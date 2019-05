DGAP-News: nova funds GmbH: nova Steady HealthCare erhält Bestnoten von Morningstar und Finanzen Verlag (deutsch)

nova funds GmbH: nova Steady HealthCare erhält Bestnoten von Morningstar und Finanzen Verlag

nova funds GmbH: nova Steady HealthCare erhält Bestnoten von Morningstar und

Finanzen Verlag

16.05.2019 / 09:00

Pressemitteilung

nova Steady HealthCare erhält Bestnoten von Morningstar und Finanzen Verlag

München, 16. Mai 2019 - Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte

Fondsboutique und Investmentberatung nova funds GmbH (nova) gab heute

bekannt, dass der Mehrwert, den der Gesundheitsaktienfonds nova Steady

HealthCare (nova SHC) für den Anleger schafft, sowohl von der

internationalen Fondsrating-Agentur Morningstar als auch vom Finanzen Verlag

(Euro, Börse Online, TiAM, u.a.m.) mit Bestnoten bewertet wird.

Morningstar beurteilte nova SHCs I-Tranche (WKN: A1145H) anlässlich ihres

dreijährigen Bestehens im April 2019 erstmalig und vergab die Bestnote von 5

Sternen. Die nun im fünften Jahr bestehende P-Tranche des Fonds wird bereits

seit Mai 2018 von Morningstar mit 4 bis 5 Sternen bewertet.

Der Finanzen Verlag analysierte nova SHCs P-Tranche (WKN: A1145J) zum ersten

Mal und gab ihr die EURuro-FONDSNOTE 1 (ausgezeichnet) und damit ebenfalls

die bestmögliche Bewertung. Die EURuro-FONDSNOTE berücksichtigt hierbei das

Abschneiden des Fonds in den vergangenen vier Jahren sowie dessen

Aussichten, die Leistungen in Zukunft zu wiederholen.

nova-Geschäftsführer und -Gründer Dr. Andreas Bischof kommentiert: "Wir sind

stolz darauf, dass die beiden Fondstranchen bei ihrer Bewertung durch

Morningstar und den Finanzen Verlag Bestnoten erhalten haben. Diese

Auszeichnungen resultieren aus der konsequenten Umsetzung der besonderen und

wohldurchdachten Anlagestrategie dieses Fonds. So erreicht der Fonds seit

Auflage sein Anlageziel einer überdurchschnittlichen Rendite bei

unterproportionalem Risiko."

nova-Geschäftsführer Oliver Kämmerer fügt hinzu: "Erfahrene Anleger setzen

gezielt auf den Mehrwert, den aktives Portfoliomanagement im

Gesundheitssektor generiert. Seit Auflage der I-Tranche liegt die

Überrendite gegenüber dem Sektorindex1 bei 6,5% pro Jahr. Zudem erzielte die

Fondstranche mit einer absoluten Wertentwicklung von 12,3% p.a. ein

hochattraktives Anlageergebnis (von ihrer Auflage am 20.04.2016 bis zum

30.04.2019). Wichtig ist außerdem, dass der Gesundheitssektor (MSCI1 World

Health Care) gegenüber dem Gesamtmarkt (MSCI1 World-Index) in den letzten 25

Jahren eine Mehrrendite von ca. 3% pro Jahr erzielte, und dies bei einem

Maximum Drawdown, der 33% besser war. Aktives Fondsmanagement kann diese

Mehrrendite des Gesundheitssektors weiter steigern, wie nova SHC zeigt."

Kennzahlen P-Tranche, seit I-Tranche, seit

per Auflage am Auflage am

30.04.2019 01.04.2015 20.04.2016

nova SHC Ver- nova SHC Ver-

gleichs- gleichs-

index index

Wertentwick- 26,9% 8,1% 42,2% 18,6%

lung

Volatilität 14,2% 15,2% 12,6% 12,4%

Sharpe-ratio 0,5 0,3 1,0 0,6

Beta 0,8 N.S. 0,8 N.S.

Treynor-ra- 7,7% N.S. 15,2% N.S.

tio

Tracking 7,3% N.S. 7,3% N.S.

error

Information 0,4 N.S. 0,7 N.S.

ratio

Jensen Alpha 3,2% N.S. 6,2% N.S.

p.a.

M2 3,2% N.S. 13,0% N.S.

Max. 20,8% 22,6% 17,8% 12,4%

Drawdown

Recovery 227 Tage 880 N.S. 103

Period Tage Tage

Sortino 0,5 0,2 1,2 0,7

ratio

Vergleichsindex = MSCI1 World Health Care EUR PI

Weitere Informationen und tagesaktuelle Factsheets zum Fonds nova Steady

HealthCare finden sich auf www.novafunds.biz/fonds.

Über nova funds

Die nova funds GmbH mit Sitz in München ist eine bankenunabhängige

Fondsinitiatorin und Investmentberatung mit exklusivem Fokus auf den

globalen Gesundheitssektor. nova funds konzipiert, initiiert und berät

neuartige, originelle und mehrwertgenerierende Finanzprodukte. Das Akronym

"nova" (new original value-added) reflektiert diese Ambition. Darüber hinaus

berät nova funds professionelle Anleger hinsichtlich ihrer

Investmentstrategie im Gesundheitssektor.

Die beiden Geschäftsführer Dr. Andreas Bischof und Oliver Kämmerer, zwei

Experten mit jeweils mehr als 20 Jahren komplementärer Erfahrung mit

Gesundheitsaktien auf Buy- und Sell-Side, führen das Unternehmen. Der

Molekularbiologe Dr. Bischof, zuletzt bei Allianz Global Investors tätig als

Investment Manager für eines der weltgrößten Aktienportfolios im

Gesundheitsbereich (mit einem Volumen von über EUR 1 Mrd.), erzielte dort

mit einer risikoaversen Investmentstrategie über Jahre hinweg sehr

attraktive Überrenditen, sowohl gegenüber dem Sektorindex als auch gegenüber

dem breiten Marktindex. Der Ökonom Oliver Kämmerer leitete zuletzt die

europäische Aktienanalyse und die Sektoranalyse Healthcare bei der West LB.

In diesen Funktionen war er unter anderem auch für die Alpha-Generierung der

Aktienempfehlungen verantwortlich.

Kontakt

Dr. Andreas Bischof

Oliver Kämmerer

T +49-89-228435910

info@novafunds.biz

www.novafunds.biz

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken.

Sie stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar.

Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum

Sondervermögen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres-

und Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei Ihrem

Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle (Joh. Berenberg, Gossler

& Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, Telefon +49-40-350-60-0),

der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH,

Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. +49-69-71043-0) sowie

im Internet unter www.universal-investment.de und unter www.novafunds.biz

erhältlich. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen

übernehmen weder die nova funds GmbH noch die Universal-Investment

Gesellschaft mbH eine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

1 MSCI ist ein eingetragenes Warenzeichen der MSCI Inc.

