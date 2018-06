DGAP-News: publity AG: BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG (deutsch)

publity AG: BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG

DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

publity AG: BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG

04.06.2018 / 17:15

publity AG

Leipzig

Bundesrepublik Deutschland

Wandelanleihe der publity AG 2015/2020

ISIN: DE000A169GM5 / WKN: A169GM

BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES

DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG IM ZEITRAUM

VON MITTWOCH, 30. MAI 2018, 0:00 UHR (MESZ)

BIS FREITAG, 1. JUNI 2018, 24:00 UHR (MESZ)

durch die publity AG mit Sitz in Leipzig, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Leipzig unter der Nummer HRB 24006, und der Geschäftsanschrift

Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig, Bundesrepublik Deutschland, (nachfolgend

auch die "Emittentin" oder die "Gesellschaft")

betreffend die

bis zu EUR 50.000.000,00 3,5 % Wandelschuldverschreibungen

der publity AG

fällig am 17. November 2020

ISIN: DE000A169GM5 / WKN: A169GM

(insgesamt die "publity-Anleihe"),

eingeteilt in bis zu 50.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag

von je EUR 1.000,00 mit Wandlungsrecht in auf den Namen lautende Stammaktien

(Stückaktien) der Emittentin (jeweils einzeln eine "Schuldverschreibung" und

zusammen die "Schuldverschreibungen").

Hinweis: Auf der Internetseite der Emittentin (http://www.publity.de/en)

unter der Rubrik "Investor Relations" unter dem Abschnitt "Convertible

Bonds" ist eine unverbindliche Übersetzung dieser Bekanntmachung des

Beschlusses in die englische Sprache abrufbar.

Please note: A non-binding convenience translation of this Announcement of

the Resolution into the English language is available on the issuer's

website (http://www.publity.de/en) under section "Investor Relations" under

the heading "Convertible Bonds".

Die Inhaber der Schuldverschreibungen der publity-Anleihe haben im Rahmen

der Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums beginnend am

Mittwoch, den 30. Mai 2018, um 0:00 Uhr (MESZ) und endend am Freitag, den 1.

Juni 2018, um 24:00 Uhr (MESZ), zu dem Beschlussgegenstand der am 8. Mai

2018 im Bundesanzeiger veröffentlichten Aufforderung zur Stimmabgabe, gemäß

dem geänderten Beschlussvorschlag der Emittentin in der am 29. Mai 2018 im

Bundesanzeiger veröffentlichten Form, den folgenden Beschluss gefasst:

Bestellung eines gemeinsamen Vertreters für alle Anleihegläubiger

Die One Square Advisory Services GmbH (mit Sitz in München, eingetragen im

Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 207387) wird zum

gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger ("Gemeinsamer Vertreter")

bestellt.

Der Gemeinsame Vertreter hat die Aufgaben und Befugnisse, welche ihm durch

Gesetz oder von den Anleihegläubigern durch Mehrheitsbeschluss eingeräumt

werden. Er hat die ihm durch Mehrheitsbeschluss erteilten Weisungen der

Anleihegläubiger zu befolgen. Der Gemeinsame Vertreter hat das Recht,

formlos mit allen oder bestimmten Anleihegläubigern in Kontakt zu treten und

mit ihnen zu kommunizieren. Soweit er zur Geltendmachung von Rechten der

Anleihegläubiger ermächtigt wird, sind die einzelnen Gläubiger zur

selbständigen Geltendmachung dieser Rechte nicht befugt, es sei denn, der

Ermächtigungsbeschluss sieht dies ausdrücklich vor. Über seine Tätigkeit hat

der Gemeinsame Vertreter den Anleihegläubigern zu berichten.

Dem Gemeinsamen Vertreter wird die Aufgabe übertragen, mit der Emittentin

ein Konzept zur nachhaltigen Befriedung der Gesamtsituation in Bezug auf die

publity-Anleihe zu verhandeln, das die erforderliche Zustimmung der

Anleihegläubiger findet und ggf. in einer möglichen weiteren

Gläubigerabstimmung zu einem späteren Zeitpunkt gesondert zur Abstimmung

gestellt werden kann. Eine über die dem Gemeinsamen Vertreter durch Gesetz

eingeräumten Befugnisse hinausgehende Ermächtigung zur Geltendmachung von

oder zum Verzicht auf Rechte(n) der Anleihegläubiger ist damit nicht

verbunden.

Der Gemeinsame Vertreter erhält eine angemessene Vergütung. Die durch die

Bestellung des Gemeinsamen Vertreters entstehenden Kosten und Aufwendungen,

einschließlich der angemessenen Vergütung des Gemeinsamen Vertreters, trägt

die Emittentin.

Die Haftung des Gemeinsamen Vertreters wird auf Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ist

summenmäßig auf einen Betrag von insgesamt EUR 1.000.000,00 (in Worten: Euro

eine Million) begrenzt.

Leipzig, im Mai 2018

publity AG

Der Vorstand

Thomas Olek und Frederik Mehlitz

Sprache: Deutsch

Unternehmen: publity AG

Landsteinerstr. 6

04103 Leipzig

Deutschland

Telefon: 0341 26178710

Fax: 0341 2617832

E-Mail: info@publity.de

Internet: www.publity.de

ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5

WKN: 697250, A169GM

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

°