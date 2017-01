DGAP-News: publity AG: Hans-Jürgen Klumpp neues Aufsichtsratsmitglied - Thomas Backs aus gesundheitlichen Gründen aus Gremium ausgeschieden (deutsch)

publity AG: Hans-Jürgen Klumpp neues Aufsichtsratsmitglied - Thomas Backs aus gesundheitlichen Gründen aus Gremium ausgeschieden

Leipzig/München, 12.01.2017 - Die publity AG (Entry Standard, ISIN DE0006972508) meldet einen Wechsel im Aufsichtsrat. Nachdem Thomas Backs aus gesundheitlichen Gründen sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt hat, wurde der Dipl.-Kaufmann Hans-Jürgen Klumpp (69) als neues Mitglied des Gremiums gerichtlich bestellt.

Klumpp hat langjährige Erfahrung unter anderem im Wertpapiergeschäft, im Rechnungswesen und Controlling sowie im Risikomanagement. Er war zwölf Jahre lang, bis 2005, bei der Landesbank Sachsen Girozentrale, Leipzig - zunächst als ordentliches Vorstandsmitglied und dann als Sprecher sowie stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Darüber hinaus hielt er zehn Jahre lang leitende Positionen bei der Stadtsparkasse Köln inne und war mehrere Jahre Vorstandsmitglied der Sparkasse Bielefeld. Klumpp war unter anderem Mitglied des Aufsichtsrates der DekaBank GmbH, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Fondsgesellschaft SüdKA GmbH sowie Aufsichtsratsvorsitzender der setis-bank AG.

Der Aufsichtsrat der publity AG besteht damit aus den folgenden Personen: Günther Paul Löw (Aufsichtsratsvorsitzender), Norbert Kistermann (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) sowie Hans-Jürgen Klumpp (Mitglied des Aufsichtsrats). Der Vorstand und der Aufsichtsrat der publity AG danken Thomas Backs für sein langjähriges Engagement für die Gesellschaft als Aufsichtsrat und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

