DGAP-News: publity AG: 3,5 % Wandelanleihe 2015/2020 der publity AG - Bekanntmachung einer Anpassung des Wandlungspreises auf EUR 37,5569 (deutsch)

publity AG: 3,5 % Wandelanleihe 2015/2020 der publity AG - Bekanntmachung einer Anpassung des Wandlungspreises auf EUR 37,5569

publity AG: 3,5 % Wandelanleihe 2015/2020 der publity AG - Bekanntmachung

einer Anpassung des Wandlungspreises auf EUR 37,5569

04.07.2019

Frankfurt am Main, 04. Juli 2019 - Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN:

697250) (die "Gesellschaft") teilt den Anleihegläubigern der Wandelanleihe

2015/2020 (ISIN: DE000A169GM5, WKN: A169GM) gemäß § 11 Abs. (11) i.V.m. § 16

der Bedingungen der Wandelanleihe (die "Anleihebedingungen") mit, dass eine

Anpassung des Wandlungspreises vorgenommen wurde.

Am 16. Mai 2019 hat die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft

beschlossen, aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr

2018 eine Dividende in Höhe von EUR 1,50 je dividendenberechtigter

Stückaktie auszuschütten. Dabei war die Dividende (entsprechend dem

Beschluss der Hauptversammlung) nach Wahl des Aktionärs entweder (i)

ausschließlich in bar oder (ii) teilweise in bar und teilweise in Form von

neuen Aktien der Gesellschaft zu leisten. Soweit die Dividende in Form von

Aktien gewählt wurde, stammen die neuen Aktien aus der Ausnutzung von

genehmigtem Kapital, die entsprechend dem im Bundesanzeiger veröffentlichten

Bezugsangebot den dividendenberechtigten Aktionären öffentlich angeboten

wurden. Die Einzelheiten wurden in einem gesonderten Dokument gemäß § 4 Abs.

1 Nr. 4 WpPG (prospektbefreiendes Dokument) erläutert und den Aktionären auf

der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Aus steuerlichen

Gründen war auch bei Wahl der Aktiendividende ein Teilbetrag in Höhe von

etwa 30 % der Dividende je Stückaktie in bar auszuschütten und in

Abhängigkeit vom steuerlichen Status der jeweiligen Aktionäre ganz oder

teilweise an die Steuerbehörden abzuführen.

Im Zuge der Durchführung der vom Vorstand am 5. April/5. Juni 2019 mit

Zustimmung des Aufsichtsrats vom 8. April/11. Juni 2019 beschlossenen

Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Bedienung der

Wahl-Aktiendividende wurde das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR

9.831.250,00, eingeteilt in 9.831.250 auf den Namen lautende Stückaktien, um

EUR 426.818,00 auf EUR 10.258.068,00 durch Ausgabe von 426.818 neuen, auf

den Namen lautenden Stückaktien gegen Sacheinlagen (Einbringung von

anteiligen Dividendenansprüchen) erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1.

Januar 2019 zum Gewinnbezug berechtigt. Der Bezugspreis je neuer Aktie

betrug EUR 19,26. Es ergab sich ein Bezugsverhältnis von 18 alten

Stückaktien der Gesellschaft zu einer neuen Stückaktie (18:1). Die

Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 25. Juni 2019 in das

Handelsregister der Gesellschaft eingetragen.

Die Anleihebedingungen enthalten in § 11 Regelungen, die zugunsten der

Anleihegläubiger einen Verwässerungsschutz insbesondere im Fall von

Kapitalmaßnahmen und Dividendenausschüttungen der Gesellschaft vorsehen.

§ 11 Abs. (4) der Anleihebedingungen sieht für den Fall, dass die

Gesellschaft eine Bardividende an ihre Aktionäre ausschüttet, verteilt oder

gewährt, eine Anpassung des Wandlungspreises vor. Eine solche Anpassung wird

gemäß § 11 Abs. (11) der Anleihebedingungen durch die Berechnungsstelle im

Sinne des § 15 Abs. (3) der Anleihebedingungen vorgenommen. Dabei erfolgt

gemäß § 11 Abs. (4) der Anleihebedingungen die Berechnung des

Wandlungspreises durch die Berechnungsstelle in Abstimmung mit der

Gesellschaft, wobei das Letztentscheidungsrecht die Berechnungsstelle hat.

Ferner sieht § 11 Abs. (1) der Anleihebedingungen für den Fall, dass die

Gesellschaft unter Gewährung von Bezugsrechten an ihre Aktionäre gemäß § 186

AktG ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen erhöht, vor,

dass die Anleihegläubiger vor Verwässerung geschützt werden. Die genannte

Regelung in den Anleihebedingungen sieht verschiedene Möglichkeiten vor, wie

der Verwässerungsschutz verwirklicht werden kann. Eine dieser Möglichkeiten

besteht in einer Anpassung des Wandlungspreises. Eine solche Anpassung wird

gemäß § 11 Abs. (11) der Anleihebedingungen durch die Berechnungsstelle im

Sinne des § 15 Abs. (3) der Anleihebedingungen vorgenommen. Dabei erfolgt

gemäß § 11 Abs. (1) lit. (b) der Anleihebedingungen die Berechnung des

Wandlungspreises durch die Berechnungsstelle in Abstimmung mit der

Gesellschaft, wobei das Letztentscheidungsrecht die Berechnungsstelle hat.

Die Anleihebedingungen enthalten jedoch keine speziellen Regelungen zum

vorliegenden Fall einer Kombination von Bardividende mit

Aktien-Wahlmöglichkeit. Da - rechtstechnisch - die Barausschüttung und der

(ggf. gewählte) Aktienbezug zwei getrennte Maßnahmen darstellen, ist die

Gesellschaft nach Einholung auch externen Rechtsrats zu der Einschätzung

gelangt, dass (mangels konkreter Regelungen in den Anleihebedingungen)

sowohl § 11 Abs. (4) der Anleihebedingungen als auch § 11 Abs. (1) der

Anleihebedingungen (nacheinander) anzuwenden sind. Die Reihenfolge der

Wandlungspreisanpassungen ergibt sich aus § 11 Abs. (7) der

Anleihebedingungen.

Dementsprechend ist der Wandlungspreis gemäß § 11 Abs. (4) der

Anleihebedingungen von EUR 40,3095 auf EUR 38,3410 und sodann gemäß § 11

Abs. (1) lit. (a) i.V.m. lit. (b) der Anleihebedingungen von EUR 38,3410 auf

EUR 37,5569 angepasst worden. Aus dem angepassten Wandlungspreis errechnet

sich ein angepasstes Wandlungsverhältnis von 1 : 26,6262.

Die Anpassung des Wandlungspreises und das angepasste Wandlungsverhältnis

sind gemäß § 11 Abs. (8) der Anleihebedingungen mit Beginn des 17. Mai 2019

wirksam geworden.

Der Vorstand

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie

weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder sonstigen

Wertpapieren dar.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In

die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf

historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für

Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der

Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,

Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt

ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach

bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.

Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und

Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf

Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung

enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu

bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die

nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine

veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland

spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern

der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung

der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben

Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell

verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf

Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der

Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten

aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity

Transaktionen mit einem hocheffizienten Pro-zess und mit bewährten Partnern

zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an

Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.

Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale

der Deutschen Börse gehandelt.

