DGAP-News: mainvestor GmbH / PREOS Real Estate AG: PREOS 7,5%-Wandelanleihe bietet Substanz und Chance (deutsch)

mainvestor GmbH / PREOS Real Estate AG: PREOS 7,5%-Wandelanleihe bietet Substanz und Chance

^

DGAP-News: mainvestor GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

mainvestor GmbH / PREOS Real Estate AG: PREOS 7,5%-Wandelanleihe bietet

Substanz und Chance

27.11.2019 / 12:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PREOS Real Estate AG

Im Company-Talk: PREOS-CEO Frederik Mehlitz

"PREOS 7,5%-Wandelanleihe bietet Substanz und Chance"

- "7,5 % pro Jahr Zinsen und die Möglichkeit in PREOS-Aktien zu wandeln"

- "Zu unserem Portfolio gehört die Karstadt-Zentrale und wir haben auch die

Sky-Zentrale gekauft"

- "Konzentrieren uns auf die Top-Städte mit Objekten bis 300 Mio. Euro und

haben hohe Renditeziele"

- "Der deutsche Büroimmobilienmarkt ist weiterhin besonders für Investoren

attraktiv"

- "Wollen zufließende Mittel verwenden, um weiter profitabel zu wachsen

- "Die Objektpipeline ist groß"

Datum: 27.11.2019

Hintergrund

Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter

aktiver Immobilieninvestor mit dem Fokus auf deutsche Metropolregionen.

Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert.

Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater

Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das

Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu

vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im

Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra

(PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. Aktuell begibt

die Gesellschaft eine Wandelanleihe im Volumen von bis zu 300 Mio. Euro, die

Zeichnungsfrist läuft noch voraussichtlich bis 4. Dezember 2019. mainvestor

Company Talk sprach dazu mit dem PREOS-CEO Frederik Mehlitz.

mainvestor: Herr Mehlitz, PREOS Real Estate platziert gerade eine

Wandelanleihe mit einem jährlichen Zinskupon von 7,50 Prozent. Gehen Sie da

nicht reichlich hoch ran bei den Zinsen?

Frederik Mehlitz: Hoch vielleicht, vor allem aber fair. Das Zinsniveau, mit

dem Privatanlegern bei einigen Finanzierungsinstrumenten gerade im

Immobilienbereich abgespeist werden, empfinde ich persönlich teilweise als

vollkommen unangemessen niedrig. Da werden beispielsweise auf einigen

Crowdinvestment-Plattformen den Anlegern Nachrangdarlehen für

Immobilienprojekte von völlig unbekannten Entwicklern mit nur geringem

Eigenkapitaleinsatz für 5,5 bis 6 Prozent angepriesen. Das sind teilweise

Risiko/ Renditeprofile, bei denen institutionelle Anleger sich totlachen und

abwinken.

mainvestor: Von Privatanlegern wird so etwas aber gut nachgefragt.

Frederik Mehlitz: Weil sie glauben, das müsse so sein. Ich kann jedem nur

empfehlen, sich vor einem Investment sehr tiefgehend mit der Materie

auseinanderzusetzen. Nur weil etwas "Darlehen" oder "Anleihe" heißt, ist es

noch lange kein Witwen- und Waisen-Papier. Ich meine, wenn der Anleger

letztlich doch mit ins Risiko geht, muss er auch an den Chancen beteiligt

werden, beziehungsweise einen auskömmlichen Zinssatz erhalten, der auch den

Anforderungen von Profis entspricht.

mainvestor: Und Sie machen das besser?

Frederik Mehlitz: Wir bemühen uns sehr. PREOS zahlt feste Zinsen von 7,50

Prozent pro Jahr. Wer 1.000 Euro bei uns investiert, bekommt außerdem nach 5

Jahren 1.050 Euro zurückgezahlt, wenn er seine Anleihe so lange hält. Daraus

errechnet sich ein Renditeniveau, das doch erheblich von den zuvor von mir

bemängelten Größenordnungen abweicht. Außerdem hat der Anleger das Recht,

seine Anleihe alternativ in Aktien der PREOS zu wandeln und so eben auch an

den Chancen des Unternehmens als Aktionär teilzuhaben.

mainvestor: Und diese Konditionen bieten Sie an, weil.

Frederik Mehlitz: .weil wir es können. Unser Geschäft ist hochprofitabel,

wir erzielen damit hohe Renditen. Ich denke, jeder Anleger weiß, dass am

Immobilienmarkt hohe Renditen erzielt werden können. Und natürlich sind die

Anleihegelder nur ein Teil unserer Gesamtfinanzierung. Wenn PREOS eine

Immobilie kauft, dann setzen wir dabei zum ganz überwiegenden Teil günstige

Bankkredite ein. Für die Bankdarlehen zahlen wir rd. 2 Prozent pro Jahr -

manchmal etwas mehr und manchmal etwas weniger - dafür wird für die Bank

aber auch eine erstrangige Grundschuld eingetragen, deshalb der niedrige

Zins. In Summe sind unsere Finanzierungskosten also moderat und auf der

anderen Seite kalkulieren wir mit sehr ordentlichen Renditen.

mainvestor: Sie sollten an dieser Stelle vielleicht schildern, was PREOS

genau macht.

Frederik Mehlitz: Wir investieren in deutsche Büroimmobilien bis etwa 300

Millionen Euro Objektwert pro Einzelimmobilie. Das sind fertige, vermietete

Objekte, keine Entwicklungen oder Sanierungen. Ganz im Gegenteil: Wir haben

kürzlich beispielsweise die Deutschlandzentrale des Bezahlsenders Sky

gekauft, ein modernes großes Bürogebäude bei München, für das wir jedes Jahr

über 5 Millionen Euro Miete bekommen. PREOS gehört beispielsweise auch die

Karstadt-Zentrale in Essen, in der auch die Polizei Essen mit einem Vertrag

über mehrere Jahrzehnte Mieter ist. Dort generieren wir insgesamt fast 10

Millionen Euro Miete pro Jahr. PREOS hat außerdem den Access Tower, ein

Bürohochhaus in Frankfurt, gekauft. Die Mietverträge haben dort noch eine

durchschnittliche Restlaufzeit von knapp 10 Jahren und die Mieteinnahmen

summieren sich aktuell auf etwa 3,5 Millionen Euro. Ich könnte die Liste

noch eine Weile fortsetzen. Wir kaufen gute Objekte in den Top-7-Städten

Deutschlands, vor allem Frankfurt und München gefallen uns derzeit sehr gut.

Unser bilanziell erfasstes Portfolio summiert sich aktuell auf 497 Millionen

Euro. Außerdem haben wir schon Kaufverträge über weitere Immobilien mit

einem gutachterlich festgestellten Wert von 269 Millionen Euro

unterzeichnet.

mainvestor: Bestandshalter bei deutschen Büroimmobilien heißt die Schublade

also, in die man PREOS stecken kann?

Frederik Mehlitz: Ja, aber.

mainvestor: Aber.?

Frederik Mehlitz: Aber man sollte die Schublade dann nicht ganz schließen.

Denn von manch anderem Bestandshalter unterscheiden wir uns, weil wir auch

Verkäufe als Teil unseres Geschäftsmodells definiert haben, wenn sich

lukrative Gelegenheiten dazu bieten. Und das ist gar nicht selten. Wir haben

im laufenden Jahr beispielsweise schon einen Verkaufsvertrag für den St.

Martin Tower, einen Büroturm in Frankfurt mit über 25.000 Quadratmeter

Fläche, unterschrieben. Unser Verkaufspreis ist im dreistelligen

Millionen-Euro-Bereich und wir haben einen deutlich höheren Preis erzielt,

als wir wenige Monate vorher beim Ankauf gezahlt haben. Bestandshalter also

ja, aber sehr aktiv und durchaus transaktionsfreudig.

mainvestor: Aber es heißt doch, es sei so schwer, Objekte zu finden.

Frederik Mehlitz: Das wird von interessierter Seite zwar gerne behauptet,

stimmt aber nicht. Im 3. Quartal 2019 wurden in Deutschland Büroimmobilien

für 22,4 Milliarden Euro ge- und verkauft. Das ist das zweithöchste

Transaktionsvolumen, das es jemals in einem Quartal gab. Nur 2007 gab es ein

stärkeres Quartal. Da erzähle mir bitte niemand, es sei kein ,Material'

verfügbar. Natürlich ist es eine Herausforderung, günstige Objekte zu

finden, die gute Mieteinnahmen erzielen und sich später eventuell zu

deutlich höheren Preisen veräußern lassen.

mainvestor: Okay, dann ist es schwierig, günstige Objekte zu finden.

Frederik Mehlitz: Wir können das. Belegbar. Weil wir auch mit einem starken

Partner zusammenarbeiten: der publity AG. publity ist unser Asset Manager

und unterstützt uns beim Kauf, der Wertentwicklung und beim Verkauf von

Büroimmobilien. Das Unternehmen verfügt dabei über eine ungeheure Erfahrung

und hat in den vergangenen sieben Jahren mehr als 1.100 An- und Verkäufe

durchgeführt. Von dieser Erfahrung und dem Netzwerk profitiert PREOS. Vor

allem verfügt publity über eine hervorragende Datenbank, in der in

Deutschland rund 9.500 Objekte erfasst sind - mit allen relevanten Daten.

Das dürfte fast der gesamte relevante deutsche Büroimmobilienmarkt sein. Auf

diese Weise wissen wir und publity, wen man als potenziellen Verkäufer einer

Immobilie ansprechen musss, was die Rahmendaten des Objekts sind, wer als

Mieter in Frage kommt und wer es einem am Ende auch wieder abkauft. Auf

diese Weise sind wir schnell, flexibel, erfolgreich und können genau solche

Gebäude kaufen, die für Investoren später als Erwerber besonders interessant

sind.

mainvestor: Wer kauft denn aktuell deutsche Büroimmobilien?

Frederik Mehlitz: Das sind ganz oft institutionelle Investoren aus dem

Ausland. Die Amerikaner und Briten sind derzeit eher etwas zurückhaltender,

dafür treten Käufer aus dem Nahen Osten und aus Fernost verstärkt auf. Die

wirtschaftliche Robustheit und der stabile rechtliche Rahmen in Deutschland

sind starke Argumente für diese Investoren - und vor allem natürlich die

relativ hohen Renditen, die sich mit Büroimmobilien hierzulande immer noch

erzielen lassen. Für unsere heimische Sicht ist der Markt schon gut

gelaufen, aber im internationalen Vergleich ist das immer noch ein

Schlaraffenland verglichen mit London, Paris oder auch Tokio und Singapur -

von New York ganz zu schweigen. Und die extrem niedrigen Zinsen machen

Immobilieninvestments ohnehin attraktiv. Aber natürlich wollen diese

Investoren trotzdem die Top-Standorte in Deutschland. Ein Investor aus

Südkorea beispielsweise kennt Leipzig, Wuppertal oder Hannover schlichtweg

nicht, der möchte in Frankfurt oder München kaufen.

mainvestor: Zurück zur PREOS-Wandelanleihe - was wollen Sie mit dem Geld,

das Sie damit einsammeln, machen?

Frederik Mehlitz: Na, einkaufen natürlich - Büroimmobilien. Es gibt so viele

Möglichkeiten und die Objektpipeline von publity ist riesengroß. Dazu wollen

wir die zufließenden Mittel verwenden und so weiter profitabel wachsen. Wir

haben uns da einiges vorgenommen und wollen PREOS weiter als einen der

relevanten Player am deutschen Büroimmobilienmarkt etablieren.

mainvestor: Sie sprachen bereits das Wandlungsrecht an, das mit der Anleihe

verbunden ist. Wie sind die Konditionen?

Frederik Mehlitz: Das ist ein Wandlungsrecht, keine Pflicht. Wer möchte,

kann den Bond auch bis zur Endfälligkeit 2024 durchlaufen lassen, jedes Jahr

7,50 Prozent Zinsen kassieren und sich am Ende 105 % des Nominalbetrags

seiner Teilschuldverschreibungen zurückzahlen lassen. Es gibt aber auch ab

2021 innerhalb bestimmter Zeiträume die Möglichkeit, die Anleihe in

PREOS-Aktien zu wandeln. Für jede Teilschuldverschreibung mit 1.000

Nominalwert erhält der Anleger dann - Stand heute - im Gegenzug 101

PREOS-Aktien. Man kann ausrechnen, dass dies einem Preis von 9,90 Euro

entspricht.

mainvestor: Sie sagten, der Anleger kann ,Stand heute' in 101 PREOS-Aktien

tauschen. Was heißt das?

Frederik Mehlitz: Wir haben als Schutzklausel für die Gläubiger in die

Anleihebedingungen eingebaut, dass beispielsweise bei einer

Dividendenausschüttung oder einer hypothetischen Kapitalmaßnahme der

Wandlungspreis gesenkt und die zu beziehende Stückzahl somit erhöht wird.

mainvestor: Der Wandlungspreis, 9,90 Euro ist ja ziemlich nah am aktuellen

Aktienkurs von PREOS, der bei rund 9 Euro liegt. Warum?

Frederik Mehlitz: Unsere Anwälte schreiben mir immer ins Stammbuch, dass ich

während der Emission keine werblichen Aussagen zu dem Produkt treffen darf

(seufzt). Deshalb beschränke ich mich an dieser Stelle auf den

Tatsachen-Hinweis, dass es richtig ist, dass die Aktie nur noch rund 10

Prozent steigen muss, damit der Strikepreis der Wandelanleihe bereits

erreicht ist.

mainvestor: Herr Mehlitz, dann bedanken wir uns herzlich für das Gespräch.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung

oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bilden dieses Dokument oder darin

enthaltene Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder

anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Vor einer Wertpapierdisposition

wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. Die in

diesem Interview geäußerten Meinungen und Aussagen geben nicht die Meinung

der mainvestor GmbH wieder. Die mainvestor GmbH unterhält

Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen.

---------------------------------------------------------------------------

27.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: mainvestor GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)69 90 55 05 55

Fax: +49 (0)69 90 55 05 77

E-Mail: kontakt@mainvestor.de

Internet: -

ISIN: DE000A254NA6

WKN: A254NA

EQS News ID: 922781

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

922781 27.11.2019

°