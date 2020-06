DGAP-News: publity AG: Langfristig orientierte, institutionelle Investoren beteiligen sich an publity - Lock-up von 12 bis 24 Monaten vereinbart (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "publity":

Frankfurt am Main, 25.06.2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508)

erweitert (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 28.05.2020) ihre internationale

institutionelle Investorenbasis. Ein Investorenkonsortium und ein

institutioneller Einzelinvestor haben direkt und mittelbar Aktien aus dem

Besitz von publity-Großaktionär und CEO Thomas Olek erworben. Die neuen

Investoren sind langfristig orientiert und haben entsprechend, ebenso wie

Olek, Lock-up-Vereinbarungen unterzeichnet. Sie haben zudem signalisiert,

den weiteren Wachstumskurs des Konzerns strategisch unterstützen zu wollen.

Die Übertragung der publity-Anteile erfolgte im Rahmen von zwei

Transaktionen. Zum einen hat Thomas Olek die TO Holding 2 GmbH, deren

alleiniger Gesellschafter er war, an ein Konsortium mit internationalen

Investoren verkauft. Dadurch erfolgte die Übertragung von insgesamt 39

Prozent der publity-Anteile. Mit dem Investoren-Konsortium wurde eine

Haltefrist von zwei Jahren vereinbart. Zum anderen hat Thomas Olek durch

seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH 1.487.562 publity-Aktien an

einen internationalen Investor veräußert, dies entspricht ca. 10 Prozent des

publity-Grundkapitals. Dieser Investor hat sich zu einem Lock-up von einem

Jahr verpflichtet. Die Verkaufspreise orientierten sich am Börsenkurs der

publity-Aktien der vergangenen Tage und belief sich auf 33,61 Euro je Aktie.

Der Streubesitz der publity AG beläuft sich auf nunmehr ca. 62 Prozent und

die mittelbare Beteiligung von Thomas Olek an publity durch die TO Holding

GmbH auf rund 38 Prozent. Gleichzeitig hat sich Thomas Olek mit seiner

TO-Holding GmbH ebenfalls einer Lock-up-Frist für ca. 37 % seiner

publity-Anteile von 24 Monaten unterworfen.

Thomas Olek, CEO der publity AG, kommentiert: "Ich freue mich, dass die

Verhandlungen mit den strategischen Investoren erfolgreich beendet werden

konnten. Dies ist ein weiterer Schritt, die positive Entwicklung der publity

AG noch voranzutreiben. Bereits jetzt gehört publity zu den erfolgreichsten

Playern im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt mit dem Fokus auf Büroimmobilien

an erstklassigen Lagen der Top-7-Städte. Dieser Schwerpunkt soll auch mit

veränderter Aktionärsstruktur beibehalten und die Wachstumsstrategie weiter

umgesetzt werden. Die Perspektiven von publity sind hervorragend und auch

ich bleibe dem Unternehmen langfristig als Vorstand und Aktionär verbunden.

In Abhängigkeit vom Börsenkurs will ich auch künftig - wie bereits in der

Vergangenheit - Aktien und Anleihen von publity am Markt erwerben."

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland

spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern

der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung

der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben

Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell

verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf

Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der

Immobilienbranche sowie bei den Work- Out-Abteilungen von Finanzinstituten

aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity

Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern

zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an

Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.

Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale

der Deutschen Börse gehandelt.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: publity AG

Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4

60306 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: 0341 26178710

Fax: 0341 2617832

E-Mail: info@publity.de

Internet: www.publity.de

ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5

WKN: 697250, A169GM

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,

Stuttgart, Tradegate Exchange

