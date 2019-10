DGAP-News: publity AG: publity verkauft St. Martin Tower in Frankfurt am Main aus eigenem Bestand an Barings (deutsch)

publity AG: publity verkauft St.



Pressemitteilung

publity verkauft St. Martin Tower in Frankfurt am Main aus eigenem Bestand

an Barings

- Closing der Transaktion noch in 2019 erwartet

Frankfurt 08.10.2019 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508), ein auf

Büroimmobilien in Deutschland fokussierter Investor und Asset Manager, hat

einen Vertrag für den Verkauf des im eigenen Bestand befindlichen St. Martin

Towers in Frankfurt am Main im Wege eines Share Deals notariell beurkundet.

Käufer ist ein Joint Venture aus Barings für eine pan-europäische

Core-Investitionsstrategie und der börsengelisteten Coreo AG mit 10,1 %.

Barings Real Estate hat die Transaktion für ihren Investor durchgeführt und

ist die deutsche lmmobilien-Plattform von Barings LLC, einem der weltweit

größten Immobilien-Investment-Manager. Das Closing der Transaktion wird noch

in 2019 erwartet. Über Details zum Kaufpreis wurde Stillschweigen

vereinbart. publity realisiert somit bereits den zweiten profitablen Verkauf

einer lmmobilie aus dem eigenen Portfolio.

publity hatte den St. Martin Tower mit einer vermietbaren Fläche von rund

26.000 Quadratmetern über ihre Tochtergesellschaft publity Investor GmbH im

April 2019 für den eigenen lmmobilienbestand erworben. Der Bürokomplex ist

mit bonitätsstarken Mietern nahezu vollständig vermietet und befindet sich

in sehr guter Lage in der Frankfurter City West. Die lmmobilie besteht aus

zwei miteinander verbundenen Gebäudeteilen, dem "Tower" mit 18 Stockwerken

und dem "Wing" mit sieben Etagen. Zum Objekt gehören auch 397

PKW-Stellplätze.

Thomas Olek, CEO von publity, kommentiert: "Der Verkauf des St. Martin

Towers untermauert unser funktionierendes und starkes Netzwerk und zeigt,

dass wir in der Lage sind, Objekte günstig zu erwerben und mit einem

flexiblen Transaktionsansatz zügig am Markt zu lukrativen Konditionen zu

veräußern. Dass wir die lmmobilie an so einen renommierten Investor wie

Barings verkaufen, spricht auch für die Qualität des Objekts und unser

Know-how in der Standortwahl. Die Transaktion ist ein weiterer Meilenstein

unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung, die Mittel aus dem Verkauf

werden wir für neue lmmobilien-Ankäufe nutzen."

Christoph Wittkop, Geschäftsführer und Country Head Germany von Barings,

ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass wir dieses erstklassige Objekt in der

City West durch eine Off-Market-Transaktion von publity erwerben konnten. Es

ergänzt das vorhandene europäische Portfolio dieses Investors ideal. Wir

sehen in dem 2016 fertiggestellten Objekt sowie in der Lage zudem weiteres

Potenzial über die nächsten Jahre, welches wir heben möchten."

Marin Marinov, CEO der Coreo AG: "Wir freuen uns, als Junior-Partner mit

einem so bedeutenden Immobilieninvestor diese prominente Immobilie in der

Frankfurter City West erwerben und gemeinsam weiterentwickeln zu können."

publity wurde bei der Veräußerung der lmmobilie durch Simmons & Simmons LLP

beraten. Barings wurde rechtlich von Ashurst und Linklaters beraten.

Vermittelnd tätig war bei der Transaktion nai apollo aus Frankfurt.

Die Coreo AG wurde rechtlich von KUCERA beraten.

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

Barings:

Lars Haugwitz, GFD Finanzkommunikation, +49 (0)69 9712 4734,

haugwitz@gfd-finanzkommunikation.de

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland

spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern

der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung

der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben

Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell

verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf

Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der

Immobilienbranche sowie bei den Work- Out-Abteilungen von Finanzinstituten

aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity

Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern

zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an

Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.

Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale

der Deutschen Börse gehandelt.

Barings Real Estate

Barings Real Estate bietet eine breite Palette von globalen

Investitionsmöglichkeiten auf den Anlagemärkten für öffentliche und private

Anleihen und Equity-Immobilien. Wir investieren in alle wichtigen

Immobilienbranchen und bieten Immobilienkreditnehmern eine breite Palette

von Finanzierungslösungen. Ferner sind wir über unsere hundertprozentige

Tochtergesellschaft "Barings Multifamily Capital" auf die Bereitstellung von

Kreditprodukten für staatliche und staatlich geförderte Unternehmen

spezialisiert. Folgen Sie uns auf LinkedIn unter

www.linkedin.com/showcase/barings-alternative-investments.

Barings ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem

verwalteten Vermögen von mehr als 325 Milliarden USD*, das auf die

Bedürfnisse des sich wandelnden Investitions- und Kapitalbedarfs unserer

Kunden ausgerichtet ist. Durch aktives Asset Management und Direct

Origination bieten wir innovative Lösungen und Zugang zu differenzierten

Möglichkeiten an öffentlichen und privaten Kapitalmärkten. Als

Tochtergesellschaft von MassMutual verfügt Barings über eine starke globale

Präsenz mit Geschäfts- und Anlageexperten in Nordamerika, Europa und im

asiatisch-pazifischen Raum.

*Stand 30. Juni 2019

Coreo AG

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und

Wohnimmobilien fokussiertes Immobilienunternehmen.

Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem

Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in

Mittelzentren.

Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken

Immobilienportfolios im Volumen von 400 - 500 Mio. Euro innerhalb von 4 - 5

Jahren mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen

Objekten.

