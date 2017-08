DGAP-News: mybet Holding SE: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mybet Holding":

mybet Holding SE: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

Berlin, 31. August 2017. Heute hat die mybet Holding SE ihre ordentliche Hauptversammlung in Berlin durchgeführt. Die Hauptversammlung stimmte mit großer Mehrheit allen zur Abstimmung stehenden Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten zu und damit unter anderem auch der Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Schaffung neuer Genehmigter und Bedingter Kapitalia.

Auf der Hauptversammlung waren rund 49 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Die genauen Abstimmungsergebnisse sind auf der Internetseite der mybet Holding SE in der Rubrik Aktie & Termine im Bereich Hauptversammlung veröffentlicht.

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com | www.mybet-shop.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations

tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

