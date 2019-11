DGAP-News: mainvestor GmbH: mainvestor GmbH / Deutsche Rohstoff AG: 'Mit unserer 5,25%-Anleihe vereinen wir für unsere Anleger Sicherheit und Profitabilität' (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Rohstoff":

22.11.2019

Deutsche Rohstoff AG

Im Company-Talk: Dr. Thomas Gutschlag, CEO

"Mit unserer 5,25-%-Anleihe vereinen wir für Anleger Sicherheit und

Profitabilität"

- "Haben Anlegern mit 5,25-%-Anleihe bei halbjährlicher Auszahlung des

Kupons über Laufzeit von 5 Jahren ein attraktives Paket geschnürt"

- "Wollen Mittel der Anleihe für den Ausbau sowie den Erwerb neuer Flächen

im US-Öl- und Gasgeschäft verwenden"

- "Sind ein etablierter Anleiheemittent und erfüllen hohe

Transparenzanforderungen"

- "Bislang 100 % Trefferquote bei Bohrungen durch Konzentration auf

Schieferöl und -gas und Horizontalbohrtechnik"

- "Erwarten 2020 einen deutlichen Sprung beim Umsatz und beim EBITDA und

sehen uns für weiteres Wachstum gut aufgestellt"

- "Schutzklausel als zusätzliche Sicherheit für Anleger und Deutsche

Bundesbank bescheinigt ,Notenbankfähigkeit'"

Datum: 22.11.2019

Hintergrund

Die Deutsche Rohstoff AG ("Deutsche Rohstoff") wurde 2006 gegründet und ist

ein profitabel wachsendes Rohstoffunternehmen mit Kerngeschäft Schieferöl-

und Gasförderung in den USA. Das Unternehmen produziert derzeit aus mehr als

80 Bohrungen in den Bundesstaaten Colorado, Utah und North Dakota. Mitte

dieses Jahres hat die Deutsche Rohstoff AG mit elf neuen Horizontalbohrungen

in Colorado begonnen, die zurzeit fertiggestellt werden und voraussichtlich

noch in diesem Jahr Öl und Gas produzieren sollen. Die Aktien der Deutsche

Rohstoff AG notieren im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse.

Das Unternehmen hat bereits zwei Unternehmensanleihen begeben, die

börsengelistet sind. Derzeit platziert die Deutsche Rohstoff ihre 3. Anleihe

am Markt. Inhaber der 2. Anleihe 2016/2021 können den Bond noch bis

29.11.2019 in die neue Anleihe 2019/2024 tauschen.

mainvestor Company Talk sprach mit dem CEO Dr. Thomas Gutschlag.

mainvestor: Herr Dr. Gutschlag, "Öl für uns alle" ist ein Brettspiel, das in

den 1980er Jahren recht populär war. Haben Sie das auch mal gespielt?

Thomas Gutschlag: Offen gestanden nicht. Damals konnte ich aber auch noch

nicht wissen, dass ich mal in der Öl- und Gasbranche landen würde.

mainvestor: Die Grundidee des Spiels besteht darin, aussichtsreiche Ölfelder

zu erwerben, erfolgreich zu bohren und das Öl zu einem möglichst guten Preis

zu verkaufen. Wer am Ende das meiste Geld hat, hat gewonnen.

Thomas Gutschlag: Klingt nach einer vereinfachten aber grundsätzlich

richtigen Darstellung der Ölbranche und das ist im Prinzip auch das

Geschäftsmodell der Deutsche Rohstoff AG.

mainvestor: Wenn man der öffentlichen Meinung glauben darf, ist Öl aber doch

bald überflüssig, weil erneuerbare Energien künftig unseren Energiebedarf

decken. Ist dann ,game over' für die Ölindustrie?

Thomas Gutschlag: Ich will hier meine persönliche Meinung zum Thema gar

nicht äußern, sondern vielmehr weltweit renommierte Experten für die Branche

zitieren. Die Internationale Energieagentur, die zur OECD gehört, sieht

einen über viele Jahre weiter steigenden Ölbedarf weltweit. In den Analysen,

die zunächst bis ins Jahr 2040 reichen, nimmt der globale Ölverbrauch zu und

nicht ab, selbst wenn die aktuellen politischen Initiativen wirklich

umgesetzt würden. Zu einer ganz ähnlichen Prognose kommt übrigens auch die

OPEC. Natürlich nehmen erneuerbare Energien zu und das finde ich auch sehr

gut. Aber wir werden auf absehbare Zeit sogar noch mehr Öl als heute

brauchen, um den Energiehunger einer stetig wachsenden Weltbevölkerung zu

decken, der durch die wirtschaftliche und demographische Entwicklung in den

Schwellenländern zusätzlich getrieben wird.

mainvestor: Und, wie ist die Deutsche Rohstoff in der Ölbranche

positioniert?

Thomas Gutschlag: Wir sind nicht ganz groß, aber gut. Unser Track Record aus

gut 10 Jahren im Schieferöl- und -gasgeschäft in den USA belegt, dass wir

erfolgreich sind. Wir sind sehr profitabel, hatten bei unseren bisherigen

Bohrungen eine Trefferquote von 100 Prozent und wir wachsen weiter.

mainvestor: Eine Trefferquote von 100 Prozent klingt fast etwas unheimlich.

Wie kommt's?

Thomas Gutschlag: Das hat mehrere Gründe. Zum einen - um im Spielebild zu

bleiben - weil wir nicht würfeln, sondern unser sehr erfahrenes Management

und Geologenteam in den USA extrem penibel die vorhandenen Daten auswertet

und wir wenig Risiken eingehen. Wir bohren nur in solchen Feldern, bei denen

Bohrungen in der Nachbarschaft bereits gezeigt haben, dass Öl vorhanden ist.

Es gibt entsprechende Datenbanken, aus denen wir diese Informationen

bekommen. Zum anderen profitieren wir von der Bohrtechnik, die bei

Schieferöl und -gas angewendet wird.

mainvestor: Das müssen Sie für die Nicht-Ölfachleute unter uns etwas genauer

erklären.

Thomas Gutschlag: Bei Schieferöl bohren wir sozusagen in das Muttergestein

des Öls, in der Gesteinsschicht also, in der das Öl entstanden ist. Dabei

bohren wir in etwa 3.000 Metern Tiefe horizontal, also parallel zur

Oberfläche. Wir sind also nicht darauf angewiesen, bei Vertikalbohrungen

hoffen zu müssen, auf ein Ölreservoir mit viel geringerer Ausdehnung in

höheren Schichten zu treffen. Diese Bohrtechnik und die akribische Recherche

und Auswahl der Ölfelder sind das Geheimnis unseres Bohrerfolgs. Das schafft

Sicherheit und Sichtbarkeit für unsere künftigen Produktionsmengen und die

daraus abgeleiteten Umsätze und Gewinne.

mainvestor: Wie viele Bohrungen der Deutsche Rohstoff produzieren aktuell

denn Öl und Gas?

Thomas Gutschlag: Wir haben derzeit 80 produzierende Bohrungen. So eine

Bohrung kann etwa 20 Jahre lang produktiv und ertragreich sein. Am Anfang

sind der Output und damit auch der Cashflow natürlich am höchsten. Das führt

dazu, dass wir unser investiertes Kapital in etwa nach 18 Monaten bereits

wieder verdient haben. Diese schnelle Amortisation lässt uns und unsere

Investoren natürlich gut schlafen. Zusätzlich zu den bestehenden Bohrungen

haben wir in den vergangenen Monaten 11 weitere Bohrungen niedergebracht,

die in den kommenden Wochen anfangen werden, Öl zu produzieren. Das ist die

Grundlage für den deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg, den wir für das

kommende Jahr erwarten. Wir wollen 75-85 Millionen Euro mit Öl und Gas

umsetzen und so einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von

55-65 Millionen Euro einfahren. Mit dieser Prognose fühlen wir uns sehr

komfortabel und haben sie erst vor wenigen Tagen offiziell noch einmal

bestätigt.

mainvestor: Haben Sie eine Vorstellung, wie viel Öl die Deutsche Rohstoff

bei ihren Projekten im Boden hat?

Thomas Gutschlag: Natürlich. Unsere sicheren Ölreserven summieren sich

aktuell auf 29 Millionen Barrel (BOE). Das ist aber nicht unsere

Vorstellung, sondern das sind Reserven, die uns renommierte, unabhängige

Gutachter bestätigen. Diese Bodenschätze sind gut für fast eine Milliarde

US-Dollar an Umsatz und für einen Cashflow von 340 Millionen US-Dollar.

Diese künftigen Zahlungsströme sind selbstverständlich ein starkes

Sicherheitsargument für die Zeichner unserer Anleihe, die wir gerade

begeben.

mainvestor: Sie sind hauptsächlich in Colorado tätig - warum haben Sie sich

für diese Region entschieden?

Thomas Gutschlag: Es stimmt, derzeit liegt unser Schwerpunkt in Colorado im

Raum Denver, wir sind aber auch in North Dakota und Utah aktiv. Colorado ist

- nach Texas - der zweitwichtigste Standort der amerikanischen Öl- und

Gasindustrie überhaupt. In den vergangenen 10 Jahren wurden in dem Staat

rund 3.000 Horizontalbohrungen niedergebracht. Wir finden dort also

Dienstleister vor, die mit der Bohrtechnik, die wir anwenden bestens

vertraut sind und auch eine entsprechende Infrastruktur. Zudem ist die Basis

an Bohrdaten auf diese Weise natürlich sehr gut. Und natürlich ist die sehr

moderate Unternehmensbesteuerung mit einer Corporate Tax von nur noch 24

Prozent durchaus sehr angenehm für uns.

mainvestor: Die Deutsche Rohstoff platziert derzeit gerade eine

Unternehmensanleihe. Sie zahlen 5,25 Prozent Zinsen und wollen bis zu 100

Millionen Euro platzieren. Was ist der Grund für die Emission?

Thomas Gutschlag: Wir wollen weiter wachsen. Dazu wollen wir die Mittel

einsetzen. Weiter wachsen heißt, wir wollen uns weitere Projekte sichern und

neue Bohrungen niederbringen. Deshalb der neue Bond, der übrigens schon der

dritte ist. Wir haben also am Kapitalmarkt auch schon einen guten Track

Record, wegen unserer bisherigen Anleihen und als börsennotiertes

Unternehmen sowieso.

mainvestor: Was bieten Sie Anleiheinvestoren außer 5,25 Prozent Zinsen?

Thomas Gutschlag: Na ja, 5,25 Prozent Zinsen sind ja schon mal eine ganze

Menge, zumindest, wenn sie von einem substanzstarken und profitablen

Unternehmen kommen. Das wir das sind, zeigen unsere hohen bestätigten

Ölreserven, die guten Gewinne der vergangenen Jahre und die gute

Gewinnprognose für das kommende Jahr sowie unsere positiven Perspektiven.

Zudem ist unsere Anleihe mit verschiedenen Schutzklauseln ausgestattet, zum

Beispiel einer Mindesteigenkapitalquote von 25 Prozent und der

Verpflichtung, dass unsere Ölreserven und unsere Liquidität stets das

Anleihevolumen übersteigen. Zusammenfassend meine ich, dass wir Anlegern

Sicherheit und Profitabilität gleichermaßen bieten.

mainvestor: Die Deutsche Rohstoff ist auch ,notenbankfähig", was bitte

bedeutet das?

Für den einen oder anderen Anleihe-Investor mag es tatsächlich ein

zusätzlicher Beleg für unsere Substanz und Finanzstärke sein, dass die

Deutsche Bundesbank unser Unternehmen nach einer quantitativen und

qualitativen Bonitätsanalyse mit dem Prädikatsurteil ,notenbankfähig'

eingestuft hat. Und das nun schon mehrere Jahre in Folge. Das heißt,

Kreditinstitute könnten unsere Anleihen bei der Bundesbank als Sicherheit

für Zentralbankgeld einreichen.

mainvestor: Es sind ja derzeit auch Anleihen anderer Unternehmen in der

Platzierung. Wie würden Sie die Deutsche Rohstoff und ihren Bond da

einordnen?

Thomas Gutschlag: Ich möchte mich gar nicht zu anderen Anleihen äußern.

Anleger müssen bei einem Investment natürlich immer der Rendite auch die

Risiken und Perspektiven gegenüberstellen. Und ich finde, dass die Deutsche

Rohstoff da ein sehr faires Angebot macht. Das sieht im Übrigen auch die KFM

Mittelstand AG ähnlich. Im aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer der KFM

wird unsere 5,25%-Anleihe 2019/2024 als "attraktiv" bewertet und erhält gute

4 von 5 möglichen Sternen. Wir sind in einer Branche mit steigender

Nachfrage gut positioniert. Wir haben umfassende Erfahrung, operativ

natürlich, aber auch am Kapitalmarkt, verfügen über Substanz, arbeiten sehr

profitabel und positionieren uns für weiteres Wachstum. Deshalb bin ich für

den Erfolg unserer Anleiheemission optimistisch und bekomme von Anlegern

positives Feedback zum neuen Bond und zum Umtauschangebot der Deutsche

Rohstoff AG.

mainvestor: Herr Dr. Gutschlag, vielen Dank für das Gespräch.

