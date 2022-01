DGAP-News: mic AG: AlsterResearch erhöht Kursziel nach faytech-Übernahme auf EUR 5,90 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

mic AG: AlsterResearch erhöht Kursziel nach faytech-Übernahme auf EUR 5,90

mic AG: AlsterResearch erhöht Kursziel nach faytech-Übernahme auf EUR 5,90

04.01.2022

- AlsterResearch bestätigt Einschätzung "KAUFEN" und hebt Kursziel von EUR

5,40 auf EUR 5,90 an

- Grund für die Anhebung ist die Unterzeichnung der faytech-Übernahme

- AlsterResearch betont Zugang zu neuen Blue-Chip-Kunden, weltweites

Vertriebsnetzwerk und erstmalig Produktionskapazitäten in China durch

faytech-Erwerb

München, 04.01.2022 - Nachdem die mic AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN:

DE000A254W52) am 24.12.2021 den Kaufvertrag zur Übernahme der faytech AG

("faytech") unterschrieben hat, erhöhen die Analysten der SRH AlsterResearch

AG in ihrem aktuellen Research-Update das Kursziel der mic AG Aktie von EUR

5,40 auf EUR 5,90 und bestätigen ihre Einschätzung "KAUFEN".

Laut AlsterResearch avanciert die mic AG durch die faytech-Akquisition zu

einem führenden Player im Bereich der Touchscreen-Panels am Point-of-Sale

(POS), mit einem erstklassigen Kundenstamm und strategischen

Produktionsstätten in Deutschland und China. Den überwiegend in Aktien

bezahlten Kaufpreis für faytech sieht AlsterResearch als attraktiv an.

Thomas Wissler als für die Studie verantwortlicher Analyst bei

AlsterResearch hebt neben dem Produktionsstandort China das weltweite

Vertriebsnetzwerk und die renommierten Kunden der faytech hervor. Alles

zusammen mache die faytech-Übernahme zu einer richtungsweisenden Transaktion

für die mic AG, die den Umsatz der kombinierten Unternehmen bereits ab 2022

über die Schwelle von EUR 100 Mio. heben werde. Auf Basis des aktuellen

Aktienkurses sieht AlsterResearch damit ein Aufwärtspotenzial von über 100

%.

Über die faytech AG:

Die faytech AG, Witzenhausen, ist einer der führenden Hersteller von

Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und

Point-of-Service)-Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor

allem in Shenzen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining,

China.

Mit über 350 Mitarbeitern werden alle angebotenen Touch-Geräte von der

faytech AG selbst entwickelt und hergestellt. Im Jahr 2013 wurde faytech

North America als partnerschaftliches Unternehmen gegründet, um das Wachstum

im US-Markt zu festigen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden im Jahr 2018

sowohl in Indien als auch in Japan Büros eröffnet. Zu den faytech-Kunden

zählen namhafte Untertnehmen wie Bechtle, Bosch, Continental, Dell,

Honeywell, Komatsu, Qualcomm, Siemens und Unilever.

Der Gründer, Hauptaktionär und heutige Vorstand mit Wohnsitz in China, Arne

Weber, wird durch den CEO, Peter Trosien, aus Deutschland heraus

unterstützt.

Über Pyramid Computer GmbH:

Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der mic

AG, gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche

Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für

den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,

Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist

Pyramid heute in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende

Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden

bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe,

Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale

Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden

Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am

Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig. Die

Geschäftsführung liegt bei Josef Schneider, der seit dem Einstieg der mic AG

als Gesellschafterin auch deren Vorstand angehört, sowie Stefan Brückner.

Die beiden Pyramid-Gründer Frieder Hansen und Niko Hensler bleiben der

Gruppe als Aktionäre der mic AG verbunden.

Über die mic AG:

Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,

ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte

Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen:

www.mic-ag.eu

www.pyramid.de

www.faytech.com

Kontakt mic AG:

Andreas Empl

Vorstand

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Tel: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

info@mic-ag.eu

www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

