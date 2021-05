DGAP-News: mic AG: Vollständige Pyramid-Übernahme mit zweitem Closing erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

mic AG: Vollständige Pyramid-Übernahme mit zweitem Closing erfolgreich abgeschlossen

DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalerhöhung

mic AG: Vollständige Pyramid-Übernahme mit zweitem Closing erfolgreich

abgeschlossen

26.05.2021 / 11:19

- mic AG erhöht Beteiligung an der Pyramid Computer GmbH wie geplant auf

100%

- Nach abschließender Sachkapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der mic

AG EUR 18.554.343

München/Freiburg, 26.05.2021 - Durch das gestern erfolgte zweite Closing

wurde die in einer komplexen Transaktionsstruktur vollzogene Übernahme von

sämtlichen Anteilen an der Pyramid Computer GmbH (Pyramid) durch die mic AG

(ISIN: DE000A254W52) erfolgreich - und sogar früher als ursprünglich geplant

- abgeschlossen. Der Vorstand der mic AG hat zu diesem Zweck den Beschluss

der Hauptversammlung vom 28.12.2020 umgesetzt und mit Zustimmung des

Aufsichtsrats die abschließende Sachkapitalerhöhung durchgeführt.

An die Verkäufer um die Pyramid-Gründer und -Gesellschafter Niko Hensler und

Frieder Hansen werden 6.841.290 neue Aktien der mic AG zu einem Ausgabepreis

von EUR 3,00 ausgegeben. Im Gegenzug haben die Verkäufer die verbliebenen

48,01% der Anteile an der Pyramid in die mic AG eingebracht. Damit ist die

mic AG nunmehr alleinige Gesellschafterin der Pyramid, die im Jahr 2020

einen Umsatz von EUR 57,7 Mio. und ein EBIT von EUR 4,8 Mio. ausgewiesen

hat. Nach Eintragung der Sachkapitalerhöhung wird die mic AG ein

Grundkapital in Höhe von EUR 18.554.343,00, eingeteilt in 18.554.343

Inhaberaktien, aufweisen.

Damit wurden in einer Vielzahl von aufeinander abgestimmten

Transaktionsschritten das am 30.09.2020 unterzeichnete Term Sheet und der

notarielle Kaufvertrag vom 3.11.2020 wie geplant umgesetzt. Um den Kaufpreis

in Höhe von EUR 20 Mio. in bar und 46% der Aktien an der mic AG

darzustellen, wurde zunächst im November 2020 eine erste Barkapitalerhöhung

mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 6,7 Mio. zu einem Bezugspreis

von EUR 2,00 durchgeführt. Nach Erstellung des notwendigen

Wertpapierprospekts und Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im April 2021 wurde eine weitere

Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionsvolumen von EUR 10,9 Mio., zu

einem Bezugspreis von EUR 3,00 durchgeführt. Beide Kapitalerhöhungen waren

deutlich überzeichnet. Zusätzlich wurde ein Akquisitionskredit in Höhe von

EUR 5,0 Mio. bei der UniCredit Bank AG aufgenommen.

Zugleich wurden in zwei Tranchen neue mic-Aktien an die bisherigen

Gesellschafter der Pyramid ausgegeben. In einer ersten Tranche wurden etwa

1,7 Mio. Aktien zum Ausgabepreis von EUR 2,00 ausgegeben und in der zweiten

Tranche die zuletzt beschlossenen rd. 6,8 Mio. Aktien zum Ausgabepreis von

EUR 3,00. Mit diesen Bar- und Sachkapitalmaßnahmen hat die mic AG ihr

Grundkapital von EUR 2.440.640,00 zu Beginn der Transaktion auf nunmehr EUR

18.554.343,00 und damit auf das 7,6-fache erhöht.

Die Strukturierung der gesamten Transaktion und die Durchführung seitens der

mic AG wurden vom Vorstand Andreas Empl und dem langjährigen Berater

Christian Damjakob konzipiert und umgesetzt. Bei der Durchführung und

erfolgreichen Platzierung der Kapitalmaßnahmen waren die mwb fairtrade

Wertpapierhandelsbank AG um den Vorstand Kai Jordan, die CapSolutions GmbH

mittels ihres Geschäftsführers Georg Neubauer, sowie die SRH Schlöter,

Reidock & Herntrich GmbH mit Clemens Schlöter tätig. Die rechtliche

Begleitung der Akquisition der Pyramid und der Kapitalmaßnahmen erfolgte

durch die Kanzlei Heuking, geleitet von deren Partnern Boris Dürr und Dr.

Thorsten Kuthe. Steuerlich hat die Kanzlei Sailler von Dall'Armi Pöschl &

Partner um deren Partner Christian Sailler beraten.

"Ich freue mich, dass wir mit dieser reibungslosen Transaktion den Weg für

die Pyramid Computer GmbH an die Frankfurter Börse ebnen konnten. Das

Fundament für weitere Erfolge ist nun gelegt. Neben dem erwarteten

organischen Wachstum planen wir mit der Pyramid die Umsetzung einer

konsequenten Buy-and-Build-Strategie, um die Marktführerschaft in der

DACH-Region für POS-Lösungen im Lebensmitteleinzelhandel zu erreichen und

auszubauen", so Andreas Empl, Vorstand der mic AG.

Für die Verkäufer der Pyramid Computer GmbH war als M&A-Berater die Board

Advisors Deutschland AG unter Federführung ihres Vorstands Christoph Löslein

tätig. Die rechtliche Beratung ist durch die Kanzlei Friedrich Graf von

Westphalen um die Partner Dr. Barbara Mayer und Gerhard Manz erfolgt, die

steuerliche Beratung durch Günter Maier, Geschäftsführer der bws

Wirtschaftsberatungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH.

"Ich möchte mich nochmals herzlich beim gesamten Team der mic AG und auch

dem der Pyramid für die Zusammenarbeit bei der Übernahme der Pyramid

Computer GmbH bedanken. Der indirekte Börsengang der Pyramid ist die

Voraussetzung für zukünftiges Wachstum. Ich bin optimistisch, dass es dem

neuen Vorstandsteam Josef Schneider und Andreas Empl gelingen wird, positive

und wertsteigernde Impulse zu setzen", so Christoph Löslein, neuer

Aufsichtsrat der mic AG.

Über Pyramid Computer GmbH:

Die Pyramid Computer GmbH, nunmehr eine 100-prozentige Tochtergesellschaft

der mic AG, gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche

Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für

den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,

Netzwerke & Sicherheit sowie IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist Pyramid heute

in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von

Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an

namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe, Flexibilität,

Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale

Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden

Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am

Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig. Die

Geschäftsführung liegt bei Josef Schneider, der seit dem Einstieg der mic AG

als Gesellschafterin auch deren Vorstand angehört. Die beiden

Pyramid-Gründer Frieder Hansen und Niko Hensler bleiben der Gruppe als

Aktionäre der mic AG verbunden.

Über die mic AG:

Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,

ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte

Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen:

www.mic-ag.eu

www.pyramid.de

Kontakt mic AG:

Andreas Empl

Vorstand

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Tel: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

info@mic-ag.eu

www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

°