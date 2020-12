DGAP-News: mic AG: Hauptversammlung der mic AG stimmt allen Beschlüssen einschließlich derjenigen zur Umsetzung der Pyramid-Transaktion zu (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

mic AG: Hauptversammlung der mic AG stimmt allen Beschlüssen einschließlich derjenigen zur Umsetzung der Pyramid-Transaktion zu

^

DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Fusionen & Übernahmen

mic AG: Hauptversammlung der mic AG stimmt allen Beschlüssen einschließlich

derjenigen zur Umsetzung der Pyramid-Transaktion zu

28.12.2020 / 14:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- Aktionärinnen und Aktionäre fassen alle Beschlüsse mit großer Mehrheit

- Bar- und Sachkapitalerhöhung zur Umsetzung der Pyramid-Transaktion

beschlossen

- Alle Aufsichtsratsmitglieder erneut gewählt, ebenso Ersatzmitglieder wie

vorgeschlagen

München, 28.12.2020 - Die im Segment Scale der Frankfurter Börse notierte

mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5) hat am heutigen Tage ihre

ordentliche Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2019 - zum Schutz aller

beteiligten Personen - in virtueller Form abgehalten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten die virtuelle Hauptversammlung in

Bild und Ton über das HV-Portal der Gesellschaft live verfolgen. Sie

stimmten mit großen Mehrheiten allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und

Aufsichtsrat zu. Sowohl dem Alleinvorstand Andreas Empl als auch den

Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde bei der Entlastung mit Mehrheiten von

jeweils über 97,5% das Vertrauen ausgesprochen. Die zur Wahl vorgeschlagenen

Kandidaten für den Aufsichtsrat, Herr Dr. Jürgen Gromer, Herr Ernst-Wilhelm

Frings und Herr Dr. Christoph Ludwig, wurden mit großen Mehrheiten erneut in

den Aufsichtsrat gewählt. Zu Ersatzmitgliedern wurden Herr Christoph Löslein

und Herr Ralph Weidenmann gewählt. In einer anschließenden konstituierenden

Sitzung wählte der Aufsichtsrat wiederum Dr. Jürgen Gromer zum Vorsitzenden

und Ernst-Wilhelm Frings zu seinem Stellvertreter.

Die Stimmrechte konnten vor und während der virtuellen Hauptversammlung per

Briefwahl oder mittels Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der

Gesellschaft ausgeübt werden. Insgesamt wurde für rund 2,0 Mio. Stückaktien

abgestimmt, was einem Anteil von 34,5% am Grundkapital entspricht. In einer

Video-Einspielung hat der CEO der Pyramid Computer GmbH (Pyramid), Josef

Schneider, die Pyramid und ihr Geschäftsfeld persönlich vorgestellt.

Zur Umsetzung der Pyramid-Transaktion hat die Hauptversammlung eine

Barkapitalerhöhung zur Erzielung eines Emissionserlöses von EUR 10,9 Mio.

und eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 8,5 Mio. beschlossen.

Zudem wurde dem am 3.11.2020 notariell geschlossenen Kauf- und

Einbringungsvertrag zum Erwerb der Pyramid zugestimmt. Darüber hinaus wurde

u. a. ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 1 Mio. beschlossen und

eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erteilt. Auch diese Beschlüsse

wurden mit Mehrheiten von über 97,5% gefasst.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur

virtuellen Hauptversammlung 2020 finden Sie unter

www.mic-ag.eu/investor-relations/hauptversammlung.

Andreas Empl, alleiniger Vorstand der mic AG, bedankt sich bei den

Aktionärinnen und Aktionären für das gezeigte Vertrauen: "Ich freue mich

sehr, dass die klaren Abstimmungs- und Wahlergebnisse erneut die

Entscheidung für die Pyramid-Übernahme bestätigen. Dies ist ein weiterer

wichtiger Schritt zur Umsetzung der vollständigen Übernahme. Wir können

damit die enorme Geschwindigkeit der letzten Monate beibehalten."

Das Closing der Pyramid-Transaktion ist für das zweite Quartal 2021 geplant.

Über Pyramid Computer:

Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das

süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von

IT-Lösungen für den Einzelhandels sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,

Netzwerke & Sicherheit sowie IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist Pyramid heute

in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von

Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an

namhafte globale Unternehmen ausgeliefert.

Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren

minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell

wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am

Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.

Über die mic AG:

Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,

ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte

Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen:

www.mic-ag.eu

www.pyramid.de

Kontakt mic AG:

Andreas Empl

Vorstand

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Tel: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

info@mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

---------------------------------------------------------------------------

28.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: mic AG

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Deutschland

Telefon: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

E-Mail: info@mic-ag.eu

Internet: www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52

WKN: A254W5

Indizes: Scale30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1157620

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1157620 28.12.2020

°