DGAP-News: splendid medien AG: Dreharbeiten in Deutschland für internationalen Thriller 'Gletschergrab' (deutsch)

Dreharbeiten in Deutschland für internationalen Thriller "Gletschergrab"

- Wotan Wilke Möhring neben internationalem Cast in einer Hauptrolle

- Splendid Film bringt den Thriller voraussichtlich Anfang 2023 ins Kino

- Beteiligung namhafter in- und ausländischer (Ko-) Produzenten, darunter

das ZDF

(Köln, 28. April 2022) - Splendid Entertainment GmbH, 100-prozentige

Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG, hat im April die Dreharbeiten in

Deutschland zum Kinospielfilm "Gletschergrab" begonnen. "Gletschergrab"

vereint einen packenden Thrillerplot mit einem herausragenden

internationalen Cast, darunter Wotan Wilke Möhring (Männerherzen, Tatort)

sowie den britischen und isländischen Darstellern Iain Glen (Game of

Thrones, Resident Evil), Jack Fox (Riviera, Sanditon) und Ólafur Dari

Ólafsson (The Secret Life of Walter Mitty, Trapped). Der Film basiert auf

dem isländischen Bestsellerroman "Operation Napoleon" ("Napóleonsskjölin")

von Arnaldur Indriðason, der in Deutschland unter dem Titel "Gletschergrab"

erschienen ist und dort mehr als 1 Mio. mal verkauft wurde. Die Dreharbeiten

begannen im Februar 2022 in Island und werden Ende April in NRW

abgeschlossen. Splendid Entertainment - mit den Produzenten Dirk Schweitzer

und Anita Elsani - produziert den Film zusammen mit der isländischen

Produktionsgesellschaft Sagafilm (Hilmar Sigurðsson und Tinna Proppé). Als

Ko-Produzenten fungieren MMC Fiction (Jens Wolf und Neshe Demir) sowie das

ZDF (Redaktion Doris Schrenner) als koproduzierender Senderpartner.

Gefördert wird die Filmproduktion u.a. durch die Film- und Medienstiftung

NRW und den DFFF sowie den Icelandic Film Fund und den Nordisk Film & TV

Fond. Splendid Film wird den Film voraussichtlich Anfang 2023 in den

deutschen Kinos veröffentlichen. Die internationale Vermarktung übernimmt

Beta Cinema.

Der Autor des Romans "Gletschergrab", Arnaldur Indriðason, wurde für seine

Werke bereits mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet.

Indriðasons Bücher wurden in 41 Sprachen übersetzt und mit einer Auflage von

insgesamt über 15 Millionen Ausgaben international verkauft. Der Plot des

mitreißenden Thrillers führt vom modernen Island nach Amerika und

Nazi-Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt steht die

junge isländische Bankangestellte Kristin, die in den Strudel einer

internationalen Verschwörung hineingezogen wird, als sie Filmmaterial von

einem alten Flugzeugwrack erhält, das kürzlich durch das Abschmelzen eines

der größten Gletscher Islands freigelegt wurde. Das alte deutsche Flugzeug

aus dem Zweiten Weltkrieg bringt nicht nur skrupellose Kriminelle auf den

Plan, sondern auch CIA-Vizedirektor William Carr, der sich schon vor langer

Zeit aus eigenem Interesse auf die Suche nach dem Wrack begeben hatte.

Kristin schwebt in großer Gefahr, aber lässt nicht von ihrem Vorhaben ab,

das Wrack zu finden und das Rätsel des Gletschergrabes zu lösen.

Die Rolle der Kristin übernimmt die isländische Neuentdeckung Vivian

Ólafsdóttir (It Hatched) unter der Regie von Óskar Þór Axelsson (Trapped)

auf Basis des Drehbuchs von Marteinn Þórisson (Silent Witness, Jack Taylor).

Über Sagafilm:

Mit Hauptsitz in Reykjavík und einem Vertriebsbüro in Schweden ist Sagafilm

die führende unabhängige Produktionsfirma in Island mit über 40 Jahren

Erfahrung in den Bereichen TV, Spielfilm und Dokumentation. Zu den jüngsten

Projekten der Sagafilm gehören die nordische Crime-Noir-Dramaserie

Sisterhood (Sky Studios, Viaplay & NBCUniversal Global Distribution) und die

zweite Staffel von Stella Blómkvist (Red Arrow International Studios), die

Koproduktion des isländisch-polnischen Dramas Wolka, des Politdramas The

Minister (Cineflix Rights) und des Umweltthrillers Thin Ice (in Koproduktion

mit Yellow Bird).

Über Beta Cinema:

Beta Cinema, eine Tochtergesellschaft von Jan Mojtos europäischer

Mediengruppe Beta Film, ist ein Weltvertriebs- und

Kofinanzierungsunternehmen für hochwertige Spielfilme, die großartige

Geschichten, kommerzielle Tragfähigkeit und künstlerische Integrität

vereinen. Die Bandbreite von Beta Cinema reicht von Oscar-Gewinnern(R) über

weltweite B.O.- und Streaming-Hits wie THE LIVES OF OTHERS, IL DIVO,

DOWNFALL und den zweifachen Oscar-Nominierten NEVER LOOK AWAY bis hin zu

Netflix-Hit CALIBRE und mehrfach preisgekrönten B.O.-Erfolgen wie WOMAN AT

WAR, SYSTEM CRASHER und Oscar(R) Shortlist I'M YOUR MAN.

Über das ZDF:

Das ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) mit Sitz in Mainz ist ein

überregionaler Fernsehsender. Das öffentlich-rechtliche ZDF ist gesetzlich

mit der Veranstaltung der Fernsehprogramme ZDF, ZDFneo und ZDFinfo

beauftragt. Gemeinsam mit anderen öffentlich-rechtlichen Sendern betreibt

das ZDF darüber hinaus das reine Internetangebot funk, die deutschen Sender

PHOENIX und KiKA sowie die europäischen Sender 3sat und ARTE.

Über Splendid:

Splendid Entertainment GmbH und Splendid Film GmbH, sind 100-prozentige

Tochtergesellschaften der Splendid Medien AG, Köln. Die Splendid Gruppe ist

ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im

deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe

vermarktet Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und

im Fernsehen/SVoD, produziert TV-Programme und Filme und erbringt

umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit

Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation.

