DGAP-News: mainvestor GmbH / Eyemaxx Real Estate AG: '5,5 % Zinsen p. a. bei vierteljährlicher Zahlung und starker Besicherung' (deutsch)

DGAP-News: mainvestor GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

mainvestor GmbH / Eyemaxx Real Estate AG: '5,5 % Zinsen p. a. bei

vierteljährlicher Zahlung und starker Besicherung'

14.07.2020 / 14:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Eyemaxx Real Estate AG

Im Company-Talk: Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller

"5,5 % Zinsen p. a. bei vierteljährlicher Zahlung und starker Besicherung"

- "Wir bieten Grundpfand-Sicherheiten im vollen Nominalwert der Anleihe,

davon 20 Mio. Euro im 1. Rang und 10 Mio. Euro im 2. Rang"

- "Zinszahlungen vollständig durch verpfändete Mieten der erstrangig

besicherten Objekte gedeckt"

- "Mit dem 5,5-%-Bond wollen wir unsere 7,0-%-Anleihe 16/21 ablösen"

- "Haben stabiles 2-Säulen-Geschäft: Stetige Mieteinnahmen aus Bestand und

attraktive Entwicklerrenditen"

- "Projektpipeline von über 1 Mrd. Euro werden wir bis 2023 vollständig

umsetzen"

Datum: 14.7.2020

Hintergrund

Die Eyemaxx Real Estate AG ("Eyemaxx") ist ein erfolgreiches

Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Deutschland und Österreich. Die

Gesellschaft hat einerseits einen Bestand vorwiegend an vollvermieteten

Logistikimmobilien aufgebaut und realisiert andererseits Projekte mit

Schwerpunkt auf Wohnen und Büros. Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG

notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct

market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen

begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Aktuell emittiert Eyemaxx eine

neue Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A289PZ4) mit einem

angestrebten Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Inhaber der

Anleihe 2016/2021 haben ein Umtauschrecht in die neue Anleihe, zudem soll

diese Anleihe mit den zufließenden Mitteln vorzeitig zurückgezahlt werden.

mainvestor Company Talk sprach mit dem CEO Dr. Michael Müller.

mainvestor: Herr Dr. Müller, die Zeichnungsfrist für Ihre

Unternehmensanleihe 2020/2025 läuft gerade. Warum begeben Sie eine neue

Anleihe?

Dr. Michael Müller: Wir wollen unsere Anleihe 2016/2021, die im kommenden

Jahr fällig wird, zurückzahlen. Deshalb haben wir auch den Inhabern der

Anleihe 2016/2021 ein Umtauschrecht eingeräumt. Anleihen sind ein Baustein

unserer Finanzierungsstrategie, wir greifen bei unserer

Wachstumsfinanzierung auf einen Mix aus Eigenkapital, Bankfinanzierungen und

Anleihen zurück. Dabei haben wir uns am Kapitalmarkt in den vergangenen

Jahren einen Ruf als verlässlicher Emittent aufgebaut. So haben wir ja

bereits mehrere Anleihen zurückgezahlt.

mainvestor: Fassen Sie zunächst noch einmal kurz zusammen, was Eyemaxx genau

macht.

Dr. Michael Müller: Die Eyemaxx Real Estate AG verfügt über ein ausgewogenes

Zwei-Säulen-Geschäftsmodell. Wir kombinieren stabile Mieteinnahmen aus

unserem Immobilienbestand mit attraktiven Entwicklerrenditen aus unserem

Projektgeschäft. Damit Sie ein Gefühl für die Größenordnung bekommen. Unser

Immobilienbestand mit Schwerpunkt Logistik beläuft sich auf rd. 56 Mio. Euro

und erzielt annualisierte Jahresmieten von rd. 3,8 Mio. Euro. Unsere

Projetpipeline, bei der wir vor allem über Büro- und Wohnobjekte in

Deutschland und Österreich sprechen, beläuft sich auf über 1 Mrd. Euro.

mainvestor: Wie sehen denn ihre Geschäftszahlen aus?

Dr. Michael Müller: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 haben wir ein

Nettoergebnis von 6,6 Mio. Euro erzielt und unser Eigenkapital weiter auf 65

Mio. Euro gesteigert. Die Eyemaxx entwickelt sich seit Jahren positiv. Als

Vorstand und Großaktionär der Gesellschaft habe ich natürlich ein besonderes

Interesse daran, dass Eyemaxx auch in den kommenden Jahren auf der

Erfolgsspur bleibt.

mainvestor: Zurück zu Ihrer neuen Anleihe. Welche Konditionen hat der Bond?

Dr. Michael Müller: Unsere neue Unternehmensanleihe 2020/2025 hat eine

Laufzeit von fünf Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro.

Der Zinskupon beläuft sich auf 5,5 % pro Jahr bei vierteljährlicher

Zinszahlung. Das Besondere an dieser Anleihe ist das starke

Sicherungskonzept, das wir den Anleihegläubigern bieten. Hierzu gehören

grundpfandrechtliche Sicherheiten, also Immobilien, im vollen Nominalwert

der Anleihe, davon 20 Mio. Euro im 1. Rang des Grundbuchs und weitere 10

Mio. Euro im 2. Rang. Zudem werden die laufenden Mieten der erstrangigen

Sicherheiten zur Absicherung der quartalsweise auszuzahlenden Anleihezinsen

an einen Treuhänder abgetreten, sodass alle Zinszahlungen der Anleihe

2020/2025 durch diese Mieten vollständig abgedeckt sind. Des Weiteren ist

die neue Anleihe mit zusätzlichen Covenants wie einer

Mindesteigenkapitalquote oder einer Dividenden-Ausschüttungsbegrenzung

ausgestattet.

mainvestor: Welche Objekte dienen den Anleihegläubigern als Sicherheiten?

Dr. Michael Müller: Im ersten Rang handelt es sich um vollvermietete

Logistikimmobilien in Deutschland und Österreich. Bei dem Objekt, das im

zweiten Rang als Sicherheit dient, handelt es sich um ein neues Hotelgebäude

in Offenbach am Main, in unmittelbarer Nähe zur Finanzmetropole Frankfurt am

Main. Das Objekt befindet sich aktuell in der Fertigstellung. Wir haben für

dieses Objekt mit einem renommierten Betreiber jüngst einen 20-jährigen

Pachtvertrag fixieren können. Für die Immobilien liegen aktuelle

Wertgutachten vor. Sie sind auf unserer Website transparent für jedermann

abrufbar.

mainvestor: Wo und bis wann können Anleger die Anleihe zeichnen?

Dr. Michael Müller: Die Anleihe kann bis zum 20. Juli 2020 über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse gezeichnet werden.

Das Umtauschrecht für die Gläubiger unserer Anleihe 2016/2020 läuft noch bis

zum 16. Juli. Hier haben wir, wie ich finde, ein sehr attraktives

Umtauschangebot unterbreitet. Die Gläubiger können ihre Anleihe 1:1 in die

neue Anleihe tauschen und erhalten zudem die aufgelaufenen Stückzinsen und

eine Umtauschprämie von 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung im

Nominalwert von 1.000 Euro. Dies entspricht einer Prämie von 1,5 %. Als

Gläubiger der neuen Anleihe können sie dann für 5 Jahre von dem Zins von 5,5

% profitieren.

mainvestor: An wen richtet sich das Angebot?

Dr. Michael Müller: Ich halte die Anleihe sowohl für institutionelle

Investoren als auch für Privatanleger für sehr attraktiv. Wo bekommen Sie

sonst in dem aktuellen Zinsumfeld noch 5,5 % p. a. bei einer Absicherung

über Immobilien?

mainvestor: Sprechen wir noch einmal über Ihre Projektpipeline, die sich ja

inzwischen auf über 1 Mrd. Euro beläuft.

Dr. Michael Müller: Das sind über 1 Mrd. Euro, die wir bis 2023 komplett

abgearbeitet haben wollen, also vor Ende des Ablaufs der neuen Anleihe. Wir

sind also hervorragend ausgelastet. Was dabei aber auch wichtig ist, wir

haben von dem Volumen bereits rund ein Drittel im Rahmen von Forward-Sales

verkauft, unter anderem auch das Großprojekt Sonnenhöfe in Schönefeld. Mit

den Forward-Sales sichern wir uns einen vereinbarten, festen Preis und

können so das Risiko reduzieren, bei Fertigstellung eventuell keine

adäquaten Preise zu erzielen. So haben wir auch bei unserer Projektpipeline

ein ausgewogenes Verhältnis von bereits veräußerten Objekten und Projekten,

bei denen wir von der zukünftigen Preisentwicklung auch profitieren können.

mainvestor: Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie denn auf Ihre

Geschäftstätigkeit?

Dr. Michael Müller: Kaum eine Branche ist derzeit nicht von den Auswirkungen

der Corona-Pandemie betroffen, dies betrifft natürlich auch die

Immobilienbranche im Allgemeinen. Wir sind mit unserem stabilen

Zwei-Säulen-Geschäftsmodell aus Entwicklerrenditen und Mieteinnahmen jedoch

grundsätzlich gut aufgestellt und können langfristig gestärkt aus der Krise

hervorgehen. Wir sehen sowohl bei Wohn- und Büroimmobilien in Deutschland

und Österreich, auf die wir unseren Fokus im Projektgeschäft gelegt haben,

als auch bei Objekten im Bereich Logistik, auf die wir den Schwerpunkt beim

Bestandsaufbau legen, eine weiterhin hohe Nachfrage am Markt.

mainvestor: Mit der Fertigstellung welcher Projekte kann man in den

kommenden Quartalen konkret rechnen?

Dr. Michael Müller: Zu erwähnen ist hier sicherlich unser Vorzeigeprojekt,

die Sonnenhöfe in Schönefeld. Trotz Corona wird der erste Bauabschnitt im

Herbst pünktlich fertig sein. Mit dem Abschluss des Bauprojekts rechnen wir

dann im Herbst 2021. In den nächsten Monaten finalisiert werden soll auch

unser Projekt in der Siemensstraße in Wien sowie bereits erwähnt, das Objekt

in Offenbach.

mainvestor: Welche Ihrer beiden Säulen wird in Zukunft die wichtigere Rolle

spielen?

Dr. Michael Müller: Derzeit hat der Abbau unserer prall gefüllten Pipeline

höchste Priorität. Gleichwohl betone ich, dass beide Säulen Teil unserer

Strategie sind und unser Geschäftsmodell ausmachen. So verbessern wir etwa

unser Risiko-/Rendite-Profil, indem wir von uns entwickelte Immobilien in

unseren Bestand aufnehmen und so unser Portfolio erweitern. Der Ausbau des

Portfolios ist also auch ein Baustein unserer Wachstumsstrategie.

mainvestor: Herr Dr. Müller, wir bedanken uns herzlich für das Gespräch.

