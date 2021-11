DGAP-News: niiio finance group AG: niiio finance gründet Blockchain-Tochtergesellschaft niiio Ledger AG (deutsch)

niiio finance group AG: niiio finance gründet Blockchain-Tochtergesellschaft niiio Ledger AG

Görlitz, 15. November 2021. Die börsengelistete niiio finance group AG

(ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth

Management, bündelt ihre Blockchain-Aktivitäten in der neu gegründeten

Tochtergesellschaft niiio Ledger AG.

Die neue Gesellschaft steht ab jetzt für ein zentrales Langfristprojekt von

niiio, die Digitalisierung des Aktienhandels auf Basis der Distributed

Ledger-Technologie. Ziel ist es, die digitale Emission, Verwahrung,

Depotführung und den anschließenden Handel von Wertpapieren auf einem

Distributed Ledger zu ermöglichen. Die Folge wäre ein Wechsel vom zentralen

Settlement hin zum dezentralen Settlement und damit ein völlig neues Modell

für Wertpapier-Emission und Handel auf Basis der Blockchain-Technologie.

Hierzu kooperiert das Unternehmen bereits mit Partnern wie beispielsweise

dem niederländischen Blockchain-Technologieanbieter Quantoz, mit denen ein

erster Proof of Concept vor kurzem erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Der Sitz der neuen niiio Ledger AG ist in Mittweida, einem wichtigen

Innovations- und Blockchain-Hub in Deutschland. Hier soll das Unternehmen

u.a. von der Nähe zur Hochschule Mittweida profitieren, die mit dem

Blockchain Competence Center Mittweida zu den Vorreitern im Zukunftsfeld der

Blockchain und Distributed Ledger Technologie gehört. Die Unternehmensform

der Aktiengesellschaft wurde gewählt, um in Zukunft die Gesellschaft auf

einfache Weise zu kapitalisieren und weitere Partner als Mitanteilseigner

einbeziehen zu können.

CEO Johann Horch erklärt: 'Die Digitalisierung des Wertpapiermarktes ist

eines der großen Zukunftsthemen mit substanziellem Potenzial für unsere

Gruppe. Mit der Gründung der niiio Ledger AG bündeln wir alle Aktivitäten in

diesem Bereich und unternehmen einen wichtigen Schritt für die weitere

Unternehmensentwicklung."

Proof of Concept mit Quantoz erfolgreich abgeschlossen

In den vergangenen Monaten hat niiio gemeinsam mit Quantoz am Proof of

Concept (PoC) auf einem Distributed Ledger gearbeitet und konnte das

wichtige Projekt vor kurzem erfolgreich abschließen. Damit ist der Beweis

für die technologische Durchführbarkeit des Vorhabens erbracht. Im Rahmen

des PoC wurde die Machbarkeit des Konzepts überprüft und die praktische

Umsetzung eines dezentralen Handels von Test-Tokens demonstriert.

Danach ist die Emission und Verwahrung von Aktientokens ein realistisches

Geschäftsmodell für die Zukunft der niiio finance group AG. Horch erklärt:

'Der erfolgreiche Proof of Concept ist ein wichtiger Meilenstein für uns.

Sobald die gesetzliche Regulierung dies erlaubt, werden wir Aktien

digitalisieren können."

Dazu gehören laut Horch die Emission ebenso wie die Verwahrung von digitalen

Aktien. Zusätzlich wolle das Unternehmen den Banken das digitale Konto und

Depot als Wallet anbieten. 'Und langfristig wollen wir gemeinsam mit einem

Börsenpartner auch den Handel mit digitalen Aktien ermöglichen. Das ist

jetzt noch Zukunftsmusik, aber in einigen Jahren wird sie Realität sein."

Der Vorteil für die Banken läge auf der Hand: Interne Berechnungen zeigen

laut CEO Horch, dass eine Kostenreduktion um 90 % im Vergleich zu

herkömmlichen Modellen bei Verwahrung, Depotführung und Handel erzielt

werden kann.

Um die ambitionierten Pläne erfolgreich umsetzen zu können, haben die Assets

under Management (AuM) der niiio-Kunden eine hohe strategische Relevanz für

das Unternehmen. Im Kerngeschäft der Cloud-Software zielt niiio daher auf

ein starkes organisches und anorganisches Wachstum ab, um möglichst viele

Banken auf die Cloud zu bringen und so eine optimale Ausgangslage für die

anschließende Transformation auf die dezentrale Blockchain-Technologie zu

schaffen. Die Custody, also die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren

auf Basis der Distributed Ledger-Technologie, ist das klar definierte Ziel

der Gruppe.

'Wir haben eine visionäre Strategie erarbeitet und wollen diese Schritt für

Schritt umsetzen. Mit unserem Angebot von Software as a Service für das

Portfoliomanagement wollen wir in den kommenden Monaten und Jahren deutlich

wachsen, um so ein wichtiger Partner für viele Banken zu werden. Je größer

unser Marktanteil wird, umso besser stehen unsere Chancen, dass wir auch im

Zukunftsbereich der DL-Technologie erfolgreich sein werden."

Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG ist eine Software-as-a-Service Plattform für

Asset und Wealth Management. Als 'Full-Service-Provider" digitalisiert das

Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und

rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns

zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private

Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und

Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über

50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software

der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der

niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im

kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften

Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei Standorten in Görlitz und Dresden

beschäftigt das Unternehmen mehr als 45 hochqualifizierte Mitarbeiter.

Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio

Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit

verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen

zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen

kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten

zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen

Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von

Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss

des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise

als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur

Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser

Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

