DGAP-News: raabkarcher: Neueröffnung in Bochum: Aus PLATTFORM wird Raab Karcher. Neuer Raab Karcher-Standort eröffnet am 01. März in Bochum (deutsch)

25.02.2021 / 12:35

Neueröffnung in Bochum: Aus PLATTFORM wird Raab Karcher

Neuer Raab Karcher-Standort eröffnet am 01. März in Bochum

Der starke Generalist im Markennetzwerk von STARK Deutschland, Raab Karcher,

beliefert Gewerbetreibende und Privatkunden in ganz Deutschland mit einem

gewerkeübergreifenden Sortiment - individuell und schnell. Daran arbeiten

rund 3.800 Mitarbeiter in derzeit 119 Niederlassungen bundesweit. Am 01.

März 2021 eröffnet Raab Karcher einen neuen Standort in Bochum und baut die

Präsenz im Ruhrgebiet, dem größten Ballungsraum Deutschlands, weiter aus.

Raab Karcher ist professioneller Partner für alle Themen rund ums Bauen und

unterstützt Bauunternehmer, Handwerker, Architekten und private Bauherren

sowie Ämter und Behörden dabei, stets die passende Lösung für ihr Bauprojekt

zu finden. Dabei handelt Raab Karcher nach dem Leistungsgrundsatz: "Wir

geben alles für Sie."

Der neue Bochumer Standort eröffnet zum März im Geisental 14 in 44805

Bochum. Zuvor war an gleicher Stelle ein PLATTFORM-Handwerker-Fachmarkt

ansässig.

"Mit der Neueröffnung in Bochum sind wir nun noch dichter an unseren Kunden.

In einem der größten Ballungszentren Europas können wir so maximale

Erreichbarkeit sicherstellen. Alle unsere Standorte im Ruhrgebiet liegen

jeweils nur maximal 10 km vom nächsten Standort entfernt.", erklärt der

Niederlassungsleiter des neuen Standorts in Bochum, Sven Seeland.

"Kompetent, verfügbar, zuverlässig - dafür stehen wir mit einem Team von

über 100 Kolleginnen und Kollegen im Ruhrgebiet. Der neue Standort macht

unser Niederlassungsnetzwerk nun noch enger: Der Weg zu uns bleibt immer

überschaubar und schafft Freiräume für unsere Kunden. Außerdem profitieren

sie von einem größeren Sortiment. Wir liefern die Produkte genau dann, wenn

sie gebraucht werden - auch unter komplexen Bedingungen am Bau und im Umfeld

der Baustellen.", ergänzt Steffen Grottian, Geschäftsleiter Geschäftsfeld

Nord-West.

Zu den Gewerken von Raab Karcher zählen: Arbeitskleidung & Arbeitsschutz,

Ausbau, Baugeräte und Werkzeuge, Bauspezialartikel, Dach, Fliese, Garten-

und Landschaftsbau, Holz, Rohbau, Tiefbau, sowie Türen und Tore.

"Als starke Unternehmensgruppe wollen wir Kunden zukünftig noch passgenauer

und schneller bedienen, Innovationen für Digitalisierung und Nachhaltigkeit

vorantreiben. Dabei ist uns eines wichtig: Ganz nah am Kunden zu sein. Das

schaffen wir auch durch eine starke Logistik - gerade in Ballungszentren ist

dies entscheidend. Unser Logistikzentrum in Osterweddingen stellt im

Netzwerk mit den deutschlandweiten Niederlassungen eine schnelle

Verfügbarkeit und breite Auswahlmöglichkeiten sicher. Wir garantieren

zuverlässige Anlieferung, auch unter enormem Zeitdruck und mit knappen

Lieferfenstern ", so Timo Kirstein, CSO STARK Deutschland.

Timo Kirstein, Geschäftsführer Vertrieb von STARK Deutschland (Foto: STARK

Deutschland GmbH)

Steffen Grottian, Geschäftsleiter Geschäftsfeld Nord-West bei STARK

Deutschland (Foto: STARK Deutschland GmbH)

Über Raab Karcher

Der traditionsreiche Baufachhändler Raab Karcher wurde 1848 in

Kaiserslautern gegründet und ist innerhalb der Unternehmensgruppe STARK

Deutschland GmbH die größte und umsatzstärkste Vertriebsmarke. Raab Karcher

punktet mit einem breiten Komplettsortiment. Es umfasst die Gewerke Rohbau,

Ausbau, Dach, Holz, Fliesen, Parkett und Laminat, Türen und Fenster,

Baugeräte und Werkzeuge sowie Tiefbau (Versorgung, Entsorgung, Oberfläche).

Der Baufachhändler ist führend in den Bereichen Baustoffe, Fliesen und

Tiefbau. Zahlreiche Niederlassungen präsentieren sich mit attraktiven

Ausstellungen. Bundesweit ist das Unternehmen mit 119 Niederlassungen

flächendeckend vertreten.

Weitere Informationen zu Raab Karcher: www.raabkarcher.de

Über STARK Deutschland GmbH

Als führender Baustoff-Fachhändler in Deutschland erwirtschaftete die STARK

Deutschland GmbH, Offenbach am Main, 2019/2020 mit rund 5.100 Mitarbeitern

in bundesweit 209 Niederlassungen einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro.

Der Baufachhändler bietet in den Bereichen Bauen und Modernisieren

innovative Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Die Angebotspalette

reicht vom Keller bis zum Dach. Das Fundament des Unternehmens bilden 11

Marken aus den Geschäftsfeldern Fliese, Hochbau und Tiefbau, die STARK

Deutschland GmbH unter einem Dach vereinigt. Zur Unternehmensgruppe der

STARK Deutschland gehören folgende Vertriebsmarken:

Balzer Gruppe

Dämmisol Baustoffe GmbH

Dr. Sporkenbach GmbH

Fliesen Discount GmbH

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH

STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen

STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher Handwerker-Fachmarkt

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher

Saxonia Baustoffe GmbH

Weitere Informationen: http://www.stark-deutschland.de

Pressekontakt

Dr. Katharina Janke

STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main

Katharina.Janke@stark-deutschland.de

Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

