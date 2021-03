DGAP-News: mic AG: Jahresabschluss gebilligt, Sachkapitalerhöhung beschlossen, Hauptversammlung terminiert und Research-Update mit Kursziel EUR 5,40 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

mic AG: Jahresabschluss gebilligt, Sachkapitalerhöhung beschlossen, Hauptversammlung terminiert und Research-Update mit Kursziel EUR 5,40

DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Research Update/Jahresbericht

mic AG: Jahresabschluss gebilligt, Sachkapitalerhöhung beschlossen,

Hauptversammlung terminiert und Research-Update mit Kursziel EUR 5,40

02.03.2021 / 14:32

- Aufsichtsrat billigt testierten Jahresabschluss zum 31.12.2020

- Ordentliche Hauptversammlung für 2020 auf 29.03.2021 terminiert

- Sachkapitalerhöhung zur Umsetzung der Pyramid-Akquisition beschlossen

- AlsterResearch erhöht Kursziel von EUR 4,50 auf EUR 5,40

München, 02.03.2021 - Der Aufsichtsrat der mic AG hat in seiner heutigen

Sitzung den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2020

gebilligt. Der vom Wirtschaftsprüfer RSM GmbH uneingeschränkt testierte

Abschluss ist damit festgestellt. Zu den bereits am 01.02.2021

kommunizierten vorläufigen Zahlen gibt es keine Änderungen.

Die Gremien haben zudem entschieden, den Jahresfehlbetrag von EUR 1,2 Mio.

(Vorjahr EUR 1,5 Mio.) sowie den gesamten Verlustvortrag mit den Rücklagen

und den Erträgen aus der Kapitalherabsetzung zu verrechnen. Der

Bilanzverlust ist damit vollständig beseitigt. Das Eigenkapital zum

31.12.2020 beläuft sich auf EUR 8,0 Mio., nach EUR 1,5 Mio. zum 31.12.2019.

Die Eigenkapitalquote hat sich damit von 63,6% im Vorjahr auf 88,3%

verbessert.

Ebenfalls in seiner Sitzung hat der Aufsichtsrat dem am heutigen Tage

gefassten Beschluss des Vorstands der mic AG, eine Sachkapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital zur Umsetzung der Pyramid-Akquisition durchzuführen,

zugestimmt. Im Rahmen dieser Sachkapitalerhöhung werden die ersten 52% der

Anteile an der Pyramid Computer GmbH sowie Forderungen der

Transaktionsbeteiligten und der Gremien eingebracht. Dies stellt, zusammen

mit dem Barkaufpreis in Höhe von EUR 20,0 Mio., die erste Stufe der

zweistufigen Transaktion dar. Wie am 03.11.2020 vertraglich vereinbart,

werden im Rahmen dieser Sachkapitalerhöhung bis zu 2,3 Mio. neue Aktien der

mic AG ausgegeben.

Zudem hat der Aufsichtsrat zugestimmt, die ordentliche Hauptversammlung für

das Geschäftsjahr 2020 in virtueller Form am 29.03.2021 abzuhalten. Es sind

lediglich die Standard-Tagesordnungspunkte einer ordentlichen

Hauptversammlung vorgesehen, dabei wird die Wiederwahl der RSM GmbH,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, als

Jahresabschlussprüfer für das Jahr 2021 vorgeschlagen.

Die Analysten von AlsterResearch haben in ihrem aktuellen Research-Update

das Kursziel der mic AG-Aktie von EUR 4,50 auf EUR 5,40 angehoben. Die

Empfehlung bleibt unverändert bei "Kaufen". Die nochmals verbesserte

Einschätzung von AlsterReseach wird von einer Vielzahl von Faktoren

getragen. Neben dem positiven Ausblick der Pyramid selbst auf das

Geschäftsjahr 2021, in dem bei Umsatz und Ertrag weitere Steigerungen

gegenüber 2020 angenommen werden, gehört dazu die zügige und überzeugende

Umsetzung der komplexen Pyramid-Transaktion durch das Management der mic AG.

Andreas Empl, Vorstand der mic AG, fasst die Entwicklung der letzten Wochen

zusammen: "Es ist hervorragend, mit welcher Leidenschaft und Konsequenz wir

mit unserem extrem schlanken Team die Pyramid-Transaktion von der

anfänglichen Idee bis hierhin umgesetzt haben. Bisher sind alle Überlegungen

und Planungen aufgegangen. Unsere erste Barkapitalerhöhung im November 2020

war mehrfach überzeichnet. Das Jahr 2020 lief für Pyramid sogar besser als

erwartet, der Nettogewinn aus 2020 von EUR 3,1 Mio. steht bereits der mic AG

zu. Für die Akquisitionsfinanzierung konnte mit der UniCredit unser

Wunschpartner gewonnen werden. Der Jahresabschluss wurde sowohl bei Pyramid

als auch bei uns in Rekordtempo geprüft und festgestellt. Alle weiteren

Schritte für die vollständige Umsetzung der Transaktion sind exakt im

Zeitplan. Und vom Kapitalmarkt erhalten wir für unsere Entscheidungen ein

äußerst positives Feedback, was sich auch in den sehr erfreulichen

Research-Updates von AlsterResearch und SMC Research niederschlägt. Aber

selbstverständlich bleiben wird hochkonzentriert und antreibend bis zum

Closing der Transaktion und darüber hinaus."

Der Jahresabschluss der mic AG für das Jahr 2020 steht unter

https://www.mic-ag.eu/investor-relations zur Verfügung.

Über Pyramid Computer GmbH:

Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das

süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von

IT-Lösungen für den Einzelhandels sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,

Netzwerke & Sicherheit sowie IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist Pyramid heute

in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von

Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an

namhafte globale Unternehmen ausgeliefert.

Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren

minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell

wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am

Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.

Über die mic AG:

Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,

ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte

Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen:

www.mic-ag.eu

www.pyramid.de

Kontakt mic AG:

Andreas Empl

Vorstand

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Tel: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

info@mic-ag.eu

www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

02.03.2021

Unternehmen: mic AG

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Deutschland

Telefon: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

E-Mail: info@mic-ag.eu

Internet: www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52

WKN: A254W5

Indizes: Scale30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1172439

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1172439 02.03.2021

°