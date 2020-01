DGAP-News: publity AG: publity schließt Untermietvertrag mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für 'publity Center' in Leipzig ab (deutsch)

publity AG: publity schließt Untermietvertrag mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für 'publity Center' in Leipzig ab

DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

publity AG: publity schließt Untermietvertrag mit Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben (BImA) für 'publity Center' in Leipzig ab

07.01.2020 / 10:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

publity schließt Untermietvertrag mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

(BImA) für "publity Center" in Leipzig ab

Frankfurt 07.01.2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat für

ihre ehemalige Unternehmenszentrale in Leipzig einen Untermietvertrag mit

der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für einen Nutzer der

öffentlichen Hand abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass die Behörde zunächst

einen der zwei Gebäudeteile mit ca. 2.000 Quadratmetern im "publity Center"

bezieht und in einem zweiten Schritt sämtliche Flächen über 3.000

Quadratmeter als Mieter übernimmt.

publity hatte ihren Firmensitz im Dezember 2018 von Leipzig in die

Innenstadt von Frankfurt am Main, in den Opernturm in der Bockenheimer

Landstraße, verlegt und nutzt die Räumlichkeiten im "publity Center" in

Leipzig seitdem als zweiten deutschen Standort. publity hatte die Immobilie

in Leipzig bereits in 2015 an einen internationalen Investor veräußert und

mit diesem einen Mietvertrag bis zum Jahresende 2031 abgeschlossen.

Darüber hinaus besteht ein Sonderkündigungsrecht für publity von 6 Wochen

zum Monatsende, das erstmals zum 1. Mai 2020 ausgeübt werden kann. Sollte

publity von diesem Recht Gebrauch machen, wird die BImA, die publity nun als

Untermieter gewinnen konnte, sämtliche Flächen bereits zu diesem Zeitpunkt

übernehmen. publity beabsichtigt, auch weiterhin einen Standort in Leipzig

zu betreiben und prüft bereits Flächen, welche den räumlichen Anforderungen

entsprechen und attraktive Konditionen bieten.

Thomas Olek, CEO der publity AG, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir vor

Ablauf unseres Mietvertrags eine flexible und effiziente Lösung für die

Flächen im publity Center in Leipzig gefunden haben. Dies trägt der

Verlegung unserer Unternehmenszentrale nach Frankfurt am Main und damit der

sukzessiven Verlagerung der meisten Unternehmensbereiche Rechnung. In

Leipzig werden wir aber auch weiterhin mit einem Standort vertreten sein."

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland

spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern

der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung

der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben

Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell

verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf

Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der

Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten

aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity

Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern

zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an

Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.

Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale

der Deutschen Börse gehandelt.

