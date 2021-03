DGAP-News: q.beyond mit reta award als Top Supplier Retail 2021 ausgezeichnet (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "q.beyond":

08.03.2021 / 10:30

q.beyond mit reta award als Top Supplier Retail 2021 ausgezeichnet

- Bester Technologiepartner in der Kategorie Enterprise Solutions

- Gemeinsame Auszeichnung mit dem Kunden Fressnapf

- Digitale Lösung steuert Mindesthaltbarkeit und Rabatte über elektronische

Preisschilder

Köln, 8. März 2021 - Das EHI Retail Institute hat q.beyond mit dem

diesjährigen reta award als besten Technologiezulieferer für den Handel

ausgezeichnet. Den Preis in der Kategorie Enterprise Solutions erhält der

Cloud-, SAP- und IoT-Spezialist gemeinsam mit dem Kunden Fressnapf für eine

mobile Lösung zur digitalen Einzelhandelsfiliale.

Für das prämierte Projekt steuert q.beyond digitale Technologien bei, mit

denen Fressnapf beispielsweise Verluste bei verderblicher Tiernahrung

verringert und so die Nachhaltigkeit seiner Warenkreisläufe steigert.

"Zusammen mit unserem Kunden Fressnapf entwickeln wir Lösungen für

intelligente Prozesse und ein digitales Einkaufserlebnis in der Filiale. Der

reta award ist eine der wichtigsten Auszeichnungen im Handel, und wir freuen

uns sehr darüber, dass unsere digitalen Innovationen jetzt mit dem Preis für

die beste Enterprise Solution 2021 ausgezeichnet werden", sagt Thorsten

Raquet, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond. Der Handelssektor gehört

neben dem produzierenden Gewerbe und der Energiewirtschaft zu den drei

Fokusbranchen von q.beyond, in denen zwei Drittel der Umsätze erzielt

werden.

Waren vor Ablauf der Mindesthaltbarkeit automatisch rabattieren

In der Fressnapf-Pilotfiliale am Hauptsitz in Krefeld erfassen Mitarbeiter

die Mindesthaltbarkeit verderblicher Waren mobil per App. Die Daten laufen

im "StoreButler" zusammen: Über diese Cloud- und IoT-Plattform von q.beyond

steuert Fressnapf unter anderem auch die elektronischen Preisschilder.

Innerhalb von Minuten aktualisiert die Plattform alle Preisschilder in der

digitalen Filiale. Die Lösung macht nicht nur das zeitraubende Umsortieren

und Separieren von Waren kurz vor Ablauf der Haltbarkeit überflüssig. Durch

vorausschauende Preisanpassung lassen sich Abschreibungen auf abgelaufene

Waren deutlich verringern und natürliche Ressourcen schonen.

Cloud- & IoT-Plattform StoreButler steuert die digitale Filiale

"Über den StoreButler von q.beyond implementieren wir digitale

Filial-Technologie flexibel in unsere IT-Architektur", erklärt Manuel Cranz,

Head of Enterprise Architecture bei Fressnapf. Anstatt jede Anwendung

separat zu integrieren, übernimmt eine Kombination aus Cloud-Plattform und

lokalen IoT-Edge-Devices den kompletten Datenaustausch mit Endgeräten,

Sensoren und Apps. "Der Plattformansatz macht es sehr einfach für uns, neue

Lösungen verschiedener Hersteller zu prüfen und zeitnah in den produktiven

Einsatz zu übernehmen. So profitieren wir von den besten Technologien im

Markt", sagt Elisabeth Schröder, Head of IT Shop Solutions bei Fressnapf.

Thorsten Raquet ergänzt: "Wir stehen erst am Anfang der digitalen Revolution

in der Filiale: händlerseitig geht es um die Steigerung der Effizienz,

kundenseitig um ein verbessertes Einkaufserlebnis. Der StoreButler eröffnet

vielfache Möglichkeiten, die beides in Einklang bringen; er integriert

hierzu unterschiedlichste Lösungen und Technologien. Ob es um optimierte

Kundenansprache, Regalbestückung oder Kassensteuerung geht, ob es das

Monitoren von Kundenverhalten, das Schalten von In-Store Push-Werbung oder

die heute prämierte Steuerung von Rabattaktionen betrifft - mit dem

StoreButler bietet q.beyond ihren Kunden eine einzigartige Lösung für die

digitale Filiale - flexibel anpassbar, erweiterungsfähig und alles aus einer

Hand."

Weitere Infos zum StoreButler unter https://www.storebutler.io.

Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen

unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu

finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 900

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden

sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den

Bereichen Cloud, SAP und IoT.

Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das

Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte

Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

Sprache: Deutsch

q.beyond AG

Mathias-Brüggen-Straße 55

50829 Köln

Deutschland

Telefon: +49-221-669-8724

Fax: +49-221-669-8009

E-Mail: invest@qbeyond.de

Internet: www.qbeyond.de

ISIN: DE0005137004

WKN: 513700

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

