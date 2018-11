DGAP-News: paycentive AG: Kreis- und Stadtsparkasse Erding - Dorfen und Sparkasse Berchtesgadener Land setzen auf paycentive. (deutsch)

paycentive AG: Kreis- und Stadtsparkasse Erding - Dorfen und Sparkasse Berchtesgadener Land setzen auf paycentive.





paycentive AG: Kreis- und Stadtsparkasse Erding - Dorfen und Sparkasse

Berchtesgadener Land setzen auf paycentive.

08.11.2018 / 10:16

Augsburg, 08. November 2018:

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen (6) und Baden-Württemberg (15) entwickelt

sich das paycentive-Netz stetig weiter, sondern auch in Bayern dehnt sich

das paycentive-Gebiet mit der Kreis- und Stadtsparkasse Erding - Dorfen und

der Sparkasse Berchtesgadener Land auf nun insgesamt sechs bayerische

Sparkassen aus.

In Zeiten, in denen die Stärkung des Einzelhandels immer mehr an Bedeutung

gewinnt, setzen die beiden Sparkassen mit paycentive künftig auf ein

besonders attraktives und regional-fokussiertes Loyalty-Programm. Und

paycentive bietet nicht nur dem Einzelhandel neue Perspektiven und

Möglichkeiten in puncto Kundenbindung, Kundengewinnung und

Bargeldreduzierung, sondern auch den zahlreichen Restaurants und

Dienstleistern.

"Wir übernehmen Verantwortung dort, wo wir zuhause sind - im Landkreis

Erding", sagt Joachim Sommer, Vorsitzender des Vorstands der Kreis- und

Stadtsparkasse Erding - Dorfen.

"Ein Ziel unseres regionalen Engagements ist es, dass insbesondere unsere

Kunden die Angebote der Geschäfte und Anbieter bei uns vor Ort noch mehr

annehmen. Und um das zu erreichen, hat uns das einfache und automatisierte

System von paycentive vollends überzeugt", so Sommer weiter.

"Denn unsere Kunden erhalten erst bei Zahlung mit der Sparkassen-Card

(Debitkarte) oder mobil mit dem Smartphone einen Treuebonus von den

teilnehmenden Handelspartnern, der dann am Monatsende automatisch auf das

Sparkassen-Girokonto gutgeschrieben wird. Somit bietet die Verbindung von

,Payment' und ,Incentive' einen ganz besonderen Vorteil - für unsere Kunden

und die regionale Wirtschaft."

Sowohl die Sparkassen-Kunden in Erding - Dorfen (ca. 80.000) als auch im

Berchtesgadener Land (ca. 50.000) werden die Vorteile des Loyalty-Programms

"paycentive" ab 2019 nutzen können. Die Planungen und Umsetzungen haben

hierfür in beiden Gebieten bereits begonnen.

Über die paycentive AG Die paycentive AG ist ein schnell wachsendes

Finanztechnologie-Unternehmen mit Standorten in Augsburg und Paderborn.

Kernprodukt ist die Loyalty-Plattform paycentive = Payment + Incentive.

Kunden kooperierender Banken erhalten bei jeder Kartenzahlung automatisch

Geld zurück auf ihr Konto (Cashback) - einzig und allein durch den Einsatz

ihrer Karte bei autorisierten paycentive-Handelspartnern.

Die paycentive Loyalty-Plattform verbindet somit Payment und Loyalty und

wird aktuell bereits von 35 Sparkassen mit über 5 Millionen Kunden sowie

mehr als 4.000 stationären Handelspartnern genutzt. Tendenz stark steigend.

Als Fullservice-Anbieter betreibt die paycentive AG nicht nur

Loyalty-Plattformen nach dem White-Label-Prinzip. Auch die technische

Anbindung der teilnehmenden Banken, die Gewinnung und Betreuung von

Handelspartnern, Kundenservice sowie Marketing- und IT-Leistungen zählen zum

Leistungsspektrum des FinTechs.

Alle Fakten und Informationen rund um paycentive finden Sie unter:

www.paycentive.de

Pressekontakt:

Presse & Public Relations

paycentive AG

Franz-Kobinger-Straße 7a

86157 Augsburg

Mail: presse@paycentive.de

www.paycentive.de/presse

