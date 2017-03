DGAP-News: mutares AG: Integration der STS Gruppe schreitet voran (deutsch)

mutares AG: Integration der STS Gruppe schreitet voran

^ DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): Expansion/Firmenübernahme mutares AG: Integration der STS Gruppe schreitet voran

08.03.2017 / 08:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) hat einen Kaufvertrag zur Übernahme des Nutzfahrzeug-Zulieferergeschäfts der Plastic Omnium Gruppe unterzeichnet. Der Abschluss der komplexen Transaktion wird zum Ende des ersten Halbjahres erwartet. Die Integration der beiden französischen Werke, die zuvor von Mecaplast erworben wurden, schreitet schnell voran.

Nach der Zustimmung des Betriebsrates von Plastic Omnium hat mutares einen Kaufvertrag zur Übernahme des Nutzfahrzeug-Zulieferergeschäfts der Plastic Omnium Gruppe unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Ende des ersten Halbjahres 2017 erfolgen. Das Geschäft besteht aus neun Werken in Frankreich, China, Deutschland und Mexiko mit insgesamt mehr als 1.500 Mitarbeitern. In 2015 haben die Werke einen konsolidierten Umsatz von EUR 190 Mio. mit Außenverkleidungsteilen für die Kabine von LKW erwirtschaftet. Alle großen europäischen LKW-Hersteller zählen zum Kundenkreis. Die Werke befinden sich alle in direkter Kundenähe.

Zusammen mit STS und den beiden Werken der Mecaplast Gruppe formt mutares einen globalen Nutzfahrzeugzulieferer für Kabinenkomponenten mit einem Umsatz von EUR 400 Mio. und 2.700 Mitarbeitern in 15 Werken auf drei Kontinenten. Die Integration der zwei ehemaligen Werke von Mecaplast, die einen Umsatz von EUR 70 Mio. mit 340 Mitarbeitern erzielen, schreitet sehr gut voran. Seit der Akquisition ist die Anzahl der Angebotsanfragen deutlich gestiegen, was die Wertschätzung der neuen STS Gruppe bei den Kunden verdeutlicht. Dieser Trend verspricht ein weiteres organisches Umsatzwachstum.

Darüber hinaus arbeitet mutares an weiteren Add-on-Akquisitionen in der Nutzfahrzeug-Zuliefererindustrie, um eine führende Rolle in der Konsolidierung des Marktes einzunehmen. mutares verfolgt dabei einen fokussierten Buy&Build-Ansatz und treibt somit die nachhaltige Entwicklung des Portfolios und die Erreichung der ambitionierten Wachstumsziele voran.

Unternehmensprofil der Plastic Omnium Gruppe

Die Plastic Omnium Gruppe ist der weltweit führende Automobilzulieferer für Außenteile und die Kraftstoffversorgung sowie ein Hersteller von Containern für die öffentliche und private Abfallwirtschaft. Die Gruppe beschäftigt 33.000 Mitarbeiter in 128 Werken und 23 Forschungszentren in 31 Ländern.

Unternehmensprofil der mutares AG

Die mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

mutares AG Soh-Pih Mariette Nikolai Investor Relations & Corporate Communications Tel. +49 89 9292776-0 Fax +49 89 9292776-22 ir@mutares.de www.mutares.de

---------------------------------------------------------------------------

08.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A0SMSH2 WKN: A0SMSH Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

551441 08.03.2017

°