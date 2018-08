DGAP-News: pferdewetten.de AG: Starkes Umsatzwachstum um 58% im Vorjahresvergleich (deutsch)

pferdewetten.de AG: Starkes Umsatzwachstum um 58% im Vorjahresvergleich

^

DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

pferdewetten.de AG: Starkes Umsatzwachstum um 58% im Vorjahresvergleich

07.08.2018 / 16:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

pferdewetten.de: Starkes Umsatzwachstum um 58% im Vorjahresvergleich

Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A1K0409), Düsseldorf, hat wie vor einigen

Monaten angekündigt, massiv ins Wachstum aus eigener Kraft investiert. Das

wird auch in den kommenden Quartalen geschehen, was im Umkehrschluss in

dieser Phase zu Lasten der Profitabilität geht.

Deshalb konnte das starke Umsatzwachstum des ersten Quartals auch im zweiten

Quartal fortgesetzt werden und liegt entsprechend mehr als 58% über dem

Vorjahr (TEUR 5.841,0 nach TEUR 3.689,8).

Treiber des Wachstums im ersten Halbjahr 2018 ist das Kerngeschäft

Pferdewette. Hier machen sich die massiven Investitionen ins organische

Kundenwachstum bezahlt, genau wie auch schrittweise die vor zwölf Monaten

angekündigten hohe Investitionen ins Dienstleistungsgeschäft mit

internationalen Kunden. Der Vorstand erwartet aus dem Geschäftsfeld

Dienstleistungen auch in den nächsten Quartalen stetig steigende Erträge,

welche auf Sicht von zwei Jahren einen mittleren sechsstelligen

Ergebnisbeitrag pro Jahr leisten sollten.

Auch die Anzahl aktiver Kunden auf allen Pferdewett-Plattformen konnte im

abgelaufenen Quartal im deutlich zweistelligen Bereich gesteigert werden und

entsprechend damit auch das Umsatzwachstum. Insgesamt bestätigt somit das

Segment Pferdewette sein hohes Wachstumstempo und seine nachhaltig hohe und

weiter steigende Profitabilität.

Wie angekündigt, werden die weiterhin außerordentlich positiven Erträge der

Pferdewette vollständig in das Wachstum des neuen Segments Sportwette

investiert.

Das Sportwetten-Angebot unter der Domain www.sportwetten.de konnte planmäßig

Ende 2017 gelauncht werden. Jedoch führten diverse Probleme im Bereich

mehrerer Dienstleister zu deutlichen Verzögerungen in der Umsetzung einiger

wichtiger Softwarekomponenten und Weiterentwicklungen. Besonders betroffen

waren das wichtige CRM wie auch die neuen mobilen Produkte, welche final

auch erst in wenigen Tagen vollumfänglich dem Kunden zur Verfügung stehen

werden. Aus diesem Grund wurde das Marketing des Sportwetten-Angebotes erst

kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft intensiviert.

Die Kampagnen während der WM liefen sehr erfolgreich und ermutigend. Die

Registrierungszahlen, die aktiven Kunden wie auch die Wetteinsätze während

der WM bestätigten die positiven Erwartungen der Gesellschaft absolut. Es

gilt nun, diesen Schwung mit in die nächsten Quartale zu nehmen und die

geworbenen Kunden auch aktiv zu halten. Pierre Hofer, Vorstand. "In Summe

lässt sich die Entwicklung im Segment Sportwette sehr treffend wie folgt

beschreiben: Der Zug ist zwar leider deutlich verspätet abgefahren, aber

mittlerweile rollt er in der von uns erwarteten Geschwindigkeit auf der von

uns gewünschten Strecke."

Natürlich ist das Sportwetten-Marketingbudget - also die Erträge aus dem

Wettgeschäft des Konzerns abzüglich der laufenden Fixkosten - im Vergleich

zur großen Konkurrenz im Markt vergleichsweise sehr klein. Breites

Flächenmarketing ist aktuell noch nicht darstellbar. Die Gesellschaft ist

aber weiterhin davon überzeugt, mit Kostensensibilität, Konsequenz,

Nachhaltigkeit und geschicktem Marketing in der Nische einen relevanten

Marktanteil zu erzielen, der einen deutlichen Mehrwert für alle Aktionäre

mit sich bringen wird.

Entsprechend der bereits kommunizierten Finanzplanung wurde im 2. Quartal

2018 ein niedriges positives EBIT in Höhe von TEUR 76 erzielt (Q1: TEUR

1.041). Das EBIT im gesamten 1. Halbjahr verschlechterte sich im

Vorjahresvergleich aufgrund der hohen Marketingausgaben als Investitionen in

die Zukunft leicht um TEUR 17 auf TEUR 1.086. Unter der Voraussetzung, dass

die Erträge aus dem Pferdegeschäft sich auch in den nächsten Monaten

konstant und stabil entwickeln, ergibt sich für das zweite Halbjahr sogar

noch zusätzlicher Spielraum in der Vermarktung der Sportwette.

Die Wetteinsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich um 216%

gesteigert werden. Das Eigenkapital erhöhte sich im Verlauf der ersten sechs

Monate von TEUR 14.013 am 31.12.2017 auf TEUR 14.122, wobei die Bilanzsumme

von TEUR 19.098 auf TEUR 19.724 gestiegen ist.

Die Gesellschaft bleibt ihrer Dividendenpolitik treu und hat die

Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 17% auf 14 Cent pro Aktie gesteigert.

Diese Ausschüttungspolitik soll auch zukünftig beibehalten werden.

Bilanzielle Voraussetzung dafür ist ein ausgeglichenes Ergebnis im Konzern,

welches das Management trotz der Investments in die Sportwette anstrebt.

Somit bestätigt der Vorstand seine Prognose eines ausgeglichenen EBITs für

das Geschäftsjahr 2018 bei einem Konzernumsatz zwischen EUR 10 Mio. und EUR

11 Mio.

Im Folgenden die wichtigsten Kennzahlen im Überblick, Der ausführliche

Halbjahresfinanzbericht per 30.06.2018 ist auf der Homepage der Gesellschaft

einsehbar.

Ergebnis 01.01. - 01.01. -

30.06.2018* 30.06.2017*

Wetteinsatz TEU- 117.715,2 55.092,7

R

Umsatz TEU- 5.841,0 3.689,8

R

EBITDA TEU- 1.262,1 1.260,9

R

EBIT TEU- 1.085,5 1.102,4

R

Ergebnis nach Steuern TEU- 620,3 984,2

R

Anzahl Aktien (unverwässert) 4.324.251 4.324.251

Ergebnis pro Aktie EUR 0,14 0,23

(unverwässert)

Bilanz 30.06.2018* 31.12.2017

Gezeichnetes Kapital TEU- 4.324,3 4.324,3

R

Eigenkapital TEU- 14.121,9 14.012,6

R

Eigenkapitalquote 71,6% 73,4%

Bilanzsumme TEU- 19.724,2 19.098,2

R

* ungeprüft

Düsseldorf, 07.08.2018

pferdewetten.de AG

Pierre Hofer

Vorstand

pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

Telefax: +49 (0) 211 781 782 19

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

---------------------------------------------------------------------------

07.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: pferdewetten.de AG

Kaistr. 4

40221 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820

Fax: +49 (0)2 11 / 78178299

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

ISIN: DE000A1K0409, DE000A1K05B4

WKN: A1K040, A1K05B

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

711777 07.08.2018

°