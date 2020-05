DGAP-News: pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG startet stark ins Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG startet stark ins Geschäftsjahr 2020

pferdewetten.de AG startet stark ins Geschäftsjahr 2020

07.05.2020

pferdewetten.de AG startet stark ins Geschäftsjahr 2020

- GGR wächst um 23% auf TEUR 9.488

- Renn- und Sportveranstaltungen stehen unmittelbar vor der Wiederaufnahme

- Dividendenvorschlag unverändert

Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) hat den Trend der positiven

Geschäftsentwicklung im Auftaktquartal 2020 fortgesetzt und ein EBIT in Höhe

von TEUR 193 (zum Vergleich: TEUR 319 im Q1 2019) erzielt. Hierfür

verantwortlich ist ein wiederholt starkes Ergebnis im Pferdewettbereich,

während der Konzern im Sportwettbereich im ersten Quartal planmäßig mit TEUR

432 belastet wurde. Das erste Quartal-Ergebnis 2020 beträgt TEUR 174 nach

Steuern (Vorjahr: -855 TEUR). Das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf EUR 0,04

(Q1 2019: EUR -0,19).

Der Brutto-Gaming-Ertrag (Gross Gaming Revenue; GGR), also die Wetteinsätze

abzüglich der Wettgewinne plus die Provisionserlöse, konnte um 23 % von TEUR

7.716 im ersten Quartal 2019 auf TEUR 9.488 im ersten Quartal 2020 gesteigert

werden. Die Wetteinsätze stiegen im Bereich der Pferdewetten im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum deutlich.

Das Eigenkapital im pferdewetten.de-Konzern erhöhte sich gegenüber dem

Bilanzstichtag vom 31.12.2019 von TEUR 15.830 auf TEUR 16.045 zum 31.03.2020.

Die Bilanzsumme ist mit TEUR 29.929 gegenüber dem 31.12.2019 (TEUR 28.066) um 7%

gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt somit 54 Prozent. Der Bestand an

liquiden Mitteln und Wertpapieren beträgt per 31.03.2020 TEUR 15.207 und liegt

damit über dem des Bilanzstichtags vom 31.12.2019 (TEUR 14.746). Von den

Bankguthaben halten wir treuhändisch TEUR 8.236 an Kundengeldern (31.12.2019:

TEUR 7.798).

Das erste Quartal 2020 war geprägt durch einen starken Start in beiden

Segmenten - Pferdewette und Sportwette. Sowohl die Wetteinsätze als auch die

Spielerträge lagen in den ersten beiden Monaten des Jahres über den

Erwartungen.

Das Verbot von Rennveranstaltungen beginnend im März 2020 in unseren

Kernmärkten Frankreich, England und Deutschland sowie in vielen weiteren

Ländern reduzierte das Wettangebot in der Pferdewette auf ein absolutes

Minimum. Gleiches gilt für die Aussetzung von Sportveranstaltungen weltweit,

was vor allem in der zweiten Monatshälfte März zu Ertragsverlusten in beiden

Segmenten führte, die aber in Summe deutlich geringer ausfielen als zunächst

befürchtet.

Die Bereitschaft der Kunden, sich dem verbleibenden - teils exotischen -

Angebot an Pferderennen zu widmen, war unerwartet hoch und sorgte dafür,

dass die Gesellschaft sehr stabil und bemerkenswert ertragsstark durch diese

Zeit manövrieren konnte.

Lediglich das wichtige Dienstleistungsgeschäft in der Pferdewette war von

dem Veranstaltungs-Stop sowie der Schließung von Wettshops stärker

betroffen. So brachen die Erträge aus diesem Bereich in der zweiten

Märzhälfte um 78% ein.

"Die Geschäftsentwicklung der ersten beiden Monate 2020 war in beiden

Segmenten sehr zufriedenstellend. Die Wucht und Geschwindigkeit des

weltweiten "Lockdowns" im März 2020 erforderte dann schnelle Maßnahmen und

maximale Flexibilität unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner. So ist es

uns gelungen, den Wegfall eines Großteils unseres Wettangebotes zu

kompensieren und finanzielle Verluste auf ein absolutes Minimum zu

reduzieren. Die Wiederaufnahme von deutschen Rennveranstaltungen am heutigen

Donnerstagnachmittag in Hannover sowie am kommenden Montag in Frankreich

bringt uns im Bereich der Pferdewette wieder ein großes Stück an Normalität

zurück. Durch den Ausschluss von Zuschauern auf den Rennbahnen erwarten wir

in den nächsten Wochen und Monaten eine verstärkte Aktivität der Kunden auf

unseren Online-Plattformen.

Gleiches gilt für die Sportwette. Die gestrige Nachricht der Wiederaufnahme

des Spielbetriebes in der deutschen Fußball-Bundesliga noch im Mai ist für

uns ebenfalls eine sehr gute Nachricht", sagt Vorstand Pierre Hofer.

Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie wurden im Prognosebericht des

Geschäftsbericht 2019 bereits dargestellt. Der Vorstand sieht derzeit keinen

Anlass, diese Prognose zu ändern und geht weiterhin von einem Konzern-EBIT

in Höhe von EUR 0 bis EUR 3 Mio. für 2020 aus.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft weiterhin der noch neu zu

terminierenden Jahreshauptversammlung eine Dividende von EUR 0,20 je Aktie

vorzuschlagen.

Die pferdewetten.de AG lädt für den kommenden Dienstag, 12.05.2020, um 11:00

Uhr zu einer Analystentelefonkonferenz ein, um alle Fragen im Zusammenhang

mit der Geschäftsentwicklung sowie die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie zu

erörtern. Alle Interessierten können die Konferenz per Webcast verfolgen (

https://webcast.pferdewetten-ag).

Kennzahlen

01.01. 01.01. 01.01.

- 31.03.2020 - 31.03.2019 - 31.03.2018

Brutto Wett- und TEUR 9.488 TEUR 7.716 TEUR 4.989

Gamingerträge

EBITDA TEUR 336 TEUR 407 TEUR 1.127

EBIT TEUR 193 TEUR 319 TEUR 1.041

Ergebnis nach Steuern TEUR 174 TEUR -855 TEUR 809

Ergebnis je Aktie EUR 0,04 EUR - 0,19 EUR 0,13

Gezeichnetes Kapital TEUR 4.324 TEUR 4.324 TEUR 4.324

31.03.2020 31.12.2019 31.12.2018

Eigenkapital TEUR 16.045 TEUR 15.830 TEUR 12.930

Eigenkapitalquote 54% 56% 62%

Bilanzsumme TEUR 29.929 TEUR 28.066 TEUR 20.887

Liquide Mitteln und Wertpapiere TEUR 15.207 TEUR 13.615 TEUR 11.400

Prüfungshinweis

Die Daten dieser Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2020

wurden nicht (nach §317 HGB) geprüft oder einer prüferischen Durchsicht

durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

°