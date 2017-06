DGAP-News: paragon AG prüft Marktumfeld für Fremdkapitalfinanzierung (deutsch)

paragon AG prüft Marktumfeld für Fremdkapitalfinanzierung

paragon AG prüft Marktumfeld für Fremdkapitalfinanzierung

- Vorstand prüft verschiedene Fremdfinanzierungsoptionen zum Zweck der Wachstumsfinanzierung sowie zur Refinanzierung der am 2. Juli 2018 fälligen Schuldverschreibung

- Bankhaus Lampe und Hauck & Aufhäuser beauftragt

Delbrück, 12. Juni 2017 - Vor dem Hintergrund des derzeit attraktiven Kapitalmarktumfeldes prüft der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696) derzeit mehrere Optionen zur Wachstumsfinanzierung sowie zur Refinanzierung der am 2. Juli 2018 fälligen Schuldverschreibung. Daneben wird die weitere Optimierung der aktuellen Finanzierungsstruktur angestrebt.

Der Vorstand der paragon AG hat die Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Joint Bookrunner mit der Durchführung einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion beauftragt.

Die endgültige Finanzierungsentscheidung wird der Vorstand abhängig vom vorherrschenden Marktumfeld treffen.

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Geschäftssegment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist der Konzern mit den Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden Geschäftssegment Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Geschäftssegment Mechanik entwickelt, produziert und vertreibt paragon bewegliche Karosserie-Komponenten wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. Die paragon AG und ihre Vorgängergesellschaften blicken dabei auf eine nahezu 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

