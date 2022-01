DGAP-News: tonies SE schließt 2021 mit einem starken 4. Quartal ab: Der Umsatz wächst dank starkem, internationalen (insbesondere US) Geschäft im GJ 2021 um 37% gegenüber Vorjahr (deutsch)

tonies SE schließt 2021 mit einem starken 4. Quartal ab: Der Umsatz wächst dank starkem, internationalen (insbesondere US) Geschäft im GJ 2021 um 37% gegenüber Vorjahr

31.01.2022 / 08:00

* Sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 für die tonies SE mit

außergewöhnlich starkem Wachstum des Umsatzes auf EUR 185 Mio. (+37%

gegenüber Vorjahr) auf Grund starker Nachfrage in allen Märkten

* USA nach dem ersten vollen Geschäftsjahr noch erfolgreicher als DACH zum

Vergleichszeitraum nach Launch: Umsatz von EUR 20 Mio. und Umsatzziele

um über 25% übertroffen in GJ 2021

* DACH-Geschäft mit anhaltend profitablem Wachstum mit EUR 150m Umsatz

* Adj. EBITDA Marge auf Grund der herausfordernden Macro-Situation im

negativen mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet

* Der Vorstand ist trotz aktuell anhaltender Störungen in den globalen

Lieferketten mit Druck auf den Deckungsbeitrag zuversichtlich für das

Geschäftsjahr 2022 und bestätigt die Umsatzprognose von EUR 250 Mio. für

den Konzern und von EUR 52 Mio. für die USA

LUXEMBURG, 31. JANUAR 2022 // tonies SE ("tonies") verzeichnete eine

außergewöhnlich hohe Nachfrage und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr

2021 einen Gesamtumsatz von ca. EUR 185 Mio. [2020: EUR 135 Mio.]. Neben

einer weiterhin sehr starken Geschäftsentwicklung in DACH, kam das Wachstum

insbesondere aus einer sehr erfolgreichen Internationalisierung. Rund 19%

des gesamten Umsatzes wurde international erwirtschaftet. Alle Märkte

entwickelten sich über Plan. Besonders in den USA überzeugte die große

Auswahl an Tonies Audio-Figuren die US Kunden in Rekordzeit. Im ersten

vollen Geschäftsjahr konnten in den USA daher außergewöhnlich hohe Umsätze

von EUR 20m erwirtschaftet werden, der Umsatz in Rest of Europe (vor allem

Frankreich und UK) erreichte EUR 15 Mio.

Trotz der Covid-bedingten volatilen Situation auf den Beschaffungsmärkten

(eingeschränkter Verfügbarkeit von Rohmaterial und Logistikleistungen), ist

es tonies dank ihrer "Second Source"-Strategie gelungen, ohne

Produktionsausfall bei gleichzeitiger Steigerung der Produktionsleistung den

Umsatz in 2021 mit +37% gegenüber dem Vorjahr deutlich zu steigern. Die Adj.

EBITDA Marge wird auf Grund der Herausforderungen im Beschaffungsmarkt und

in der Logistik im negativen mittleren bis hohen einstelligen Bereich

liegen. Die Corona-Pandemie führt weiter zu Prognoseunsicherheiten. Es ist

nur schwierig absehbar, ob und wie sich die aktuellen und künftigen

Entwicklungen in den einzelnen Regionen auswirken.

"Das Wachstum der tonies SE hat sich im Geschäftsjahr 2021 noch einmal

beschleunigt. Wir sind erheblich über Plan- und über Vorjahreswachstum

gewachsen. Wir freuen uns weiterhin über eine außergewöhnlich hohe Nachfrage

nach Tonieboxen und Tonies Audio-Figuren in allen Märkten. Unsere

Internationalisierung verläuft mit einem starken Momentum und nimmt weiter

erheblich an Fahrt auf. Besonders freut uns die Entwicklung in den USA, wo

wir erst im September 2020 während der Corona-Pandemie gestartet sind und

schon jetzt im Vergleich zum damaligen Start in der DACH Region eine

stärkere Geschäftsentwicklung sehen", sagt Co-CEO Marcus Stahl und

erläutert: "Wir spüren zwar wie alle anderen Marktteilnehmer Anspannungen in

den Rohstoff- und Logistikmärkten durch die Folgen der Corona-Pandemie,

gleichzeitig konnten wir dank unserer erfolgreichen "Second Source"

Strategie die Verfügbarkeit der Produkte für das gesamte Jahr 2021 gut

gewährleisten und sogar die außergewöhnlich starke Nachfrage im 4. Quartal

bedienen. Wir blicken voller Zuversicht auf das Jahr 2022."

"Unser Angebot von Tonieboxen mit einer großen Auswahl an Tonies

Audio-Figuren überzeugt Kunden in allen Märkten. Dazu hat maßgeblich

beigetragen, dass wir unser Portfolio mit Lizenzen für bekannte Marken wie

z.B. Sesamstraße, Pippi Langstrumpf, Paw Patrol und auch unsere tonies

Originals Serie konstant weiter ausgebaut haben. Auch für 2022 dürfen sich

unsere Kunden auf tolle Highlights freuen" ergänzt Patric Faßbender, Co-CEO.

Für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt tonies das geplante, starke Wachstum

auf EUR 250 Mio. Umsatz für den Gesamtkonzern sowie EUR 52 Mio. für die USA

und geht von einer leicht verbesserten Adj. EBITDA Marge zum Vorjahr aus,

jeweils vorbehaltlich der weiteren Entwicklung des globalen Konsumklimas und

der Beschaffungsmärkte.

Die finalen Zahlen werden zusammen mit dem Geschäftsbericht von tonies SE am

28. April 2022 veröffentlicht.

tonies SE bietet einen Trading Update am Montag den 31. Januar um 11:00 CET

an. Alle Details unter https://tonies.com/de-de/ir/

