DGAP-News: pferdewetten.de AG: Jahresabschluss bestätigt vorläufige Zahlen und erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 (deutsch)

pferdewetten.de AG: Jahresabschluss bestätigt vorläufige Zahlen und erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

pferdewetten.de AG: Jahresabschluss bestätigt vorläufige Zahlen und erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

30.03.2017





pferdewetten.de AG: Jahresabschluss bestätigt vorläufige Zahlen und erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

- Anhaltend starkes Wachstum der Zahl aktiver Kunden

- EBIT mit TEUR 1.951 auf Rekordniveau

- Dividendenvorschlag 0,12 Euro je Aktie (+20%)

- Fortsetzung der guten Geschäftsentwicklung auch 2017

Düsseldorf, 30. März 2017 - Nachdem die pferdewetten.de AG bereits am 28.02.2017 vorab ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 vermeldet hat, können diese prognostizierten Kennzahlen im Rahmen der heutigen Veröffentlichung des Geschäftsberichtes ausnahmslos bestätigt werden.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 2016

Die pferdewetten.de AG, einer der größten Anbieter für Online-Pferdewetten, hat den Trend der positiven Geschäftsentwicklung auch 2016 fortgesetzt und mit einem EBIT von TEUR 1.951 ein neues Rekordergebnis erreichen können - das nun bereits fünfte in Serie. Die für unser Geschäft wichtigen Kenngrößen entwickelten sich entsprechend positiv. So konnten wir 2016 die Zahl unserer aktiven Kunden erneut um 10% steigern. Die Wetteinsätze steigerten sich im Vorjahresvergleich um 8 %, was sich aber nicht auf den Umsatz durchschlug, der mit TEUR 6.562 leicht unter dem Niveau des Vorjahres lag. Der Grund dafür lag in einer Serie von größeren Wettgewinnen Ende August 2016 sowie Anfang September 2016, welche in dieser Massivität jeglichen in unserer Branche üblichen Wahrscheinlichkeiten entgegenstehen.

Das starke Jahresergebnis konnte trotz erheblicher Investitionen in die betriebliche Infrastruktur erreicht werden - das war so vor Jahressicht nicht absehbar. Um die Voraussetzungen für das weitere Wachstum der Gesellschaft schaffen zu können, hat die pferdewetten.de AG eine Tochtergesellschaft in Österreich gegründet und für diese im letzten Quartal des Jahres auch eine Wettlizenz erteilt bekommen. Darüber hinaus wurden Mitte August 2016 unsere Wettplattformen relauncht. Mit weiterentwickelten Wettprodukten und Dienstleistungen wird die pferdewetten.de AG nun neue Geschäftsfelder im In- und Ausland erschließen und das Wachstum an aktiven Kunden auf stabil hohem Niveau halten.

AUSBLICK 2017

Das Jahr 2017 begann ebenfalls sehr positiv für die Gesellschaft. So konnte der Trend des Wachstums an aktiven Kunden auch in den ersten zwei Monaten des Jahres aufrecht erhalten werden. Zudem wurde im Januar 2017 - einem saisonal bedingt eher ruhigen Monat - das höchste Wetteinsatzvolumen in der Unternehmensgeschichte abgewickelt. Die Investitionen der letzten Jahre in die Erweiterung des Produktportfolios erzielen nun schrittweise die zu erwartende Steigerung der Umsätze. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2017 von einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung mit gegenüber dem Vorjahr nochmals verbesserten Kenngrößen aus.

Vor dem Hintergrund dieser zu erwartenden nachhaltig positiven Entwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende von 0,10 EUR auf 0,12 EUR je Aktie vor. Dies entspricht einem Anstieg in Höhe von 20 Prozent gegenüber der erstmaligen Zahlung einer Dividende für 2015. Das Ausschüttungsvolumen steigt sogar um 44%, da wegen des erhöhten Gezeichneten Kapitals mehr Aktien als im Vorjahr dividendenberechtigt sind.

Kennzahlen>

01.01. 01.01. - 31.12.2016 - 31.12.2015

Umsatzerlöse TEUR 6.652 TEUR 6.693

EBITDA TEUR 2.245 TEUR 2.222 EBIT TEUR 1.951 TEUR 1.931 Ergebnis nach Steuern TEUR 1.749 TEUR 2.743 Ergebnis je Aktie EUR 0,44 EUR 0,76 Gezeichnetes Kapital TEUR 4.324 TEUR 3.603

31.12.2016 31.12.2015

Eigenkapital TEUR 11.734 TEUR 7.859 Eigenkapitalquote 79 % 73 % Bilanzsumme TEUR 14.860 TEUR 10.727

Bestand an liquiden Mitteln TEUR 6.947 TEUR 3.218

Düsseldorf, den 30.03.2017

Pierre Hofer Vorstand

pferdewetten.de AG Kaistr. 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 0 Telefax: +49 (0) 211 781 782 99 www.pferdewetten.ag verwaltung@pferdewetten.de

