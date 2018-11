DGAP-News: publity AG baut Kapitalmarkttransparenz deutlich aus (deutsch)

publity AG baut Kapitalmarkttransparenz deutlich aus

* Ab Jahresabschluss 2018 wird die Bilanzierung auf IFRS umgestellt

* Ergänzend zum Einzelabschluss wird künftig ein Konzernabschluss erstellt

Leipzig/ Frankfurt, den 12. November 2018 - Die publity AG ("publity", ISIN:

DE0006972508) hebt ihr Berichtswesen und den Informationsgehalt ihrer

Kapitalmarktkommunikation auf ein neues Niveau. Beginnend mit dem

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wird publity die Bilanzierung vom

bisherigen HGB-Standard auf IFRS- Rechnungslegung umstellen. Zudem wird

erstmals in der Unternehmensgeschichte ein Konzernabschluss erstellt. Mit

den genannten Maßnahmen trägt publity dem vermehrt an das Unternehmen

herangetragenen Wunsch nationaler und internationaler Investoren nach einem

IFRS-Konzernabschluss Rechnung.

Thomas Olek, CEO und Mehrheitsaktionär von publity: "Wir haben unser

Unternehmen in den vergangenen Monaten umfassend zukunftsfähig aufgestellt.

Dazu gehörte die erfolgreiche Kapitalerhöhung zur Stärkung der

Eigenkapitalbasis ebenso wie die Ausweitung unserer Kundenbasis und sehr

erfolgreiche Objektankäufe und -verkäufe. Mit einem umfassenden Reporting

nach internationalem Standard heben wir nun auch die Informationstiefe

unserer Kapitalmarktkommunikation deutlich an."

Über die publity AG:

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter

Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom

Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und

verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen

Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in

der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von

Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln

und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten

Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in

begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG

(ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse

gehandelt.

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/Peggy Kropmanns

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist keine Angebotsunterlage und auch kein Angebot zum

Verkauf oder zur Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Aktien der publity AG ("Gesellschaft") sondern dient

ausschließlich zu Informationszwecken. Diese Veröffentlichung ist kein

Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur

Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in

Australien, in Kanada, in Japan oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser

Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities

Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden; es sei denn, dies

geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities

Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten

Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von

australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern,

nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der

Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht gemäß

den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen

Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine

solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden.

