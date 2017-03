DGAP-News: publity-Aktie ab heute im Börsensegment 'Scale' notiert (deutsch)

publity-Aktie ab heute im Börsensegment 'Scale' notiert

Leipzig, 1. März 2017 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) teilt mit, dass ihre Aktien ab dem heutigen 1. März im neuen Börsensegment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Scale hat den Entry Standard abgelöst, in dem publity bisher notiert war. Das Unternehmen hat sich für das neue Börsensegment entschieden, um weiterhin transparent und intensiv mit Investoren und der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Thomas Olek, CEO der publity AG: "Mit Blick auf die Transparenz- und Qualitätsanforderungen fühlen wir uns im neuen Börsensegment bestens aufgehoben. Anleger profitieren dabei auch von der zusätzlichen Research- Coverage für publity."

Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG(ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

