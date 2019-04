DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist und Festlegung des Emissionsbetrages der Anleihe auf CHF 35 Mio. (deutsch)

paragon GmbH & Co. KGaA: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist und Festlegung des Emissionsbetrages der Anleihe auf CHF 35 Mio.





^

DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleiheemission

paragon GmbH & Co. KGaA: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist und

Festlegung des Emissionsbetrages der Anleihe auf CHF 35 Mio.

04.04.2019 / 18:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

paragon GmbH & Co. KGaA: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist und

Festlegung des Emissionsbetrages der Anleihe auf CHF 35 Mio.

- Anleihe frühzeitig erfolgreich platziert

- Kupon auf 4,00 % p.a. festgelegt

- Stückelung von CHF 5.000 und ein Mehrfaches davon

- Provisorische Zulassung an der SIX Swiss Exchange am 23. April 2019

erwartet

Delbrück, 4. April 2019 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696]

hat die Platzierung der Anleihe unter Federführung der Helvetische Bank AG

erfolgreich aufgrund des großen Interesses bei Investoren frühzeitig

abgeschlossen. Der Kupon der 5-jährigen Anleihe wurde auf 4,00 % und der

Emissionsbetrag wurde auf CHF 35 Mio. festgelegt.

Aufgrund der großen Nachfrage konnte die Zeichnungsfrist heute um 16.00 Uhr

vorzeitig beendet und der Emissionsbetrag über dem ursprünglich indizierten

Minimalbetrag bei CHF 35 Mio. festgelegt werden.

"Wir freuen uns über das sehr positive Feedback der Schweizer Investoren und

die realisierten Konditionen der Anleihe, ungeachtet des nach wie vor

volatilen Kapitalmarktumfelds", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und

Vorsitzender der Geschäftsführung von paragon. "Damit optimieren wir die

Finanzierung unseres konsequenten Unternehmenswachstums."

Die Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und hat die

Obligationenanleihe fest übernommen. Die Anleihe unterliegt Schweizer Recht.

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange erfolgt

voraussichtlich am 23. April 2019 und die Liberierung am 23. April 2019.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren in Deutschland findet nicht statt und ist auch

nicht geplant. Eine Zeichnungsmöglichkeit für Schuldverschreibungen in

Deutschland besteht nicht.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten) dar. Die Wertpapiere,

die Gegenstand des Angebots sein werden, sind und werden nicht gemäß dem

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines

US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder auf Rechnung

bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act

definiert) weder verkauft noch zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Die

paragon GmbH & Co. KGaA beabsichtigt nicht, ein mögliches Angebot oder einen

Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den USA durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder

Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die

bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, sowie in Ländern bestimmt, in

denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Portrait paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,

produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der

Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum

Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen

im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne

Anzeige-Systeme, Konnektivitätslösungen und akustische High-End-Systeme,

sowie Digitale Assistenzsysteme. Im Segment Mechanik entwickelt und

produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der

Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der

Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox

AG im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten

und marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die

paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl

(Thüringen), Neu-Ulm und Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern),

Korntal-Münchingen und St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach und Limbach

(Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China) und Cedar

Park (Austin/Texas, USA).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter: https://www.paragon.ag/.

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon GmbH & Co. KGaA

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: investor@paragon.ag

---------------------------------------------------------------------------

04.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0

Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60

E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86,

WKN: 555869, A2GSB8,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 796351

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

796351 04.04.2019

°