ermöglichen

Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und

drahtlos in Mobilfunknetzen und über Kurzstrecken zu kommunizieren. Mit

einem breiten Portfolio an Chips, Modulen und einem wachsenden Ökosystem an

Produkten, die Datendienste unterstützen, ist u-blox einzigartig

positioniert und ermöglicht seinen Kunden, schnell und kostengünstig

innovative Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickeln. Der Hauptsitz

von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa,

Asien und den USA is u-blox auch global präsent.

Besuchen Sie auf Facebook , Google+ , LinkedIn , Twitter @ublox and YouTube

Finanzkalendar

Analystentag: November 20, 2019

Jahresergebnis 2019: March 12, 2020

General remarks: April 23, 2020

Ansprechpartner bei u-blox:

Gitte Jensen

Investor Relations

Tel. +41 44 722 7486

gitte.jensen@u-blox.com

u-blox AG

Zürcherstrasse 68

8800 Thalwil

Schweiz

Tel. +41 44 722 74 44

Fax +41 44 722 74 47

info@u-blox.com

www.u-blox.com

Vorbehalt

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen widerspiegeln die gegenwärtige

Auffassung des Managements und sind mit bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die zur Folge haben könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der

ublox Gruppe wesentlich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder

implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu

zählen Risiken in Bezug auf den Erfolg von und die Nachfrage nach den

Produkten der Gruppe, die Möglichkeit, dass die Produkte der Gruppe

veralten, die Fähigkeit der Gruppe, ihre geistigen Eigentumsrechte zu

verteidigen, die Fähigkeit der Gruppe, rechtzeitig neue Produkte zu

entwickeln und zu vermarkten, das dynamische und vom Wettbewerb geprägte

Umfeld, in dem die Gruppe operiert, das aufsichtsrechtliche Umfeld,

Wechselkursschwankungen, die Fähigkeit der Gruppe, Erlöse zu erzielen und

Rentabilität zu erreichen, sowie die Fähigkeit der Gruppe, ihre

Expansionsprojekte zeitgerecht zu realisieren. Sollten eines oder mehrere

dieser Risiken bzw. Unsicherheiten tatsächlich eintreten oder sollte sich

die zu Grunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesem Bericht gemachten

Angaben abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung werden durch

ublox zur Verfügung gestellt und entsprechen dem Kenntnisstand zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung. ublox übernimmt keinerlei Verpflichtung,

die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu

aktualisieren.

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die

deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut

der englischen Version.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: u-blox AG

Zürcherstrasse 68

8800 Thalwil

Schweiz

Telefon: +41 44 722 74 44

Fax: +41 44 722 74 47

E-Mail: info@u-blox.com

Internet: www.u-blox.com

ISIN: CH0033361673

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 862057

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

862057 23.08.2019

°