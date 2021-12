DGAP-News: mic AG: Konkretisierung des Pyramid-Forecasts für 2021 bestätigt Umsatz- und Ertragssteigerung zum Vorjahr und positiven Ausblick für 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

mic AG: Konkretisierung des Pyramid-Forecasts für 2021 bestätigt Umsatz- und Ertragssteigerung zum Vorjahr und positiven Ausblick für 2022

DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Prognose/Konferenz

mic AG: Konkretisierung des Pyramid-Forecasts für 2021 bestätigt Umsatz- und

Ertragssteigerung zum Vorjahr und positiven Ausblick für 2022

01.12.2021 / 11:26

- Umsatzerwartung in 2021 in Höhe von EUR 58,2 Mio., EBIT-Prognose für 2021

bei ca. EUR 5,0 Mio.

- Liquidität steigt auf ca. EUR 10 Mio., Verwendung möglich für geplante

Akquisitionen

- Verbesserter Auftragseingang in 2021 führt zu positivem Ausblick auf 2022

- Einladung zur Analysten- und Investorenkonferenz am 02.12.2021 um 15:00

Uhr

München, 01.12.2021 - Das Management der mic AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN:

DE000A254W52) legt einen aktualisierten Jahresend-Forecast für die

100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH ("Pyramid") vor.

Trotz weltweiter Beschaffungs- und Logistikprobleme wird beim Umsatz eine

leichte Steigerung von EUR 57,7 Mio. in 2020 auf EUR 58,2 Mio. in 2021

erwartet. Beim EBIT wird mit einem Anstieg von EUR 4,8 Mio. in 2020 auf EUR

5,0 Mio. in 2021 gerechnet. Damit wird Pyramid das Geschäftsjahr 2021 nach

aktuellem Stand innerhalb des im Februar dieses Jahres veröffentlichten

Prognosekorridors abschließen, obwohl negative Einmaleffekte für M&A-Kosten

und die Abschreibung auf ein Joint Venture in den USA das EBIT im laufenden

Jahr um etwa EUR 0,3 Mio. beeinträchtigen werden. Die Liquidität der Pyramid

zum Jahresende 2021 wird aufgrund des positiven Cashflows und trotz Tilgung

von Bankverbindlichkeiten auf etwa EUR 10 Mio. ansteigen.

"Das Jahr 2021 war geprägt von Turbulenzen im Beschaffungs- und

Logistikbereich. Dennoch konnten wir vor allem das Bestandskundengeschäft

weiter ausbauen und insbesondere im zweiten Halbjahr 2021 neue Projekte für

2022 akquirieren. Neben Kunden aus dem Food und Retail Bereich möchten wir

weitere umsatzstarke Projekte aus neuen Branchen gewinnen, wie Travel und

Mobility sowie Healthcare. Wir sind verkaufsseitig optimistisch für 2022",

so Stefan Brückner, Geschäftsführer der Pyramid Computer GmbH.

Auf Basis der laufenden Geschäfts- und Auftagsentwicklung bestätigt Pyramid

den positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2022. Es wird weiterhin mit

einem deutlichen Umsatzwachstum der Pyramid auf EUR 67 Mio. bis 71 Mio.

gerechnet - ohne Effekte aus der M&A-Tätigkeit. Das EBIT der Pyramid wird

2022 in einer Bandbreite von EUR 6,0 Mio. bis 6,4 Mio. erwartet, was eine

klare Steigerung gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr bedeuten würde. Dabei

wird von einer Entspannung der weltweiten Corona- und Beschaffungssituation

ab Mitte des Jahres 2022 ausgegangen.

"Es freut mich besonders, dass wir mit der Pyramid in 2021 das optimal zu

uns passende Target gewinnen konnten. Der starke operative Cashflow füllt

unsere Kriegskasse für weitere Akquisitionen im Rahmen unserer Buy &

Build-Strategie. Dementsprechend können wir die Barkomponente für unsere

geplanten Akquisitionen, wie die der faytech AG, aus Eigenmitteln

finanzieren", erläutert Andreas Empl, Vorstand der mic AG.

Die mic AG lädt alle interessierten Aktionäre, Investoren, Analysten sowie

Pressevertreter am 02.12.2021 um 15:00 Uhr zu einem virtuellen Round Table

ein. Details zur Teilnahme finden Sie unter folgendem Link:

https://www.mic-ag.eu/termine/

"Im Rahmen dieses virtuellen Round Tables werden wir die aktuellen Zahlen,

die Wachstumsperspektiven sowie die weiteren Pläne erörtern. Gerne stellen

wir uns allen Fragen zur Pyramid sowie der mic AG", so mic-Vorstand Andreas

Empl.

Über Pyramid Computer GmbH:

Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der mic

AG, gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche

Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für

den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,

Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist

Pyramid heute in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende

Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden

bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe,

Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale

Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden

Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am

Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig. Die

Geschäftsführung liegt bei Josef Schneider, der seit dem Einstieg der mic AG

als Gesellschafterin auch deren Vorstand angehört, sowie Stefan Brückner.

Die beiden Pyramid-Gründer Frieder Hansen und Niko Hensler bleiben der

Gruppe als Aktionäre der mic AG verbunden.

Über die mic AG:

Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,

ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte

Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen:

www.mic-ag.eu

www.pyramid.de

Kontakt mic AG:

Andreas Empl

Vorstand

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Tel: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

info@mic-ag.eu

www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

