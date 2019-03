DGAP-News: publity AG: BEKANNTMACHUNG DER BESCHLÜSSE DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG IM ZEITRAUM VON DIENSTAG, 12. MÄRZ 2019, 0:00 UHR (MEZ) BIS DONNERSTAG, 14. MÄRZ 2019, 24:00 UHR (MEZ) (deutsch)

publity AG: BEKANNTMACHUNG DER BESCHLÜSSE DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG IM ZEITRAUM VON DIENSTAG, 12. MÄRZ 2019, 0:00 UHR (MEZ) BIS DONNERSTAG, 14. MÄRZ 2019, 24:00 UHR (MEZ)

^

DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Anleihe/Vereinbarung

publity AG: BEKANNTMACHUNG DER BESCHLÜSSE DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG IM

ZEITRAUM VON DIENSTAG, 12. MÄRZ 2019, 0:00 UHR (MEZ) BIS DONNERSTAG, 14.

MÄRZ 2019, 24:00 UHR (MEZ)

19.03.2019 / 15:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

publity AG

Frankfurt am Main

Bundesrepublik Deutschland

Wandelanleihe der publity AG 2015/2020

ISIN: DE000A169GM5 / WKN: A169GM

BEKANNTMACHUNG DER BESCHLÜSSE

DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG IM ZEITRAUM

VON DIENSTAG, 12. MÄRZ 2019, 0:00 UHR (MEZ)

BIS DONNERSTAG, 14. MÄRZ 2019, 24:00 UHR (MEZ)

durch die publity AG mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im

Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB

113794, und der Geschäftsanschrift

OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main,

Bundesrepublik Deutschland, (nachfolgend auch die "Emittentin" oder die

"Gesellschaft")

betreffend die

EUR 50.000.000,00 3,5 % Wandelschuldverschreibungen

der publity AG

fällig am 17. November 2020

ISIN: DE000A169GM5 / WKN: A169GM

(insgesamt die "publity-Anleihe"),

eingeteilt in 50.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je

EUR 1.000,00 mit Wandlungsrecht in auf den Namen lautende Stammaktien

(Stückaktien) der Emittentin (jeweils einzeln eine "Schuldverschreibung" und

zusammen die "Schuldverschreibungen").

Hinweis: Auf der Internetseite der Emittentin (http://www.publity.de/en)

unter der Rubrik "Investor Relations" unter dem Abschnitt "Convertible

Bonds" ist eine unverbindliche Übersetzung dieser Bekanntmachung der

Beschlüsse in die englische Sprache abrufbar.

Please note: A non-binding convenience translation of this Announcement of

the Resolutions into the English language is available on the issuer's

website (http://www.publity.de/en) under section "Investor Relations" under

the heading "Convertible Bonds".

Die Inhaber der Schuldverschreibungen der publity-Anleihe haben im Rahmen

der Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums beginnend am

Dienstag, den 12. März 2019, um 0:00 Uhr (MEZ) und endend am Donnerstag, den

14. März 2019, um 24:00 Uhr (MEZ), zu den Beschlussgegenständen der am 18.

Februar 2019 im Bundesanzeiger veröffentlichten Aufforderung zur Stimmabgabe

die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Beschlussfassung über die Aufhebung einer Negativverpflichtung der

Emittentin

Die Anleihebedingungen werden wie folgt geändert:

1. § 12 Abs. 3 lit. (ii) wird aufgehoben.

2. § 12 Abs. 3 lit. (iii) wird zum neuen § 12 Abs. 3 lit. (ii).

2. Beschlussfassung über die Einführung eines vorzeitigen

Rückzahlungsanspruchs der Gläubiger

Die Anleihebedingungen werden wie folgt geändert:

1. Im Anschluss an § 14 Abs. 2 wird folgender § 14 Abs. 3 neu eingefügt:

(3) Aufnahme neuer Finanzverbindlichkeiten

(a) Bekanntmachung der Aufnahme neuer Finanzverbindlichkeiten. Die

Emittentin ist berechtigt, jederzeit neue Finanzverbindlichkeiten im Sinne

des § 13(2) einzugehen. Sobald die Anleiheschuldnerin eine neue

Finanzverbindlichkeit (§ 13(2)) auf Ebene der Anleiheschuldnerin in einem

Betrag von mehr als EUR 5.000.000,00 eingeht, wird die Anleiheschuldnerin

dies unverzüglich, spätestens innerhalb von fünf Tagen, nachdem die

Emittentin rechtlich oder faktisch über die Mittel aus einer solchen

Finanzverbindlichkeit verfügen kann (der "Verfügungszeitpunkt"), gemäß § 16

bekanntmachen.

(b) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger im Falle der

Aufnahme neuer Finanzverbindlichkeiten gemäß § 14(3)(a) Satz 2. Ab dem

Eintritt des Verfügungszeitpunktes ist jeder Anleihegläubiger nach seiner

Wahl berechtigt, bis zum Ablauf der Ausübungsfrist (wie nachstehend

definiert) mittels Abgabe einer schriftlichen Rückzahlungserklärung von der

Anleiheschuldnerin die Rückzahlung einzelner oder aller seiner

Schuldverschreibungen, für welche das Wandlungsrecht nicht ausgeübt wurde,

zum Nennbetrag zuzüglich bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) auf

den Nennbetrag aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen zu verlangen

(das "Rückzahlungsverlangen"). Die Ausübungsfrist beginnt mit dem Eintritt

des Verfügungszeitpunktes und endet nach Ablauf eines Zeitraums von 60 Tagen

nach der Bekanntmachung der Aufnahme einer neuen Finanzverbindlichkeit gemäß

§ 14(3)(a) Satz 2 durch die Emittentin (die "Ausübungsfrist"). Die

Rückzahlungserklärung muss der Anleiheschuldnerin spätestens am letzten Tag

der Ausübungsfrist zugegangen sein. Die Rückzahlung hat innerhalb von

vierzehn Tagen nach Zugang der jeweiligen Rückzahlungserklärung zu erfolgen.

§ 14(1)(c) findet entsprechende Anwendung.

(c) Separierung der mit neuen Finanzverbindlichkeiten eingeworbenen Mittel.

Das Fremdkapital, welches durch die Eingehung neuer Finanzverbindlichkeiten

gemäß § 14(3)(a) Satz 2 aufgenommen wird, wird bis zur Höhe des zur

vollständigen Rückführung sämtlicher zum jeweiligen Zeitpunkt noch

ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlichen Geldbetrages (bestehend

aus dem Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen und dem Gesamtbetrag der

aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen) (die "Sicherungssumme") bis

zur Erfüllung aller form- und fristgerecht gestellten Rückzahlungsverlangen

wahlweise auf dem Konto (i) der durch die Anleiheschuldnerin für die

jeweilige Finanzverbindlichkeit bestimmten Zahlstelle, (ii) der Zahlstelle

im Sinne der publity-Anleihe (§ 15(1)) oder (iii) eines eigens dafür

eingeschalteten Sicherheitentreuhänders (diese Konten hier jeweils auch als

"Treuhandkonto" bezeichnet) für die Rückzahlung der Nennbeträge der

ausstehenden Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum Tag der jeweiligen

Rückzahlung (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen und noch nicht

gezahlten Zinsen verwahrt. Die Anleiheschuldnerin hat dafür Sorge zu tragen,

dass bis zur Erfüllung aller form- und fristgerecht erklärten

Rückzahlungsverlangen die Sicherungssumme (abzüglich derjenigen Beträge, die

zum jeweiligen Zeitpunkt bereits für die Bedienung entsprechender

Rückzahlungsverlangen verwendet wurden) auf dem Treuhandkonto verbleibt.

Sofern durch die Aufnahme neuer Finanzverbindlichkeiten gemäß § 14(3)(a)

Satz 2 weniger Fremdkapital eingeworben wird als für die vollständige

Rückführung aller ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlich ist, hat

die Anleiheschuldnerin den Fehlbetrag durch Zahlung auf das Treuhandkonto

auszugleichen. Eine Freigabe zur Auszahlung der Sicherungssumme an die

Anleiheschuldnerin erfolgt erst nach vollständiger Erfüllung aller form- und

fristgerecht erklärten Rückzahlungsverlangen. Zudem verpflichtet sich die

Anleiheschuldnerin, vor Eingehung einer Finanzverbindlichkeit (§ 13(2)) in

einem Betrag von mehr als EUR 5.000.000,00 mit der Zahlstelle bzw. dem

Sicherheitentreuhänder einen entsprechenden Treuhandvertrag abzuschließen.

2. § 3 Abs. 3 wird ersatzlos aufgehoben.

3. § 6 Abs. 3 wird um einen Verweis auf den neuen § 14(3)(b) ergänzt und

wie folgt geändert:

"Wenn Schuldverschreibungen gemäß § 13, § 14(1)(b), § 14(2)(b) oder §

14(3)(b) durch Anleihegläubiger gekündigt werden, darf das Wandlungsrecht im

Hinblick auf die gekündigten Schuldverschreibungen von solchen

Anleihegläubigern nicht mehr ausgeübt werden."

3. Beschlussfassung über die Bestätigung und Erweiterung des Mandats des

Gemeinsamen Vertreters

Die Anleihegläubiger bestätigen das dem Gemeinsamen Vertreter mit dem am 6.

Juni 2018 im Bundesanzeiger bekanntgemachten Bestellungsbeschluss erteilte

Mandat und erweitern dieses um die Aufgabe und Befugnis, die ordnungsgemäße

Umsetzung der gefassten Mehrheitsbeschlüsse der Anleihegläubiger,

insbesondere die Bekanntmachung der Eingehung einer neuen

Finanzverbindlichkeit (im Sinne von § 13 Abs. 2 der Anleihebedingungen) in

einem Betrag von mehr als EUR 5.000.000,00 und die Separierung der mit der

Eingehung einer solchen Finanzverbindlichkeit eingeworbenen Mittel durch die

Emittentin (in Höhe der jeweiligen Sicherungssumme), zu überwachen und die

Anleihegläubiger über die Umsetzungsschritte im Einzelnen informiert zu

halten.

Frankfurt am Main, im März 2019

publity AG

Der Vorstand

Thomas Olek und Frank Schneider

---------------------------------------------------------------------------

19.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: publity AG

Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4

60306 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: 0341 26178710

Fax: 0341 2617832

E-Mail: info@publity.de

Internet: www.publity.de

ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5

WKN: 697250, A169GM

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

789317 19.03.2019

°