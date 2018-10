DGAP-News: paragon beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe (deutsch)

paragon beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe

^

DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Finanzierung

paragon beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe

15.10.2018 / 09:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

paragon beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe

- Refinanzierung des Kaufs von 82 Prozent an SemVox GmbH und

Wachstumsfinanzierung im Bereich Automotive

- Baumaßnahmen zur Zusammenführung und Erweiterung der Standorte in Delbrück

geplant

- Immobilienerwerbe bzw. deren Refinanzierung in Limbach-Kirkel und

Landsberg am Lech

- Verbesserung der aktuellen Finanzierungsstruktur und allgemeine

Unternehmensfinanzierung

- Klaus Dieter Frers: "SemVox haben wir zu einem strategisch günstigen

Zeitpunkt gekauft"

Delbrück, 15. Oktober 2018 - Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co.

KGaA hat heute beschlossen, eine neue Schuldverschreibung mit einem

Nennbetrag von 1.000 Euro je Schuldverschreibung im Wege eines öffentlichen

Angebots sowie im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb anzubieten. Das

Zielvolumen der Schuldverschreibung beträgt 50 Mio. Euro. Die Laufzeit

beginnt voraussichtlich am 31. Oktober 2018. Rückzahlungstag soll der 31.

Oktober 2023 sein.

Der Mittelzufluss aus der Emission dient unter anderem der Refinanzierung

des Zukaufs der SemVox GmbH, einem Spezialisten für digitale Sprachsteuerung

und Künstliche Intelligenz. paragon hat den Erwerb von 82 Prozent der

Anteile von SemVox im September 2018 bekanntgegeben. Das

Technologieunternehmen entwickelt effiziente Lösungen für Sprachsteuerung,

vielfältige Mensch-Technik-Interaktion und intelligente Assistenzsysteme auf

Basis Künstlicher Intelligenz. Parallel hatte paragon die Gründung eines

neuen Geschäftsbereichs für digitale Assistenzsysteme bekanntgegeben.

"Mit SemVox haben wir den führenden B2B-Technologieanbieter im Bereich der

Digitalen Assistenz zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt gekauft", sagt

Klaus Dieter Frers, Vorsitzender der Geschäftsführung der paragon GmbH. "Wir

gewinnen mit dieser Perle der künstlichen Intelligenz zehn Jahre

Entwicklungszeit und ermöglichen den Automobilherstellern u. a. den Aufbau

eines eigenen, unabhängigen Online-Marktplatzes. paragon ist erfolgreich,

weil wir Produkte vom Endkunden und dessen Bedürfnissen her denken."

Über die Refinanzierung des SemVox-Erwerbs hinaus will paragon mit den

Erlösen aus der Anleihe das geplante weitere Wachstum im Bereich Automotive

finanzieren. Daneben soll der Mittelzufluss für geplante Baumaßnahmen in

Delbrück verwendet werden. paragon plant, die verschiedenen Standorte in

Delbrück auf einem 12 Hektar großen Areal zusammenzuführen und zu erweitern.

Weitere Immobilien wird paragon in Limbach-Kirkel und Landsberg am Lech mit

diesen Mitteln finanzieren. Schließlich dient der Erlös einer Verbesserung

der aktuellen Finanzierungs- und Zinsstruktur.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik

Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem

XETRA für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen und einer

Privatplatzierung durch die Bankhaus Lampe KG (als Sole Global Coordinator

und Bookrunner) an qualifizierte Anleger sowie an weitere Anleger gemäß den

anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen im Großherzogtum

Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland sowie in bestimmten weiteren

Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien

und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für

Privatplatzierungen.

Der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot beginnt voraussichtlich am

23. Oktober 2018 und endet voraussichtlich am 25. Oktober 2018 (14 Uhr MEZ)

(vorzeitige Schließung vorbehalten). Vor Beginn des geplanten

Angebotszeitraums wird eine Zinsspanne festgelegt und veröffentlicht. Der

nominale Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der geplanten Schuldverschreibung

werden nach Ende des geplanten Angebotszeitraums (voraussichtlich am 25.

Oktober 2018) festgelegt und gesondert mitgeteilt.

Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens Schuldverschreibungen

im Gesamtnennbetrag von 30 Mio. Euro platziert werden. Die Einbeziehung der

Schuldverschreibung in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der

Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der

Deutsche Börse AG erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 31.

Oktober 2018 (vorbehaltlich eines Handels per Erscheinen vor dem

Ausgabetag).

Nach Billigung, die für den 16. Oktober 2018 erwartet wird, kann der

Prospekt auf der Internetseite der Gesellschaft (www.ir.paragon.ag), der

Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse

Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden.

Die Geschäftsführung hat sich für eine Fremdkapitalfinanzierung entschieden,

um bestehende Aktionäre nicht durch die Ausgabe neuer Aktien in ihrem

Wertanteil an der Gesellschaft zu verwässern.

Unter www.ir.paragon.ag stehen weitere Informationen zur paragon GmbH & Co.

KGaA bereit.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht

statt und ist auch nicht geplant. Das geplante öffentliche Angebot in

Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von

der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden

und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu

notifizierenden und vor Beginn des Angebots zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt kann nach seiner

Veröffentlichung auf der Webseite der Emittentin unter www.ir.paragon.ag

eingesehen und heruntergeladen werden.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten) dar. Die Wertpapiere,

die Gegenstand des Angebots sein werden, sind und werden nicht gemäß dem

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities

Act") oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder

einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von

US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) weder

verkauft noch zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Die paragon GmbH &

Co. KGaA beabsichtigt nicht, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in

den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in

den USA durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder

Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die

bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan

sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung

rechtswidrig ist.

Unter www.ir.paragon.ag stehen weitere Informationen zur paragon GmbH & Co.

KGaA bereit.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,

produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der

Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum

Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen

im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne

Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische

High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon

aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern mit der

ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in

Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9)

im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten und

marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die

paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in

Korntal-Münchingen und St. Georgen (Baden-Württemberg), Landsberg am Lech

und in Nürnberg (Bayern), in Aachen (Nordrhein-Westfalen), in Bexbach und

Saarbrücken (Saarland), in Suhl (Thüringen) sowie in Kunshan (China) und in

Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: investor@paragon.ag

---------------------------------------------------------------------------

15.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0

Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60

E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86

WKN: 555869, A2GSB8

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

733387 15.10.2018

°