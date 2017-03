DGAP-News: technotrans AG erreicht sämtliche Wachstumsziele in 2016 (deutsch)

technotrans AG erreicht sämtliche Wachstumsziele in 2016

^ DGAP-News: technotrans AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis technotrans AG erreicht sämtliche Wachstumsziele in 2016

14.03.2017 / 06:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* Übernommene GWK und Ovidius leisten Wachstumsbeitrag

* Anhebung der Dividende auf 0,55 Euro geplant

* Umsatz soll 2017 auf 185 bis 195 Mio. Euro steigen

Sassenberg, 14. März 2017 - Die technotrans AG hat das Geschäftsjahr 2016 mit großem Erfolg abgeschlossen: Der Konzern erzielte im Berichtszeitraum einen signifikanten Umsatzsprung von 23,6 Prozent auf 151,8 Mio. Euro. Beim Gewinn auf EBIT-Basis in Höhe von 9,7 Mio. Euro (plus 8,7 Prozent) erreichte das Unternehmen das beste Ergebnis seit neun Jahren. Damit erfüllte technotrans trotz der Sondereffekte, die durch die im Jahresverlauf getätigten Übernahmen entstanden waren, sämtliche Zielsetzungen. Die Dividende soll spürbar auf 0,55 Euro angehoben werden.

"Das vergangene Geschäftsjahr ist äußerst erfreulich verlaufen", sagt Henry Brickenkamp, Sprecher des Vorstands der technotrans AG. Es sei dem Konzern abermals gelungen, in allen Marktfeldern organisch zu wachsen. Einen Meilenstein stellte die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte dar: Mit der Akquisition der GWK Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH (Meinerzhagen) hat sich technotrans den Markt der kunststoffverarbeitenden Industrie erschlossen. Die GWK trug bereits 2016 mit einem konsolidierten Umsatz in Höhe von 18,0 Mio. Euro in großem Maße zur Umsatzausweitung der technotrans-Unternehmensgruppe bei. Zudem stärkte technotrans das Geschäftsfeld Technische Dokumentation durch den Erwerb von 51 Prozent an der Ovidius GmbH (Berlin) und deren Tochtergesellschaft EasyBrowse GmbH (Schwerin).

"Trotz der Herausforderungen durch die Übernahmen und deren Integration haben wir den Wachstumskurs unvermindert fortgesetzt und unsere Ziele erreicht", betont Brickenkamp. So stieg der um die Zukäufe bereinigte Umsatz um 7,8 Prozent auf 132,5 Mio. Euro, während der bereinigte Gewinn auf EBIT-Basis um 11,3 Prozent auf 10,0 Mio. Euro zulegte. Dies entspricht einer Marge von 7,5 Prozent (Vorjahr: 7,3 Prozent). Damit wurde nicht nur die im Rahmen der Akquisition der GWK angepasste, sondern auch die vor einem Jahr aufgestellte Prognose erfüllt. Unter dem Strich blieb ein Jahresüberschuss von 7,3 Mio. Euro (plus 16,8 Prozent).

Wachstum in allen Geschäftsbereichen Das Segment Technology profitierte im Berichtszeitraum von der konjunkturellen Belebung und erneut vom organischen Wachstum im Non-Print-Bereich. Dieses fand in der Laser-, Stanz- und Umformtechnik, aber auch in den sogenannten Wachstumsmärkten statt. In der Druckindustrie zahlte sich der Ausbau der Marktanteile im Offset-, Flexo- und Digitaldruck aus. Der Umsatz im Segment Technology wuchs um 27,2 Prozent auf 103,6 Mio. Euro und übertraf damit erstmals seit 2008 wieder die Marke von 100 Mio. Euro. Insgesamt steuerte Technology mehr als 68 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 2,1 auf 2,9 Mio. Euro, was einer Marge von 2,8 Prozent entspricht (Vorjahr: 2,6 Prozent).

Im Segment Services legte der Umsatz um 16,4 Prozent auf 48,2 Mio. Euro zu. Dieses Wachstum ist im Wesentlichen auf die im Berichtszeitraum getätigten Akquisitionen zurückzuführen. Bereinigt lag der Zuwachs bei 3,5 Prozent. Das Segmentergebnis erreichte, wie im Vorjahr, 6,8 Mio. Euro. Hier sind akquisitionsbedingte Mehrkosten bzw. Belastungen enthalten, so dass die EBIT-Marge auf 14,2 Prozent (Vorjahr:16,5 Prozent) zurückging. Die bereinigte Segmentrendite entspricht jedoch den Erwartungen.

Positiver Ausblick "Im laufenden Geschäftsjahr konzentrieren wir uns auf die Verbesserung unserer Performance. Wir wollen erneut stärker als die einzelnen Marktsegmente wachsen", sagt Brickenkamp. Der Vorstand sei hier "vorsichtig optimistisch". Neben den konjunkturellen Unsicherheiten ist der Erfolg auch abhängig von den Fortschritten bei der Integration der neuen Tochtergesellschaften, bei denen technotrans eine deutliche Verbesserung der Ergebnisqualität anstrebt.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand bei stabilen weltkonjunkturellen Bedingungen einen Umsatz zwischen 185 und 195 Mio. Euro. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis wird in einer Bandbreite zwischen 12,0 und 14,0 Mio. Euro prognostiziert. Dies entspräche einer EBIT-Marge zwischen 6,5 und 7,2 Prozent. Neue Akquisitionen sind in dieser Planung nicht berücksichtigt.

Am 12. Mai 2017 werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung der technotrans AG die Ausschüttung einer Dividende von 0,55 Euro je Stückaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital vorschlagen. Im Vorjahr hatte die Gewinnbeteiligung noch bei 0,48 Euro gelegen.

Weitere Informationen unter: http://www.technotrans.de

Über die technotrans AG:

Die technotrans-Unternehmensgruppe produziert, vertreibt und modernisiert Anwendungen aus dem Bereich Flüssigkeiten-Technologie. Ihre Kernkompetenzen umfassen die Kühlung, Temperierung, Filtration sowie Mess- und Dosiertechnik. Mit 21 Standorten ist das Unternehmen aus Sassenberg im Münsterland auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Die Gruppe ist in die Segmente Technology und Services untergliedert. Mittels Produktinnovationen und gezielten Zukäufen erschließt sich die Unternehmensgruppe kontinuierlich neue Branchen. Hierzu zählen sowohl Laserindustrie, Kunststoffverarbeitung, Werkzeugmaschinen als auch Industrie-, Stanz- und Umformtechnik, Batterie und Umrichter, Halbleiter, Elektromobilität und Medizin- und Scannertechnik. Darüber hinaus bietet technotrans ein breites Portfolio an Service- und Dienstleistungen an, das unter anderem Ersatzteile, Installationen, Wartung und technische Dokumentationen umfasst. Die Strategie der Unternehmensgruppe ist auf nachhaltige, am Ergebnis orientierte Entwicklung ausgerichtet. technotrans ist eine im Prime Standard notierte Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0X YGA) und beschäftigt weltweit rund 1.250 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 151,8 Mio. Euro. Kontakt für Journalisten: Kontakt für Verlagsvertreter: Nils Dietrich Sputnik GmbH Sandra Kraft Central Marketing Presseund Öffentlichkeitsarbeit technotrans AG Hafenweg 9 48155 Münster Tel.: +49 Robert-Linnemann-Straße 17 48336 (0) 2 51 / 62 55 61-25 Fax: +49 Sassenberg Tel.: +49 (0) 25 83 / (0) 2 51 / 62 55 61-19 301-1702 Fax: +49 (0) 25 83 / [1]dietrich@sputnik-agentur.de 301-1077 [2]www.sputnik-agentur.de 1. [1]sandra.kraft@technotrans.de mailto:dietrich@sputnik-agentur.de [2]www.technotrans.de 1. 2. http://www.sputnik-agentur.de/ mailto:sandra.kraft@technotrans. de 2. http://www.technotrans.de/

---------------------------------------------------------------------------

14.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: technotrans AG Robert-Linnemann-Str. 17 48336 Sassenberg Deutschland Telefon: +49 (0)2583 - 301 - 1000 Fax: +49 (0)2583 - 301 - 1030 E-Mail: info@technotrans.de Internet: http://www.technotrans.de ISIN: DE000A0XYGA7 WKN: A0XYGA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

553705 14.03.2017

°