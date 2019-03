DGAP-News: pferdewetten.de AG: pferdewetten.de trifft die Ende 2018 erhöhte EBIT-Prognose (deutsch)

pferdewetten.de AG: pferdewetten.de trifft die Ende 2018 erhöhte EBIT-Prognose

^

DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

pferdewetten.de AG: pferdewetten.de trifft die Ende 2018 erhöhte

EBIT-Prognose

28.03.2019 / 13:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

pferdewetten.de trifft die Ende 2018 erhöhte EBIT-Prognose

Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A1K0409), Düsseldorf, hat ihre im Dezember

2018 erhöhte Prognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das

Gesamtgeschäftsjahr erreicht. Das von "ausgeglichen" (Ende März 2018) auf

"hoch sechsstellig bis knapp siebenstellig" (Anfang Dezember 2018)

prognostizierte EBIT lag per Ende 2018 bei 803,2 TEUR.

Die Gesellschaft hatte für das Geschäftsjahr 2018 den Schwenk in Richtung

eines beschleunigten Wachstums aus eigenen Mitteln avisiert. Dieses Ziel

sollte umgesetzt werden, indem sämtliche Ergebnisüberschüsse der Pferdewette

in das Wachstum des Sportwette-Segments investiert werden.

Pierre Hofer, Vorstand: "Die ,Schuld' an einem doch nicht nur ausgeglichen,

sondern letztlich hoch sechsstelligen EBIT 2018 hat unser sich fast

unglaublich dynamisch entwickelndes Segment Pferdewette. Wir konnten das

stetige Kundenwachstum auch 2018 ungebremst fortsetzen. Darüber hinaus

ernten wir nun die Früchte aus der Saat der Geschäftsjahre 2016 und 2017.

Damals hatte ich die nötigen höheren Investitionen in unser

Dienstleistungs-geschäft angekündigt. Der Ertrag aus diesen Investitionen

ließ nicht lange auf sich warten und hebelte sowohl den Umsatz als auch das

EBIT in bisher unerreichte Höhen. So stieg der Umsatz in der Pferdewette in

den letzten beiden Geschäftsjahren um nun insgesamt 77%. Damit einhergehend

konnten wir das ,Pferdewette-EBIT' alleine im Geschäftsjahr 2018 auf über 5

Mio. EUR im Vorjahresvergleich mehr als verdoppeln. Diese Ertragsstärke gibt

uns auch zukünftig die Möglichkeit, am Markt sehr konkurrenzfähig

aufzutreten und durch gezielte Investitionen unsere Marktanteile wie auch

die Erträge aus der Pferdewette weiter zu erhöhen. So weit sind wir -

erwartungsgemäß - mit dem Segment Sportwette noch nicht. Hier gilt es zu

allererst mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln ,einen Fuß auf den

Boden' zu bekommen. Die ersten Schritte in 2018 sind zu unserer

Zufriedenheit getan. Jetzt gilt es in diesem Jahr den eingeschlagenen Weg

weiter zu beschreiten. Da wir regulatorisch bedingt auf Casinospiele aller

Art verzichten und entsprechend daraus auch keine Cross-Selling-Erträge in

diesem grundsätzlich lukrativen Markt generieren, muss unser Fokus

ausschließlich auf der Gewinnung von - aus unserer Perspektive -

renditestarken Sportwettern liegen."

Der Konzernumsatz konnte im Geschäftsjahr 2018 von 8,641 Mio. EUR (2017) um

gut 28% auf 11,085 Mio. EUR gesteigert werden.

Um die Vergleichbarkeit mit anderen internationalen Wettanbietern zu

erhöhen, wird die pferdewetten.de AG in ihrer Berichterstattung von

"Wetteinsatz" auf "Bruttowettertrag" umstellen. Der Bruttowettertrag ("Hold"

oder "Gross Gaming Revenue") ist das operative Ergebnis des Wettgeschäfts.

Dazu zählen die Margen aus dem Wettgeschäft (Wetteinsätze minus

Wettauszahlungen) sowie die Provisionen, die die Rennvereine für die

Vermittlung von Wetten in ihre Rennbahn-Totalisatoren bezahlen. Der

Bruttowettertrag stieg 2018 von 12,723 Mio. EUR um ca. 69% auf 21,495 Mio.

EUR.

Die Ertragszahlen sanken wie im Vorfeld verkündet investitionsbedingt, lagen

aber aufgrund des boomenden Pferdewettgeschäfts deutlich über den Prognosen

vom Jahresbeginn 2018. Das EBITDA betrug 2018 1,162 Mio. EUR nach 2,575 Mio.

EUR im Vorjahr. Auch das EBIT verringerte sich von 2,246 Mio. EUR im

Geschäftsjahr 2017 auf 803,2 TEUR für 2018.

Entsprechend fiel auch das Nettoergebnis je Aktie von 0,60 EUR (2016) auf

minus 0,12 EUR (2018). Auf voll verwässerter Basis liegen diese Ergebnisse

bei minus 0,13 EUR nach 0,57 EUR je Aktie im Vorjahr.

Das Management geht für das Geschäftsjahr 2019 von einer weiterhin positiven

Entwicklung aus. Aufgrund der stetigen Erweiterung von Kooperationen mit

Dritten in der Pferdewette und der Erhöhung der Sportwetten-Erlöse werden

auf Basis einer weiterhin hohen Kundenzufriedenheit ein Wachstum von ca. 10%

- 20% bzw. Bruttowetterträge (Hold) von 22 Mio. EUR bis 24 Mio. EUR

erwartet. Auch bei den geplanten Umsatzerlösen wird konzernweit mit einer

Steigerung im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gerechnet. Die

geplanten Investitionen im Bereich der Sportwetten und weitere

Marketingaktivitäten im Auslandsgeschäft für Pferdewetten werden zu weiter

steigenden Aufwendungen im Vergleich zu 2018 führen.

Unter Berücksichtigung der Holdplanung und der erhöhten Aufwendungen für die

Sportwette erwartet der Vorstand für 2019 ein EBIT zwischen 1,0 Mio. EUR und

EUR 2,0 Mio. EUR.

Aufgrund von weiteren Investitionen in der Sportwette kann sich diese

Prognose noch reduzieren, wenn sich zum Beispiel außerplanmäßige Chancen zur

Marktdurchdringung ergeben.

Hinsichtlich der Vermögens- und Finanzlage erwartet das Management keine

wesentlichen Änderungen im Vergleich zu 2018. Überschüsse an frei

verfügbaren finanziellen Mitteln werden weiterhin vor allem in den Ausbau

des Online-Wettgeschäfts, vorrangig im Bereich der Sportwette investiert.

Bereits im Dezember 2018 hat das Management avisiert, der Hauptversammlung

eine Erhöhung der Ausschüttung von 0,14 EUR je Aktie auf 0,16 EUR je Aktie

vorzuschlagen. Diese Dividendenpolitik soll auch in der Phase des weiterhin

angestrebten beschleunigten Wachstums in der Sportwette beibehalten werden.

Der Geschäftsbericht 2018 wird im Laufe des heutigen Tages auf der Homepage

der Gesellschaft veröffentlicht.

Düsseldorf, den 28.03.2019

Pierre Hofer

Vorstand

pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

Telefax: +49 (0) 211 781 782 19

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

---------------------------------------------------------------------------

28.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: pferdewetten.de AG

Kaistr. 4

40221 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820

Fax: +49 (0)2 11 / 78178299

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

ISIN: DE000A1K0409, DE000A1K05B4

WKN: A1K040, A1K05B

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 793063

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

793063 28.03.2019

°