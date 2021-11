DGAP-News: pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG: Einladung zum Investoren- und Analystengespräch am Donnerstag, 04.11.2021 (deutsch)

pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG: Einladung zum Investoren- und Analystengespräch am Donnerstag, 04.11.2021

pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG: Einladung zum Investoren- und

Analystengespräch am Donnerstag, 04.11.2021

03.11.2021 / 14:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Einladung zum Investoren- und Analystengespräch am

Donnerstag, 04.11.2021

Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) lädt alle

interessierten Anleger und Analysten zu einem Informationsgespräch am

morgigen Donnerstag, 04.11.2021, um 14:00 Uhr ein.

Zur Anmeldung: https://www.anmelden.org/bankm-pferdewetten

Im Nachgang der gestrigen Ad hoc-Meldung erfolgte die avisierte notarielle

Beurkundung des Kooperationsvertrags zum Einstieg in das stationäre

Sportwettengeschäft.

Damit einhergehend werden die Aufwendungen für den Aufbau dieses neuen

Geschäfts das Jahresergebnis 2021 belasten. Ein Großteil der in der Ad

hoc-Meldung vom 23. Juli 2021 vermeldeten Kosten in Höhe von insgesamt bis

zu 8 Mio. Euro für diese Erweiterung der Unternehmensstrategie fällt im

ersten Jahr an. In das Ergebnis für 2021 einfließen werden bereits in Höhe

von ca. 1,6 Mio. Euro operative Aufwendungen unter anderem für Personal, IT

und Miete. Dazu kommen Aufwendungen für juristische Beratungen und die Due

Diligence Prüfungen der Software und der lizenzrechtlichen Themenfelder in

Höhe von weiteren ca. 400.000 Euro.

Mit der gestrigen Gründung des Joint Venture Unternehmens, an dem die

pferdewetten.de AG 70% der Geschäftsanteile hält, geht die Gesellschaft im

Bereich der Sportwette den Weg fort von der Nutzung einer fremden

Drittsoftware hin zum Betrieb eines konzerneigenen Produktes. Damit stellt

sich die Gesellschaft produktseitig auf Augenhöhe mit den führenden

Sportwettunternehmen in Deutschland.

Mit einem Darlehen der pferdewetten.de AG in Höhe der vorgenannten maximal 8

Mio. Euro wird der Aufbau und Betrieb der neuen Retail-Einheit mit gut 75

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern finanziert. Es ist geplant, im ersten

Schritt eine dreistellige Anzahl an Franchise-Partnern zu gewinnen. Dies

geschieht auf Basis eines Shop-Produktes, das im letzten Jahrzehnt seine

absolute Wettbewerbsfähigkeit nachgewiesen hat und zum Besten zählt, was der

Retail-Markt in Deutschland hergibt. Die Gesellschaft verfügt über das

exklusive Nutzungsrecht an dieser Software.

Der Break-Even des reinen Retail-(Shop-)Geschäftes wird im dritten Jahr des

Betriebs erwartet. Ab dem vierten Jahr erwartet der Vorstand allein hier

einen Spiel-Rohertrag von mehr als 55 Mio. Euro sowie einen deutlich

siebenstelligen Eurobetrag beim EBIT.

Pierre Hofer: "Die neue Software wird auch die existierende Online-Plattform

,befeuern' und dieses Produkt auf Augenhöhe mit den besten Produkten am

Markt hieven. Wir verfügen nun über eine eigene IT sowie über

Produktmanager, Buchmacher und Riskmanager, die den Betrieb der Sportwette

online und im Shop an unsere Bedürfnisse hinsichtlich Produkt und Margen

umsetzen und steuern. Wir erwarten uns mit dem Betrieb des neuen Produktes

eine deutliche Beschleunigung der Kundengewinnung und die Möglichkeit der

individuelleren Betreuung der gewonnenen Kunden. Wir werden insgesamt

wettbewerbsfähiger und margenstärker bei gleichbleibenden Kosten für das

reine Online-Produkt."

Gleichzeitig werden durch den Aufbau der Shops Synergieeffekte entstehen:

dies sowohl im Marketing wie auch in der Steigerung der Bekanntheit und der

Bindung von Shop-Kunden an das Online-Produkt über die Kundenkarte. Der

Shop-Kunde kann also über seine lizenzrechtlich vorgeschriebene Kundenkarte

ein Guthaben im Shop aufladen und mit diesem mobil oder am Computer zu Hause

wetten. Somit erwartet der Vorstand auch aus dem reinen Sportwetten

Online-Geschäft eine deutlich beschleunigte Spielertrags- und

Gewinnentwicklung. Ferner besteht die naheliegende Chance zusätzlicher

Erträge durch die Vermarktung der vollen Breite der hauseigenen Pferdewette

in den neuen Shops.

Pierre Hofer: "Darüber hinaus gibt uns der Betrieb einer eigenen Software

nun die Möglichkeit, Dienstleistungsangebote in der Sportwette auch in

Ländern außerhalb Deutschlands anzubieten. Die ersten Gespräche dazu haben

bereits stattgefunden."

In Summe erwartet sich die Gesellschaft durch dieses Joint Venture eine

erhebliche Beschleunigung des Wachstums und eine nachhaltige und deutliche

Steigerung der Profitabilität des Konzerns.

Operativ wird die prognostizierte die Höhe der Wetteinsatzvolumina im

Segment Sportwette 2021 voraussichtlich übertroffen werden. Allerdings

erwiesen sich seit dem Sommer zwei Monate aufgrund einer Vielzahl an

Favoritensiegen als margenschwach, was trotz der beiden noch ausstehenden

Monate November und Dezember vorsorglich zu einer Reduzierung der

EBIT-Erwartung für 2021 führt.

Im Segment Pferdewette ist vor allem ein Ereignis bemerkenswert: der

sensationelle Sieg des deutschen "Galoppers des Jahres" Torquator Tasso im

Prix de l'Arc de Triomphe Anfang Oktober in Paris. 725:10 lautete die

Siegquote am französischen Toto. Was für die deutsche Vollblutzucht und den

Galopprennsport hierzulande gar nicht wertvoll genug eingeschätzt werden

kann und somit auch auf die Geschäftsaussichten der pferdewetten.de AG

einzahlt, hat die Gesellschaft aber im hohen sechsstelligen Bereich

belastet, denn viele deutsche Kunden hatten sich in ihren Wetten den

französischen Totokurs in diesem prestigeträchtigsten europäischen Rennen

der Saison gesichert. Eine alte Buchmacherweisheit besagt "As long as you

pay out, the money comes back!". Das zeigen auch bereits die ersten Zahlen

nach "dem Arc", aber per se war Torquato Tassos Sieg zunächst einmal ein

Zahltag die Kunden der Gesellschaft.

Die Quartalszahlen per 30. September 2021 werden wie bereits avisiert am 15.

November 2021 veröffentlicht.

Auf der MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz am 07./08. Dezember 2021 wird der

Vorstand die neue strategische Geschäftserweiterung darstellen und auch die

aktuellen operativen Entwicklungen intensiv beleuchten.

Düsseldorf, den 03.11.2021

Pierre Hofer

Vorstand

pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www. pferdewetten.ag

Sprache: Deutsch

Unternehmen: pferdewetten.de AG

Kaistr. 4

40221 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820

Fax: +49 (0)2 11 / 78178299

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

ISIN: DE000A2YN777, DE000A1K05B4

WKN: A2YN77, A1K05B

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1245818

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1245818 03.11.2021

°