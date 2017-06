DGAP-News: octimine technologies erhält Millionenbetrag von Business Angels und Bayern Kapital (deutsch)

octimine technologies erhält Millionenbetrag von Business Angels und Bayern Kapital

^ DGAP-News: Bayern Kapital GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung octimine technologies erhält Millionenbetrag von Business Angels und Bayern Kapital

09.06.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Landshut/München, 09. Juni 2017. Bayern Kapital und mehrere Business Angels beteiligen sich mit einem Millionenbetrag an dem 2015 gegründeten Münchener Start-up octimine technologies GmbH. Die Investoren unterstützen damit die Digitalisierung im Sektor Technologierecherche und Wissensmanagement. Mit den Mitteln will das Unternehmen um die beiden Gründer Matthias Pötzl und Michael Natterer zu einem der führenden Anbieter im Bereich Data Mining für technologische Dokumente, wie beispielsweise Patente, in Deutschland werden.

Als Spin-Off der LMU München und des Max-Planck-Instituts hat octimine technologies eine neuartige Software für Patentrecherche und -analyse auf Basis von Themenmodellierung, Clustering und Maschinellem Lernen entwickelt. Datenrecherche und die Suche nach Informationen werden für die Anwender der octimine-Software schneller, präziser und umfassender. Relevante technische Informationen werden kostengünstig und zielgerichtet bereitgestellt. Eine leicht zu bedienenden Benutzeroberfläche und eine stark reduzierte Komplexität vereinfachen Wissensmanagementprozesse auch für Neulinge auf diesem Gebiet.

octimine hat sein Angebot in den letzten Monaten zügig erweitert: Im Juli 2016 implementierte das Unternehmen eine kostengeringe, auf spezifische Kundensegmente abgestimmte "Freemium"-Strategie. In Kürze können octimine-Anwender auch das neu entwickelte Feature "Monitoring" nutzen. Es automatisiert die Überwachung geistigen Eigentums, wofür man bei octimine vor allem bei mittelständischem Unternehmen großen Bedarf sieht. Kontinuierlich werden zusätzliche Datenbanken in die octimine-Software integriert werden. Zudem arbeitet das Unternehmen daran, dass künftig auch die Zitationsrecherche Teil der Anwendungsmöglichkeiten werden soll.

octimine richtet sich an Technologieunternehmen, Patentanwaltskanzleien, Forschungsinstitute, Erfinder und Investoren. Zu octimines rund 15.000 weltweiten Nutzern gehören eine Reihe namhafter Unternehmen und Institutionen wie Siemens, das Fraunhofer-Institut oder die Harvard University. Patentexperten betonen vor allem Schnelligkeit und Präzision der octimine-Software.

"Der innovative technologische Ansatz sowie der dadurch erzeugte deutliche Kundennutzen haben uns von Anfang an von octimine technologies überzeugt", erläutert Roman Huber, einer der Geschäftsführer der Bayern Kapital GmbH. "Wir freuen uns daher, die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens gemeinsam mit einem Konsortium erfahrender Business Angels zu unterstützen."

Über octimine technologies GmbH: octimine technologies ist ein in München ansässiges, junges und innovatives Unternehmen und wurde 2015 von Dr. Michael Natterer, Dr. Matthias Pötzl und Prof. Dietmar Harhoff, Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb gegründet. Mit mehr als 15.000 Anwendern aus über 120 Ländern bietet octimine eine hochwertige Software für Patentanalyse an, ideal für Technologieunternehmen, Patentanwaltskanzleien, Forschungsinstitute und Beratungsunternehmen. Die selbstentwickelten, semantischen Methoden für Textanalyse basieren auf mehr als vier Jahren Forschung an der LMU München und dem Max-Planck-Institut. Hoher Innovationsgehalt wird durch die Anwendung künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und semantischer Analyse auf technische Textdaten geschaffen. Im Sommer 2016 gewann octimine den German Accelerator Award und ist seitdem im Silicon Valley vertreten. Das stetig wachsende, internationale Team entwickelte kürzlich ein neues Monitoring Tool und ermöglicht seinen Kunden kontinuierliche und einfache Überwachung der Patentlandschaft.

Pressekontakt octimine technologies: Constantin Bahlmann +49. 176. 270 888 28 constantin.bahlmann@octimine.com

Über Bayern Kapital: Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 340 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital über 246 Millionen Euro Beteiligungskapital in mehr als 250 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Medizintechnik, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 5000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de

Pressekontakt Bayern Kapital: IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH Dr. Reinhard Saller +49. 89. 2000 30-30 bayernkapital@wuelfing-kommunikation.de

---------------------------------------------------------------------------

09.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

581787 09.06.2017

°