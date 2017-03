DGAP-News: mybet Holding SE: Neue Sportwetten- und Casino-Plattform vollständig in Betrieb (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mybet Holding":

mybet Holding SE: Neue Sportwetten- und Casino-Plattform vollständig in Betrieb

^ DGAP-News: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges mybet Holding SE: Neue Sportwetten- und Casino-Plattform vollständig in Betrieb

21.03.2017 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

mybet Holding SE: Neue Sportwetten- und Casino-Plattform vollständig in Betrieb

Berlin, 21. März 2017. Die mybet Gruppe hat wie zuvor angekündigt ihre neu entwickelte Sportwetten- und Casino-Plattform heute vollständig in Betrieb genommen. Die neue Hard- und Software präsentiert nun ein enorm vergrößertes Sportwetten- und Casino-Angebot in einer gänzlich neuen optischen Gestaltung unter der Internetadresse www.mybet.com. Neben der Erweiterung des Angebots, das mybet zum Beispiel auch erstmals ein mobil nutzbares Casino ermöglicht, bietet das neue System auch neue Funktionalitäten, die Kunden die Navigation innerhalb des vergrößerten Angebots erleichtern. Eine leistungsfähige Such-Funktion und ein frei einstellbares Favoriten-Menü bieten schnellen Zugriff auf die gewünschten Inhalte und ein neu strukturierter Wettschein erleichtert den Überblick über den Stand der platzierten Wetten.

Weitere Neuheiten folgen Schritt für Schritt Die neue technische Infrastruktur stellt neben den sofortigen umfangreichen Verbesserungen aber vor allem auch das Fundament für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktangebots von mybet dar. "Die neue Produktplattform bringt unser Online-Angebot sofort auf ein völlig neues Level. Aber dies ist für uns erst der Anfang, denn wir haben noch viel vor. Einige Features werden schnell folgen, andere Neuheiten noch etwas länger dauern. Aber vor allem können wir jetzt die Innovationsgeschwindigkeit der Branche aufnehmen, was auf der alten Infrastruktur nicht mehr möglich war", sagt Markus Peuler, Vorstand der mybet Holding SE. So hat die mybet Gruppe zum Beispiel bereits einen Vertrag mit dem Live-Casino-Spezialisten Evolution Gaming geschlossen, der das Live-Casino-Angebot auf mybet.com noch einmal nennenswert erweitern soll.

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com | www.mybet-shop.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations

tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

---------------------------------------------------------------------------

21.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67 WKN: A0JRU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

556101 21.03.2017

°