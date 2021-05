DGAP-News: mic AG: Erstes Closing der Pyramid-Transaktion erfolgt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

mic AG: Erstes Closing der Pyramid-Transaktion erfolgt

19.05.2021 / 14:15

- mic AG hält zunächst 52% der Pyramid-Anteile

- Pyramid-Geschäftsführer Josef Schneider wird weiteres Vorstandsmitglied

der mic AG

- Wechsel im Aufsichtsrat vollzogen

München/Freiburg, 19.05.2021 - Genau im Zeitplan wurde gestern der erste

Teil der als sog. Reverse-IPO strukturierten Übernahme der Pyramid Computer

GmbH (Pyramid) durch die mic AG (ISIN: DE000A254W52) vollzogen. Zum ersten

Closing wurde der Barkaufpreis von EUR 20 Mio. an die Verkäufer um die

Pyramid-Gründer und -Gesellschafter Niko Hensler und Frieder Hansen

ausgezahlt. Als weiterer Bestandteil der Transaktion wurde eine

Sachkapitalerhöhung um EUR 2.293.707 auf ein neues Grundkapital von EUR

11.713.052 durchgeführt, die mit Eintragung im Handelsregister wirksam

werden wird. Gegenstand der Sachkapitalerhöhung waren vor allem die

Pyramid-Anteile sowie im Rahmen der Transaktion entstandene Forderungen. In

einer abschließenden Sachkapitalerhöhung werden voraussichtlich bereits in

der nächsten Woche die noch ausstehenden 48% der Pyramid-Anteile in die mic

AG eingebracht.

Zum gestrigen Closing ist Josef Schneider als weiteres Vorstandsmitglied

neben Andreas Empl in den Vorstand der mic AG eingezogen. Herr Schneider ist

seit 2019 Geschäftsführer der Pyramid und wird diese Position beibehalten.

"Ich freue mich, im Vorstand der mic AG insbesondere die operative

Verantwortung für das gesamte Pyramid-Geschäft zu übernehmen. Unsere neuen

Möglichkeiten durch das Börsenlisting, u.a. durch die daraus resultierenden

zusätzlichen Finanzierungsoptionen, und die gewachsene Bekanntheit der

Pyramid sollten sich schon bald in weiteren operativen Erfolgen

niederschlagen. "

Mit dem heutigen Tage wurde zudem ein Wechsel im Aufsichtsrat der mic AG

vollzogen. Im Zuge des Vollzugs der Transaktion haben wie geplant die Herren

Ernst-Wilhelm Frings und Dr. Christoph Ludwig ihre Aufsichtsratsmandate

niedergelegt. An ihrer Stelle sind die in der Hauptversammlung am 28.12.2020

gewählten Ersatzmitglieder Christoph Löslein und Ralph Weidenmann in den

Aufsichtsrat der mic AG eingezogen. In der heutigen konstituierenden Sitzung

des Aufsichtsrats wurde wiederum Dr. Jürgen Gromer zum Vorsitzenden gewählt,

als sein Stellvertreter wurde Christoph Löslein ernannt.

Dr. Jürgen Gromer, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Andreas Empl, Vorstand

der mic AG, danken den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern:

"Ernst-Wilhelm Frings und Dr. Christoph Ludwig haben im Aufsichtsrat der mic

AG eine ausgezeichnete Arbeit geleistet. Unsere Gesellschaft war gezwungen,

sich vollständig neu zu erfinden, mit äußerst knappen Ressourcen die

Vergangenheit zu bewältigen und ein neues Geschäftsmodell zu etablieren. In

intensiver und sehr vertrauensvoller Zusammenarbeit innerhalb des

Aufsichtsrats und gemeinsam mit dem Vorstand ist all dies hervorragend

gelungen. Gleichwohl sind wir hoch erfreut, mit den neuen Aufsichtsräten

Christoph Löslein und Ralph Weidenmann einen exzellenten Ersatz gefunden zu

haben."

Über Pyramid Computer GmbH:

Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das

süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von

IT-Lösungen für den Einzelhandels sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,

Netzwerke & Sicherheit sowie IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist Pyramid heute

in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von

Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an

namhafte globale Unternehmen ausgeliefert.

Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren

minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell

wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am

Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.

Über die mic AG:

Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,

ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte

Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen:

www.mic-ag.eu

www.pyramid.de

Kontakt mic AG:

Andreas Empl

Vorstand

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Tel: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

info@mic-ag.eu

www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

