DGAP-News: paragon übernimmt Lautsprecherhersteller LPG und erweitert Wertschöpfungskette in der Akustik (deutsch)

paragon übernimmt Lautsprecherhersteller LPG und erweitert Wertschöpfungskette in der Akustik

^

DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme

paragon übernimmt Lautsprecherhersteller LPG und erweitert

Wertschöpfungskette in der Akustik (News mit Zusatzmaterial)

29.10.2018 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

paragon übernimmt Lautsprecherhersteller LPG und erweitert

Wertschöpfungskette in der Akustik

- Vollständiger Erwerb der LPG Lautsprecher-Produktions-Gesellschaft

- Ausbau der Wertschöpfungskette im Geschäftsbereich Interieur und

Erweiterung der Technologiebasis für Akustik-Lösungen

- Zukauf ermöglicht komplett eigenständige Herstellung von Lautsprechern und

digital vernetzten Soundsystemen

- Außensound-Lautsprecher von LPG adressieren wichtigen Sicherheitsaspekt

der Elektromobilität

Delbrück, 29. Oktober 2018 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696]

kauft die Lautsprecher-Produktions-Gesellschaft mbH (LPG) mit Sitz in

Neu-Ulm. Mit dieser Akquisition erweitert paragon seine Technologiebasis für

Akustik-Lösungen und damit die Wertschöpfungskette im Geschäftsbereich

Interieur. LPG ist seit vielen Jahren enger Partner für unterschiedliche

Automobilhersteller, zum Beispiel BMW, Volkswagen, Opel und Rolls Royce. Der

Kaufpreis beträgt 3 Millionen Euro. Der Vollzug der Übernahme (Closing) ist

für den 30. Oktober geplant.

"LPG birgt für uns großes Wachstumspotential, weil wir dadurch in einem

weiteren Schlüsselbereich der Automobilbranche unsere Positionierung als

Systemanbieter stärken", sagt Klaus Dieter Frers, Vorsitzender der

Geschäftsführung der paragon GmbH. "Zudem stellt die Übernahme einen

weiteren Ausbau unserer Wertschöpfungstiefe in der Elektromobilität dar.

Außensound-Lautsprecher von LPG adressieren mit der Geräuscharmut von

elektrisch angetriebenen Fahrzeugen einen wichtigen Sicherheitsaspekt der

Mobilität von morgen. Hier sehen wir ein enormes Potential."

Die 1983 gegründete LPG beschäftigt 66 Mitarbeiter in Neu-Ulm, wo die

Lautsprechersysteme entwickelt und produziert werden. Das Produktportfolio

umfasst vor allem Hochtöner und Konuslautsprecher, die insbesondere im

Automotive-Bereich zum Einsatz kommen. Zum Kundenstamm von LPG zählen

namhafte Automobilhersteller im Mittelklasse- und Premium-Segment. Zudem

entwickelt und fertigt LPG Außensound-Lautsprecher, die elektrisch

betriebene Fahrzeuge für Fußgänger und Radfahrer hörbar machen.

LPG firmiert künftig unter dem Namen paragon electroacoustic GmbH. Die

Geschäftsführung übernehmen Dr. Dirk Olszewski, derzeit Entwicklungsleiter

Fachbereich Akustik, und Oliver Munz, derzeit Geschäftsführer der paragon

movasys GmbH. Die beiden langjährigen Geschäftsführer von LPG, Wolfgang

Schmidberger und Reiner Kröner, werden am Standort Neu-Ulm wie bisher

führende Funktionen in Technik und operativem Geschäft übernehmen.

"LPG hat seit seiner Gründung vor 35 Jahren zahlreiche Anbieter aus der

Automobilindustrie von seinen hochwertigen Produkten überzeugt", betont

Rainer Kröner. "Indem wir ab sofort paragon an unserer Seite haben,

verbessern wir unseren Zugang zum Automotive-Markt und können unsere

Wachstumspotentiale durch die Entwicklung kompletter Systemlösungen noch

besser erschließen", ergänzt Wolfgang Schmidberger.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2017 erzielte LPG einen Umsatz in Höhe von

rund 11 Millionen Euro und ein positives operatives Ergebnis.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,

produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der

Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum

Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen

im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne

Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische

High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon

aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern mit der

ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in

Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9)

im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten und

marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die

paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in

Korntal-Münchingen und St. Georgen (Baden-Württemberg), in Landsberg am Lech

und Nürnberg (Bayern), in Aachen (Nordrhein-Westfalen), in Bexbach und

Saarbrücken (Saarland), in Suhl (Thüringen) sowie in Kunshan (China) und in

Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: investor@paragon.ag

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=INCIABXLKX

Dokumenttitel: paragon übernimmt Lautsprecherhersteller LPG und erweitert

Wertschöpfungskette in der Akustik

---------------------------------------------------------------------------

29.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0

Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60

E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86,

WKN: 555869, A2GSB8,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

738245 29.10.2018

°