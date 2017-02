DGAP-News: sino AG | High End Brokerage: 51.947 Trades im Januar; Willkommens-Angebot für Händler bei Deutschen Banken (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sino":

sino AG | High End Brokerage: 51.947 Trades im Januar; Willkommens-Angebot für Händler bei Deutschen Banken

Düsseldorf, 7. Februar 2017

Die sino AG | High End Brokerage hat im Januar 51.947 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 16,2 % gegenüber dem Vormonat (-28,2 % ggü. Januar 2016).

Jan 2017 Dez 2016 Jan 2016 Orders gesamt 51.947 44.719 72.327 Wertpapier-Orders 38.965 33.304 53.469 Future-Kontrakte 23.672 21.655 34.449

Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 116,8 Mrd. Euro, eine Steigerung von 0,5 % gegenüber dem Vormonat (-12,6 % ggü. Januar 2016). Per 31.01.2017 wurden bei der sino AG 424 Depotkunden betreut, 3,0 % weniger als im Vorjahr.

Deutsche Banken entlassen Eigenhändler, ist der Presse zu entnehmen. Die sino AG | High End Brokerage, eine Gründung ehemaliger Börsenhändler und Abwicklungsstelle zahlreicher früherer Bank- und Börsenhändler, bietet allen Neukunden ein exklusives Setup: Individuell konfigurierte Handelsoberfläche inklusive professioneller Realtime News- und Alert- Funktionen, Excel- und DDE-Verknüpfung sowie Handel via API.

»Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns. Wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen wollen«, so Ingo Hillen, Gründer und Vorstand der sino AG. »Wir begrüßen Sie in einem 1:1-Webinar zur Handelsoberfläche sino MX- PRO oder bei einer Opening-Session an Ihrem Schreibtisch und bieten Ihnen Top-Konditionen für die ersten zwölf Monate. Nutzen Sie Ihre Chance!«

Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576 550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 19 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 425 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von ca. 600.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040.

