DGAP-News: mybet Holding SE: Neue Plattform bringt erste positive Signale trotz Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2017 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mybet Holding":

mybet Holding SE: Neue Plattform bringt erste positive Signale trotz Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2017

^ DGAP-News: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis mybet Holding SE: Neue Plattform bringt erste positive Signale trotz Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2017

29.08.2017 / 18:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

mybet Holding SE: Neue Plattform bringt erste positive Signale trotz Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2017

Berlin, 29. August 2017. Im ersten Halbjahr 2017 hat die mybet Gruppe einen Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro erzielt und damit 28,5 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum (Vj: 24,0 Mio. Euro). Während sowohl im Konzernsegment Sportwetten als auch im Segment Casino im Vergleich zum Vorjahr Umsatzrückgänge verzeichnet wurden, blieb das Geschäftsvolumen im dritten Konzernsegment B2B stabil.

"Angesichts des bereits berichteten schwachen ersten Quartals, des blockierten Casino-Angebots in Griechenland und der Sommerpause ohne wirkliches Fußball-Großturnier ist diese Entwicklung zwar unbefriedigend, jedoch wenig überraschend. Aber die ersten beobachteten positiven Veränderungen beim Kundenverhalten auf unserer neuen Plattform und bei der Profitabilität sind sehr spannend", sagte Markus Peuler, Vorstand der mybet Holding SE.

Konkret waren vor allem zwei Veränderungen zu beobachten: Zum einen zeigten Casino-Kunden nach voller Inbetriebnahme der neuen Plattform eine bessere durchschnittliche Customer Lifetime. Mit Customer Lifetime ist die Zeitspanne gemeint, in der ein neu registrierter Kunde dauerhaft aktiv die Plattform nutzt. Zum anderen erwirtschaftete mybet, wenn man das erste Quartal und das zweite Quartal 2017 und damit die Zeit vor und nach der vollständigen Inbetriebnahme der Plattform betrachtet, sowohl im Segment Sportwetten als auch im Segment Casino jeweils trotz gefallener Umsätze ein steigendes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Zwar beziehen sich beide Effekte noch auf einen kurzen Zeitraum. Sollten sich diese Effekte aber stabilisieren, wäre dies ein bedeutsamer Erfolg für mybet.

Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern von Vergleichszahlung geprägt Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der mybet Gruppe betrug in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 7,0 Mio. Euro und lag damit sehr deutlich über dem Vorjahreswert (Vj: -1,8 Mio. Euro). Der Anstieg ist eine Folge der Zahlung von 11,8 Mio. Euro durch die Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG an eine Konzerngesellschaft der mybet Gruppe zur außergerichtlichen Beendung des langjährigen Gerichtsverfahrens um Schadensersatz. Aufgrund dieses hohen EBIT lag auch das Periodenergebnis für das erste Halbjahr 2017 mit 4,0 Mio. Euro deutlich im positiven Bereich. Im Vorjahr hatte mit dem Verkauf der pferdewetten.de AG ebenfalls ein Sondereffekt zu einem vergleichbaren Periodenergebnis geführt (Vj: 4,2 Mio. Euro).

Prognose 2017 vorerst bestätigt Auf der Basis der Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2017 erhält der Vorstand die im Mai teilweise angehobene Prognose aufrecht. Diese sieht für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz zwischen 44,5 und 47,0 Mio. Euro, ein EBIT zwischen 4,5 und 5,5 Mio. Euro und eine Konzernliquidität zum Ende des Jahres von 1,0 bis 2,0 Mio. Euro vor.

"Um unsere Prognose zu erreichen müssen wir im zweiten Halbjahr unser Online-Casino in Griechenland reaktivieren können und eine gute Kundenakzeptanz unserer neuen Plattform erzielen. Aktuell steht uns das griechische Casino noch nicht wieder zur Verfügung und die Fußball-Saison hat gerade erst begonnen, so dass wir noch keine abschließende Beurteilung der neuen Plattform, speziell im Bereich Sportwetten, vornehmen können. Insofern besteht noch kein Grund für eine Prognoseanpassung, wir werden den weiteren Geschäftsverlauf aber sehr genau verfolgen", erläuterte Peuler. Zusätzliche wirtschaftliche Impulse für das zweite Halbjahr sollen aus dem neu gestarteten B2B-Geschäft mit Wettshops in Österreich und dem neuen Sponsoring des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach entstehen.

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com | www.mybet-shop.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations

tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

---------------------------------------------------------------------------

29.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67 WKN: A0JRU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

605139 29.08.2017

°