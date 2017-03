DGAP-News: splendid medien AG: VIDEOCIETY JETZT AUCH ÜBER HD AUSTRIA VERFÜGBAR (deutsch)

splendid medien AG: VIDEOCIETY JETZT AUCH ÜBER HD AUSTRIA VERFÜGBAR

VIDEOCIETY JETZT AUCH ÜBER HD AUSTRIA VERFÜGBAR

(Hamburg/Wien - 21.3.2017) - HD Austria eröffnet seinen Kunden mit dem Video-on-Demand-Angebot von videociety noch mehr Möglichkeiten für ein besseres Fernseherlebnis. Erstmals steht das umfangreiche HD-Film-Angebot in Österreich auch SAT-Haushalten mit Internetanschluss zur Verfügung. HD-Austria-Kunden können tausende HD-Filme bequem von der Couch schon ab Euro 0,99 ausleihen und über die HD Austria NOW Box, den Rekorder, die App oder den Webplayer via Internet anschauen.

Nachdem HD Austria eine eigene, vom ORF unabhängige Plattform vor einem Jahr in Betrieb genommen hat, wird das Angebot laufend ausgebaut. Neben der kontinuierlichen Erweiterung der HD-Sender (schon 60 empfangbar) gibt es seit Kurzem die HD Austria NOW App, mit der mehr als 40 Live-TV-Sender am Handy oder Tablet empfangen werden können. Die Integration des Video-on-Demand-Angebotes von videociety ist jetzt der nächste logische Schritt.

Mit videociety haben Kunden von HD Austria noch umfangreichere Möglichkeiten für ein besseres Fernseherlebnis. Mehr als 4.000 Filme können einfach per Knopfdruck zu einem günstigen Preis abgerufen werden. HD-Filme in bester Qualität gibt es bereits ab Euro 0,99.

Martijn van Hout, Direktor von HD Austria: "Die Erweiterung um das umfangreiche videociety-Angebot ist ein weiterer Vorsprung, den wir unseren mehr als 100.000 Kunden bieten. Auf unserer eigenen, unabhängigen Plattform bauen wir das Angebot jetzt und in den nächsten Jahren immer weiter aus und stellen unseren Kunden laufend Innovationen wie videociety bereit".

Hans D. Henseleit, Geschäftsführer von videociety: "Wir freuen uns, dass sich HD Austria für die Zusammenarbeit mit videociety entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass unser umfangreiches Programm in bester HD-Qualität, das nun über die Partnerschaft mit HD Austria auch erstmals in Österreich über Satellit/DTH verfügbar ist, die HD Austria-Kunden mit besten Filmerlebnissen unterhalten wird."

videociety steht allen registrierten HD Austria-Kunden zur Verfügung und kann über folgende Wege genutzt werden:

1. HD Austria NOW Box mit Internetanschluss

2. HD Austria NOW Rekorder mit Internetanschluss

3. HD Austria NOW Webplayer via Internet unter http://livetv.hdaustria.at

Weitere Features:

- Filme 48 Stunden lang beliebig oft ansehen

- Bereits geliehene Filme über die HD Austria NOW App abrufen

- Dynamische Suchfunktion

- Detaillierte Filminformationen

- Persönliche Merkliste

- Laufend neue Aktionen und Filmempfehlungen

Alle Infos zum neuen videociety-Angebot auf http://livetv.hdaustria.at

Über videociety:

Seit 2010 liefert die Videociety GmbH, Hamburg, Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG, Köln, topaktuelle Filme und Serien in HD und 3D sowohl im Verleih (TVoD) als auch im Kauf (EST) digital auf die heimischen Bildschirme. Kinohits sind bei videociety teilweise bereits vor der DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung verfügbar und kommen per Knopfdruck in hervorragender Bild- und Tonqualität (HD Bilder 1080p, Surround Sound sowie Originalsprachfassungen) bequem in die Wohnzimmer der Kunden. Über videocietys Multi-Channel-Plattform können Nutzer über Smart-TV, PC/Mac, Mobile Endgeräte, Blu-ray Player, Spielekonsolen sowie über die Kanäle unserer Kooperationspartner auf die Inhalte zugreifen. Seit März 2017 steht das Video-on-Demand-Angebot videociety auch auf der HD Austria-Plattform zur Verfügung. Registrierte HD Austria-Kunden können tausende Filme einfach per Knopfdruck ab Euro 0,99 ausleihen.

Über HD Austria:

HD Austria ist eine Marke der M7 Group S.A. und ist seit September 2011 für österreichische Satelliten-Haushalte über die ORF DIGITAL-SAT-Karte und seit Juli 2012 via Satellit zusätzlich über die Sky Smartcard zu empfangen. Seit November 2015 ist HD Austria in Österreich auch über die eigene M7-eigene HD Austria-SAT- Plattform empfangbar. Das HD Austria-Paket umfasst derzeit folgende HD-Sender: PULS 4 HD, ProSieben Austria HD, SAT.1 Österreich HD, kabel eins austria HD, RTL HD, RTL II HD, VOX HD, TELE 5 HD, Nicknight HD, Nickelodeon HD, Disney Channel HD, N24 HD, n-tv HD, MTV HD, DELUXE MUSIC HD und DMAX HD, zusätzlich sind über eigene HD Austria-Plattform TLC HD, ProSieben MAXX HD, sixx HD und SAT.1 Gold HD empfangbar. Das Kombi Austria-Paket bietet neben allen HD Austria-Sendern zusätzliche Pay-TV-Sender mit exklusiven Premium-Inhalten aus den Bereichen Sport, Erotik, Filme, Dokus, Lifestyle, Musik und Action: Eurosport 2, sportdigital HD, Hustler TV, Brazzers TV, Vivid TV Europe, SAT.1 emotions, kabel eins classics, PLANET, AXN, VH1, VH1 Classic, MTV Music, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks und Nick Jr.. Darüber hinaus sind mit der HD Austria NOW App, der HD Austria NOW Box bzw. dem Rekorder mit Internetanschluss zusätzlich Marco Polo TV, der auto, motor und sport channel, eSportsTV KinoweltTV, C-Music, Gute Laune TV und der Sony Channel empfangbar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 D-50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com

