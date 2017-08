DGAP-News: publity steigert Assets under Management auf 4,0 Mrd. Euro (deutsch)

publity steigert Assets under Management auf 4,0 Mrd.



Leipzig, 15.08.2017 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat das Volumen des verwalteten Immobilienvermögens weiter deutlich ausgebaut. So konnte das Asset-Management-Portfolio von publity auf nunmehr 4,0 Mrd. Euro erweitert werden. Dies ist eine Steigerung von 0,8 Mrd. Euro seit dem Jahresende 2016, als sich die Assets under Management (AuM) auf 3,2 Mrd. Euro beliefen. Gleichzeitig bekräftig publity das Ziel, die AuM bis zum Jahresende 2017 auf rund 5,2 Mrd. Euro und bis Ende 2018 auf ca. 7 Mrd. Euro zu steigern.

Basis dieser positiven Entwicklung sind die starken Partnerschaften mit institutionellen Investoren, das breite Netzwerk von publity sowie eine langjährige Erfahrung und Marktkenntnis. Ergänzend zum bestehenden Co-Investmentgeschäft mit internationalen Investoren konnte publity seit Jahresbeginn 2017 weitere Asset-Management-Mandate abschließen und das Wachstum dadurch noch beschleunigen. Auch verfügt publity über eine gut gefüllte Pipeline für den Erwerb weiterer Objekte.

publity erhält jeweils eine Finders Fee beim Ankauf der Immobilien, bekommt Erlöse für das umfangreiche Asset Management und ist am profitablen Verkauf der Objekte beteiligt. Kern des publity-Geschäfts sind die wiederkehrenden Erträge aus dem Asset Management. Das Asset-Management-Portfolio von publity umfasst derzeit 594 Immobilien.

Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de

Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

